Huawei kertoo tekevänsä kaikkensa palauttaakseen länsimaiden luottamuksen sen 5G-teknologiaa kohtaan

Kiinalaisyhtiö Huawei kertoo tekevänsä kaikkensa palauttaakseen länsimaiden luottamuksen yhtiön verkkotekniikkaa kohtaan.

Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani ovat jo kieltäneet Huawein 5G-tekniikan käytön maissaan kansallisen turvallisuusuhan vuoksi. Myös monet muut länsimaat ovat pohtineet yhtiön poissulkemista omista 5G-ratkaisuistaan.

Asiaa ei helpottanut se, että Kanada pidätti Huawein talousjohtaja Meng Wanzhoun. Pidätys liittyy siihen, että Huawein epäilleen vieneen rahaa ulos Iranista Skycom-yhtiön kautta, vaikka maa oli Yhdysvaltojen pakotelistalla – ja siten kauppasaarrossa. Käytännössä Wanzhouta uhkaa luovutus Yhdysvaltoihin, jossa häntä syytettäisiin todennäköisesti salaliitosta useiden rahoituslaitosten huijaamiseen. Ankarista taloustuomioistaan tunnettu amerikkalainen oikeuslatois voisi asettaa syytteistä jopa kymmenien vuosien tuomion.

Kiina on suhtautunut tapaukseen jyrkästi ja vaatinut Wanzhoun välitöntä vapauttamista. Tapauksen pelätään johtavan Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan kiihtymiseen ja suureen diplomaattiseen kriisiin.

Huawei on puolestaan yrittänyt pelastaa länsimaiden luottamusta parhaansa mukaan. Yrityksen Länsi-Euroopan osaston toimitusjohtaja Vincent Peng kertoi Financial Timesin haastattelussa, että yrityksen 5G-toimien selvittäminen kohdalla on osa suurempaa trendiä, joka vaikuttaa kaikkiin toimittajiin, ei vain kiinalaisiin.

Hän uskoo, että maiden hallitukset ovat entistä kiinnostuneempia tietoverkkojen rakentamisesta, sillä ne ovat yhä tärkeämpi osa kansalaisten päivittäistä elämää, liike-elämää ja kansallista turvallisuutta. Pengin mukaan yritys haluaa edistää luottamussuhteen rakentamista ja on valmis tekemään töitä sen eteen.

Huawein 5G-verkot

"Teemme kaiken, mitä tämä siirtymä vaatii. Uudelleenjärjestämme organisaatiotamme, kehitämme uudelleen prosessejamme ja rakennamme tuotteemme uudelleen", hän lupasi. "Prosessit, henkilökohtaiset taidot, insinöörityön, mitä tahansa".

Huawei on estetty Yhdysvaltojen markkinoilta käytännössä täysin, lukuun ottamatta toimituksia kouralliselle pienempiä toimijoita. Australia on kieltänyt operaattoreitaan käyttämästä Huawein laitteita 5G-verkoissaan vetoamalla kansalliseen turvallisuuteen. Yhdysvallat on myös kehottanut liittolaisiaan välttelemään Huaweita.

Suurimpana pelkona on, että Huawei on yhteydessä Kiinan hallitukseen. Epäilysten mukaan laitteisiin olisi jätetty takaportteja käyttäjien vakoilemiseen. Pelot ovat suurimpia juuri 5G:n kohdalla, sillä verkoissa liikkuu suuri määrä arkaluontoista tietoa.

Huawei on toistuvasti kiistänyt kaikki epäilyt ja kertonut tekevänsä yheistyötä lukuisten eri turvallisuusvirastojen kanssa ympäri maalimaa. Yhtiö kertoo myös myyvänsä tuotteitaan ongelmitta yli 500 operaattorille 170 maassa. Joukossa on myös monia eurooppalaisia operaattoreita.

Operaattorit itse eivät todennäköisesti ilahdu Huawein kieltämisestä, sillä se vähentää vaihtoehtojen määrää, hidastaa alan kehitystä ja nostaa kustannuksia. Huawei toimitti pelkästään viime kuussa yli 10 000 5G-asemaa Kiinan ulkopuolelle ja oli siihen mennessä solminut 22 kaupallista 5G-sopimusta ulkomaisten operaattoreiden kanssa.