Google näyttäisi kehittävän omaa taitettavaa puhelinta

Google näyttäisi olevan seuraava yhtiö, joka on aikeissa valmistaa taitettavan puhelimen Samsung Galaxy Foldin ja Huawei Mate X:n kilpailijaksi.

Patently Mobilen löytämien patenttien perusteella Google on hakenut patenttia muutamille raakamalleille, joilla taitettava laite saattaisi toimia. Kyseessä näyttäisi olevan hyvin varhaiset konseptit, sillä niissä ei ole hirveästi yksityiskohtia, mutta niistä saa osviittaa sen suhteen, millaisia taitettavia malleja yhtiö harkitsee.

Ensimmäisessä mallissa nähdään puhelin, joka taittuu simpukkamaisesti poikki ja jättää näytön sisäpuolelle. Vastaavaa mallia näyttäisivät harkitsevan useat muutkin yhtiöt, kuten Samsung omien patenttiensa perusteella.

Lähde: Patently Mobile (Image: © Patently Mobile)

Toinen suunnittelukonsepti esittelee kolmella näyttöpinnalla varustetun puhelimen, joka taittuu kolmesta eri kohtaa entistä pienempään pakettiin. Olemme nähneet vastaavanlaisia ajatuksia myös muissa patenteissa, mutta kovinkaan moni valmistaja ei tunnu tarttuneen tähän ratkaisuun.

Kummatkaan patenttihakemuksista ei kuitenkaan esittele mitään mullistavaa tapaa ratkaista taitettavan näytön taittaminen. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, ettei Google edes harkitse kannettavatyyppistä ratkaisua, kuten Galaxy Foldissa tai Huawei Mate X:ssä.

Miltä taitettavien puhelinten tulevaisuus näyttää?

Vaikka ainoastaan Samsung ja Huawei tuovat omat taitettavat mallinsa markkinoille pian, vuotaneiden patenttien perusteella lähes kaikki ZTE:stä Appleen suunnittelevat parhaillaan omia laitteitaan.

On todennäköistä, että jokainen puhelinvalmistaja tuo ennen pitkään oman taitettavan puhelimen markkinoille, mutta Googlella on heihin verrattuna yksi selkeä etu. Yhtiö on jo ilmoittanut kehittävänsä erityistä Android-käyttöjärjestelmää juuri taitettavia puhelinmalleja ajatellen, ja kyseinen käyttöjärjestelmä on juuri Samsungin ja Huawein puhelimissa. Google on siis selkeästi miettinyt asiaa jo pidemmän aikaa.

Emme kuitenkaan odota Googlen julkistavan uutta taitettavaa puhelinta vielä pitkään aikaan. Yhtiöllä ei ole ylipäätään tapana julkaista puhelimia samaan tahtiin kuin muut valmistajat, minkä lisäksi Googlella on tapana julkistaa tuotteistaan lähempänä vuoden loppua.

Joudummekin odottamaan vielä pitkän tovin ennen kuin saamme kuulla mahdollisia virallisia uutisia Googlen tulevista taitettavista malleista.