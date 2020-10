Kalliimmissa iPhone 12 -malleissa ei välttämättä olekaan 120 Hz näyttöjä

iPhone 12:n odotetaan olevan merkittävä päivitys Applen aiempiin älypuhelimiin, mutta uuden huhun mukaan tulevien mallien näyttöteknologia ei olekaan välttämättä niin hyvä kuin aiemmin on uskottu.

Monet vuodot ja huhut tänä vuonna ovat väittäneet, että iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa olisi 120 Hz virkistystaajuudella varustettu näyttö, mutta tuoreet väitteet pitävät tätä epätodennäköisenä.

Näin ainakin väittää DSCC:n analyytikko Ross Young, jonka mukaan 120 Hz näyttöjä ei nähtäisi koko iPhone 12 -tuoteperheessä. Korkeampi virkistys tarkoittaisi nopeammin latautuvia kuvia ja sulavampaa käyttökokemusta esimerkiksi videoita katsellessa, pelatessa tai selatessa.

Our sources indicate no 120Hz hardware on new iPhones. You need 120Hz driver ICs.August 4, 2020