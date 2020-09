Ensimmäiset iPhone 12 Pro Max -testitulokset näyttävät jäävän odotettua heikommiksi

Applen iPhone-puhelimet ovat yleensä loistaneet testituloksissa. Suorituskyky näyttää paperilla perinteisesti jopa paremmalta kuin mihin Android-huippumallit pystyvät, mutta iPhone 12 -mallisto näyttäisi tekevän poikkeuksen.

Ensimmäinen iPhone 12 Pro Max -testitulos on nimittäin vuotanut AnTuTuun. @UniverseIce kertoo tuloksen jäävän jälkeen niistä Android-puhelimista, joiden sisällä on Snapdragon 865 Plus -järjestelmäpiiri.

Lähempää vertailua taasen voidaan tehdä aiempiin iPhone-puhelimiin. Viimevuotinen iPhone 11 Pro Max jäi testissä nimittäin vain yhdeksän prosentin päähän uudesta mallista. Lukema on yllättävän heikko, sillä ennakkotietojen mukaan iPhone 12 Pro Max hyödyntäisi uutta A14 Bionic -järjestelmäpiiriä, joka paljastettiin iPad Air 4:n yhteydessä.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPoSeptember 17, 2020