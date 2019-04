Huawein toimitusjohtaja: puolet lippulaivamalleistamme saattavat olla taitettavia jo kahden vuoden päästä

Vaikka Huawei ei ehtinytkään julkaista taitettavaa puhelintaan ennen Samsung Galaxy Foldia (ja Royole FlexPaita, jos olemme anteliaalla tuulella), Huawein Mate X oli selvästi edellä kaikkia muita.

Nyt näyttäisi siltä, että yritys aikoo satsata taitettaviin puhelimiin entistäkin enemmän, sillä Huawein toimitusjohtaja Richard Yu totesi GSMArenalle suoraan, että noin puolet yhtiön lippulaivamalleista olisi taitettavia seuraavan kahden vuoden sisällä.

Kehitteillä myös pienempi taitettava malli

Toimitusjohtaja on toki tietoinen siitä, miten kallis yhtiön ensimmäinen taitettava puhelin on. Hän totesikin, että "taitettavat puhelimet ovat vasta matkansa alussa ja markkinaosuus on pieni. Niiden myyntihinta on korkea ja valmistaminen maksaa paljon.

Yu uskoo kuitenkin, että niiden kustannukset laskevat merkittävästi ajan kuluessa. "Uskon, että puhelimet maksavat kahden vuoden kuluttua suunnilleen saman verran kuin nykyiset lippulaivat", Yu arveli.

Hän paljasti, että valmistajan tärkein projekti on edelleenkin Huawei Mate X. Yu mainitsi kuitenkin myös, että valmistaja "pystyisi valmistamaan puolet P30 Prota pienemmän taitettavan puhelimen". Huawei on aloittanut jo kyseisen mallin suunnittelemisen.