Firefox tuomassa verkkoselaimensa Neo 2 -virtuaalilaseille

Mozilla ja Pico Interactive ovat lyöneet hynttyynsä yhteen tuodakseen Firefox-verkkoselaimen Neo 2 -virtuaalilaseille.

Firefox Reality -nimellä kulkeva versio pyrkii tuomaan käyttäjille interaktiivisen selaimen, joka mahdollistaa tunnuksen synkronoinnin, kirjanmerkit, välilehdet sekä muut sisällöt virtuaaliympäristöön.

VR työpaikkana

Pico on tuomassa markkinoille kaksi erilaista versiota Neo 2 -virtuaalilaseista. Tiedossa on perinteisen version ohella myös silmänliikkeitä seuraava malli. Kumpikin vaihtoehto tähtää yrityskäyttöön. Ainakin paperilla laitteisto vaikuttaa lupaavalta, sillä luvassa on 4K-näkymän ohella 101 asteen näkökenttä sekä 75 kuvan sekuntivauhdilla rullaava ruudunpäivitys.

Neo 2:t ovat langattomia, ja ne mahdollistavat Bluetoothin avulla yhteydenpidon sekä virtuaalityöpöytien hyödyntämisen yhdessä työtovereiden kanssa.