Microsoftin säteenseurannan hiomisen pitäisi parantaa ruudunpäivitystä

Säteenseurantateknologian nousua PC-pelaamiseen pusketaan yhä voimakkaammin. Tuorein harppaus otetaan Microsoftin toimesta, sillä amerikkalaisyhtiö ilmoitti hioneensa DirectX Raytracing (DXR) -teknologiaansa.

Kehittäjien testikäyttöön tuodut muutokset eivät ole vielä kaikkien saatavissa, mutta niiden luvataan parantavan DX12:n kykyä reaaliaikaisen säteenseurannan suhteen.

DXR-uudistukset tarkoittavat samalla 1.1-tukea, mikä mahdollistaa säteenseurannan yksityiskohtien lisäämisen. Tarkat tiedot kaikista lisäyksistä voi lukaista Microsoftin blogikirjoituksesta.

Varsin teknisen tekstin tärkein anti on, että päivitys parantaa suorituskykyä, mikä puolestaan tekee säteenseurannasta entistä helpommin hyödynnettävän ominaisuuden myös suuremmalle yleisölle.

Teknologia porskuttaa eteenpäin

Valtayleisön saavuttamista hidastaa tällä hetkellä kuitenkin rajallinen valikoima tuen piirissä olevia näytönohjaimia. Toistaiseksi Nvidia on edelläkävijänä, eivätkä esimerkiksi AMD:n Radeon-näytönohjaimet ole DXR-tuettuja. Asiaan on toivottavasti tulossa loppuvuodesta muutos, sillä AMD on aikeissa tuoda joulukuussa näytille uuden Radeon Softwaren.

Se, miten pitkälle AMD:n nykyiset näytönohjaimet yltävät teknologian saralla, jää toistaiseksi vielä nähtäväksi. Lienee kuitenkin todennäköistä, että säteenseurantaa tukevat huippulaadukkaat näytönohjaimet saapuvat valmistajalta vasta ensi vuoden puolivälin hujakoilla.

Vaikka PC-raudan puolella AMD onkin jälkijunassa, ei yhtiö ole kokonaan ulkona teknologiasta. Yhtiö vihjaili jo aiemmin tulevansa taistoon mukaan. PS5-konsolin sisuksissa oleva AMD-teknologia tukee nimittäin säteenseurantaa. Niin ikään Microsoftin tuore panostus merkitsee parempia aikoja yhtiölle.