Näytönohjainvalmistaja varoittaa kryptovaluutan louhintaan käytetyn komponentin ostamisen vaaroista

Kun Kiina alkoi puuttua kryptovaluutan jakeluun, olemme kuulleet louhimiseen käytettyjen näytönohjaimien tulleen myyntiin massoina. Vaikka kyseisten grafiikkasuorittimien hintalapussa saattaisi ulkoisesti olla herkullinen tarjous – kannattaa malttaa mielensä – sillä näytönohjainvalmistaja varoittaa louhintaan käytettyjen näytönohjainten vaaroista.

Palit on puhunut puolalaiselle Benchmark.pl -teknologiasivustolle ja asiasta uutisoi ensiksi PC Gamer. Palitin mukaan kryptovaluuttojen louhintaan käytetyt näytönohjaimet voivat kärsiä jopa 10 % suorituskyvyn laskusta jokaista käytettyä vuotta kohden. Monissa tapauksissa grafiikkasuoritinta on rääkätty ympäri vuorokauden vuoden päivät, missä tapauksessa liki 9000 tuntia kuormaa konkretisoituu 10 %:n suorituskyvyn laskuksi.

Kyseinen arvio tekee karrikoituja yleistyksiä, mutta se antaa selkeän viestin siitä, miten ankara kryptovaluuttojen louhinta on voinut vaikuttaa näytönohjaimen toimintaan. Realistisesti ostaja tai uusi käyttäjä ei voi tietää, miten rankasti louhija on rääkännyt komponenttia, vaikka on myös mahdollista, että jotkut louhijat ovat olleet varovaisempia kuin toiset. Monesti kryptovaluutan louhijat ovat laskeneet komponentin käyttöjännitettä parantaakseen hyötysuhdetta.

On kuitenkin todennäköistä, että kryptovaluuttojen louhinnassa käytettyjä komponentteja on kulutettu kovalla kädellä ja että niiden rajoja on kokeiltu pitkän aikaa, kenties jopa kuumassa ja huonosti ilmastoidussa ympäristössä.

Käytettyjen näytönohjainten myyjät ovat reagoineet ostajien huoleen louhimisesta, minkä vuoksi monet myyjät valehtelevat tai eivät myönnä näytönohjainten historiaa. Myyjä voi väittää kortin olevan lähes käyttämätön ja kortti on voitu paketoitu alkuperäiseen pakettiin karistaakseen epäluulot.

Kryptovaluuttojen louhintaan käytettyjä näytönohjaimia tulee kaupan jatkuvasti, minkä takia ostajan on oltava erittäin varovainen hieroessaan kauppoja. On syytä kiinnittää huomiota kaikkeen epäilyttävään, esimerkiksi siihen, että näytönohjaimen vakiojäähdytys on vaihdettu, mikä on epätavallista esimerkiksi pelikäytössä olleelle näytönohjaimelle.

Analyysi: käytetty on aina riski

Palitilla ja sen tiedotuksella on luonnollisesti myös oma lehmä ojassa, sillä yhtiö haluaa PC-harrastajien ostavan mieluummin uusia kuin käytettyjä näytönohjaimia. Riskit käytettyjen komponenttien ostossa ovat silti aitoja, sillä etenkin louhinnassa hyödynnettyjä näytönohjaimia voi olla nyt liikkeellä käytettynä enemmän kuin ennen ja niiden toimivuudesta tai suorituskyvystä ei ole takuuta.

Käytetyn komponentin hankkiminen on aina miinakenttä, mutta nyt kun laajat louhimisoperaatiot ovat tulleet tiensä päätökseen, voi toiminnassa käytettyjä komponentteja olla tavallista enemmän myynnissä. Nyt onkin erityisen tärkeää olla huolellinen ostohetkellä, kun monet myyjät haluavat olla liikkeellä ennen markkinoiden isompaa korjausliikettä.

Kryptovaluuttojen louhimisen väheneminen tietää myös hyviä uutisia näytönohjainten hintojen kehitykselle, mistä uutisoitiin vasta. Kyseessä on kuitenkin hidas muutos ja paras ratkaisu inhimillisten hintojen saavuttamiseksi voi olla yksinkertaisesti odottaa.