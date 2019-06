macOS 10.15 Catalina: julkaisupäivä, ominaisuudet ja yhteensopivat laitteet

Applen seuraava käyttöjärjestelmä, macOS 10.15, sai viralliseksi nimekseen macOS Catalina. Yhtiö julkisti uuden käyttöjärjestelmänsä kesäkuun alussa järjestetyssä WWDC 2019 -kehittäjäkonferenssissa.

Applen ohjelmistojohtaja Craig Federighi esitteli meille tilaisuudessa macOS Catalinan uusia ominaisuuksia ja antoi vihjeen sen julkaisupäivästä, joka asettuu tällä kertaa totuttua myöhemmäksi.

Federighi vahvisti myös, että macOS 10.15 tulee luopumaan iTunesista ja korvaamaan sen Apple Musicilla, Apple Podcastsilla sekä Apple TV:llä. Kaikki edellä mainitut ohjelmat saavat useita uutuusominaisuuksia aiempaan versioon nähden.

DetmacOS 10.15 Catalina saa myös uuden Sidecar-ominaisuuden, joka mahdollistaa iPadin käyttämisen Macin ylimääräisenä näyttönä. Ominaisuus toimii sekä piuhan välityksellä että langattomasti.

Apple esitteli myös puhtaasti kehittäjille suunnatun Project Catalystin, joka mahdollistaa sovellusten saumattoman siirtämisen iOS 13:lta ja iPadOS:ltä macOS:lle.

Apple esitteli tapahtumassa lisäksi kauan odotetun uuden Mac Pro 2019:n , jonka rinnalla yhtiö todennäköisesti julkistaa macOS 10.15 Catalinan.

Kokosimme tähän artikkeliin kaikki tärkeimmät päivitykset, jotka macOS Catalina tuo mukanaan.

macOS Catalinan Sidecar-ominaisuus mahdollistaa iPadin käyttämisen apunäyttönä. Kuva: Apple (Image: © Apple)

macOS Catalina:julkaisupäivä

Apple lupasi WWDC 2019:n lavalla, että macOS Catalina julkaistaan "tänä syksynä". Aiempien macOS-julkistusten perusteella julkaisuajankohta ajoittuu todennäköisimmin syyskuulle 2019.

Yhtiö julkaisee kuitenkin käyttöjärjestelmän ensimmäisen julkisen betaversion vielä kesäkuun aikana. Se on vapaasti kaikkien käyttäjien ladattavissa ja pääset siihen käsiksi tämän linkin kautta.

Jos taas olet sovelluskehittäjä, voit kokeilla kehittäjäbetaa vaikka välittömästi. Sen lataaminen vaatii kuitenkin maksulliset kehittäjätunnukset. Voit lukea tarkemmat ohjeet kehittäjäbetan asentamisesta täältä.

macOS Catalina: yhteensopivat laitteet

Of course, one of the first questions on your mind must be: can the Mac or MacBook I own right now work with this new hotness? Luckily, every piece of Mac hardware that could upgrade to the current macOS 10.14 Mojave will be able to receive the new macOS 10.15 Catalina update. Here's the full list:

12-inch MacBook (2015 and later)

MacBook Air (2012 and later)

MacBook Pro (2012 and later)

Mac mini (2012 and later)

iMac (2012 and later)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 and later)

Kuva 1/2 What Apple Music will look like. (Image Credit: Apple) (Image: © Apple) Kuva 2/2 What Apple Podcasts will look like. (Image Credit: Apple) (Image: © Apple)

Goodbye, iTunes – hello, Apple Music, Podcasts Books and TV

WWDC 2019 and macOS Catalina make it official: iTunes is no more ... it has ceased to be. The new apps for macOS that rise from its ashes are Apple Music, Apple TV and Apple Podcasts – enhanced versions of those that appear on iOS.

Apple Music will allow macOS users access to their entire libraries of music regardless of whether the tracks have been downloaded via streaming. This is also where music ripped from CDs will live, incorporated into the same libraries.

Apple TV will feature the app's channels and more than 100,000 iTunes movies and TV shows to browse, buy or rent. All of this content will be available in 4K HDR video and Dolby Atmos audio wherever it's offered. Finally, Apple TV+ will be available through this app once the service launches later this year.

Apple Podcasts brings the service's more than 700,00 podcasts as well as new episode updates to the Mac in a new interface. This version of the app features enhanced search functions that can pull up episodes by hosts, guests or even discussion topics.

Apple Books is the app where you can purchase and listen to any audiobooks, and as with the other new apps, will feature a familiar interface for anyone who is used to iTunes.

Apple has also revealed more information about the apps that will replace iTunes following WWDC and how they will work.

The company confirmed that all your music and playlists will be ported over to the Apple Music app in macOS 10.15 Catalina, and any iTunes gift cards or unspent iTunes credits can be used in the new app.

In macOS Catalina, the iTunes Store can still be used to buy new music, and can be accessed through the Sidebar in the Apple Music app.

You can also subscribe to the Apple Music streaming service through the app – and if you do, you can hide the iTunes Store to simplify things.

You'll sync your devices via Finder in macOS Catalina (Image credit: Apple) (Image: © Apple)

Apple also explained how syncing devices will be handled in macOS Catalina now that iTunes is no more.

Devices will now be synced in the Finder app, and will be able to backup and sync those devices. According to Apple, it will also be easier to drag and drop files for quick transfers as well.

Apple Sidecar at work in macOS Catalina. (Image Credit: Apple) (Image: © Apple)

Sidecar turns your iPad into another display

macOS 10.15 Catalinan ehkäpä kiinnostavin uutuusominaisuus on Sidecar-toiminto, joka mahdollistaa iPadisi käyttämisen Macin ylimääräisenä ulkoisena näyttönä. Toiminto toimii sekä piuhan välityksellä että langattomasti, ja koska suuri osa MacBook-käyttäjistä omistaa myös iPadin, he saavat ikään kuin ilmaisen näytön parantamaan työskentelyn tehokkuutta.

Vieläkin vaikuttavampaa on se, että Maciin yhdistettyä iPadia voi käyttää myös piirtopöytänä monen alalla suositun ohjelman kanssa. Toiminto on käytössä jo tällä hetkellä Final Cut Pro X:ssä, Adobe Illustratorissa ja iWork-ohjelmissa.

On vielä toistaiseksi epäselvää, mitkä iPad-mallit tukevat Sidecar-ominaisuutta, mutta olettaisimme ominaisuuden toimivan käytännössä kaikissa tableteissa, jotka saavat uuden iPadOS-käyttöjärjestelmän.

Applen mukaan ainakin seuraavat Mac-ohjelmat tukevat Sidecar-ominaisuutta:

Adobe: After Effects, Illustrator, Premiere Pro

Affinity Designer & Affinity Photo

Cinema 4D

CorelDRAW

DaVinci Resolve

Final Cut Pro & Motion

Maya

Painter

Principle

Sketch

Substance Designer & Painter

ZBrush

macOS:n ruutuaika-ominaisuudessa on erityinen "one more minute" -ominaisuus. (Kuva: Apple) (Image: © Apple)

Ruutuaika saapuu myös macOS:lle

Yksi iOS 12:n suurimmista uudistuksista oli Applen lanseeraama ruutuaika-toiminto, joka seuraa laitteen käyttöä ja raportoi käyttäjälleen, kuinka paljon aikaa minkäkin sovelluksen parissa on kulunut. Ruutuaika-ominaisuuden avulla omaa käyttöä voi myös rajata tiettyihin aikamääreisiin tai estää joidenkin sovellusten käyttäminen tiettyinä kellonaikoina.

macOS Catalina saa pitkälti samanlaisen toiminnon, mutta iOS:stä poiketen siinä on myös "one more minute" -vaihtoehto, joka mahdollistaa esimerkiksi työstämäsi dokumentin tai pelin tallentamisen ennen sovelluksen sulkemista.

Tiedot ruutuajastasi synkronoidaan iPhonen ja iPadin kanssa, joten saat kokonaisvaltaisemman kuvan omasta käytöstäsi ja ohjeita järkevämpään digielämään. Toimintoon integroidaan myös erilaisia lapsilukkotoimintoja, joiden kautta lapselleen pystyy asettamaan aikarajoituksia ja heidän kommunikointiaan ulkopuolisille voidaan rajoittaa.

Project Catalyst mahdollisti Twitterin paluun macOS:lle. (Kuva: Apple) (Image: © Apple)

Project Catalyst – huhuttu Marzipan?

Näyttäisi siltä, että aiemmin huhuttu "Project Marzipan" on toteutunut ja saanut nimekseen Project Catalyst.

Se on lyhykäisyydessään Applen suuri visio iPhone- ja iPad-sovellusten tuomiseksi Macille. Kehittäjien kannalta se alkaa yksinkertaisesti sillä, että macOS 10.15 Catalinan Xcode-sovelluksesta ruksitetaan yksi laatikko.

Laatikon valitseminen vapauttaa kehittäjän käyttöön joukon uusia työkaluja ja protokollia, joita kehittäjät voivat lisätä tehdäkseen sovelluksesta yhteensopivan kaikkien käyttöjärjestelmien kanssa. Oletamme tämän kuitenkin vaativan uutta koodia. Ominaisuus vaikuttaa joka tapauksessa saumattomalta ja nopealta. Esimerkiksi Twitter toi oman natiivisovelluksensa takaisin macOS:lle äärimmäisen nopeasti.

Kuva 1/4 Uusi taustakuva macOS Catalinalle. (Kuva: Apple) (Image: © Apple) Kuva 2/4 Uusi kuvasovellus on rakennettu eri tavalla macOS Catalinaan. (Kuva: Apple) (Image: © Apple) Kuva 3/4 Uusi Safarin etusivu macOS Catalinassa. (Kuva: Apple) (Image: © Apple) Kuva 4/4 Muistiinpanot ovat saaneet uuden ulkoasun ja lisäominaisuuksia macOS Catalinassa. (Kuva: Apple) (Image: © Apple)

Muita oleellisia päivityksiä

Safari saa uuden aloitussivun, joka hyödyntää Sirin keinoälyyn pohjautuvia ehdotuksia esimerkiksi usein vierailluista verkkosivuista, kirjanmerkeistä ja iCloud-välilehdistä.

Mail mahdollistaa pian tiettyjen lähettäjien estämisen, viestiketjujen ilmoitusten mykistämisen ja uutiskirjeiden perumisen suoraan sovelluksesta.

Muistutukset saavat pian suuren päivityksen ulkoasuunsa. Muistiinpanojen luomisesta, löytämisestä ja järjestelystä pitäisi tulla sen myötä aiempaa helpompaa.