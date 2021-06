Näytönohjaimien saatavuudessa on viimein elpymisen merkkejä

Nvidia on kertonut suunnitelmistaan lisätä tuotantoa ja tarjontaa GeForce RTX 3060 -sarjan näytönohjaimille heinäkuuksi. Uutinen tulee aiempien tietojen perään, minkä mukaan vanhempien– RTX 2000 -sarjalaisten – näytönohjaimien valmistusta rajoitettaisiin, jotta tuoreempaa Ampere-malliston rautaa voitaisiin valmistaa enemmän.



Näköpiirissä on myös grafiikkakorttien hinnanlaskua, sillä Kiina on iskenyt maansa kryptovaluutan louhintaan.

Varastoihin viimein täydennystä

Näytönohjaimien hintojen kerrotaan pudonneen Kiinassa jopa kaksi kolmasosaa ja esimerkiksi Asus RTX 3060 -näytönohjaimen hinta on romahtanut Tmall-sivustolla (Alibaba) toukokuun 13 499 yuanista (noin 1750 eurosta) nykyiseen 4 699 yuaniin (n. 610 euroon). Kyseinen 65 % hinnanlasku ei ole vieläkään riittävästi, mutta kenties trendi jatkuu.



Nvidia ei koskaan julkaissut Founders-versiota GeForce RTX 3060 -näytönohjaimesta, mutta yhtiö asetti RTX 3060:n suositushinnaksi 340 euroa. Kortti saapui markkinoille alkujaan helmikuussa 2021 eikä se ole ollut julkaisunsa jälkeen likimainkaan niin halpa. On normaalia, että kolmannen osapuolen valmistajat hinnoittelevat tuotteensa suositushinnan yläpuolelle, mutta maailmanlaajuinen komponenttipula ja korkea kysyntä ovat aiheuttaneet ennennäkemätöntä hintojen rakettilentoa.



RTX 3060 -grafiikkasuorittimet on myyty samalla minuutilla kuin ne ovat päätyneet hyllyille, koska esimerkiksi trokarit ovat käyttäneet botteja vahtiakseen verkkosivujen saatavuuksia. Kortteja on myyty erilaisissa huutokaupoissa ja foorumeilla sievoisilla summilla. Tavallisilla kuluttajilla on ollut suuria vaikeuksia päästä käsiksi näytönohjaimiin.

Mutta nyt saattaa olla tulossa muutos maailmanlaajuiseen näytönohjainpulaan, sillä yhdessä Kiinan politiikan ja kasvaneen tuotannon myötä myös muut kuin kryptovaluutan louhijat voivat saada tuotteita ostettua.

Lähde: WCCFTech