Ensiarviossa Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 on kuin luotu kosketuskynällisten puhelimien maailmaan siirtyvälle, mutta aiempien Note-puhelimien käyttäjille se jättää toivomisen varaa. Mukana on erinomaisia ominaisuuksia edulliseen hintaan, joten Ultra-mallin korkeaa hintaa kaihtavat saavat uutuusmallista hyvän vastineen rahalle.

Samsung Galaxy Note 20 on suositun sarjan uusin perusmalli. Edullisempi hintalappu näkyy joissakin ominaisuuksissa, jotka jäävät Galaxy Note 20 Ultran varjoon.

Vaikka Note 20 ei säväytä huippulaadukkaan Ultran vierellä, ei se siltä jää suorituskykynsä puolesta puolivillaiseksi. Laitteen tehot sekä kamera ovat erinomaisella tasolla hintaansa nähden, joten hieman pienemmällä budjetilla shoppailevalle Note 20 voikin olla täsmähankinta.

Minkälaisen vastineenko rahalle saa? Mukana on 5G-tuki, S Pen -kosketuskynä sekä kehittynein järjestelmäpiiri koko Android-puhelimien valikoimassa.

Hinta ja saatavuus



Samsung Galaxy Note 20 sekä sisarmalli Note 20 Ultra paljastettiin osana valmistajan virtuaalista Unpacked-tapahtumaa elokuun 5. päivänä.

Samsung Galaxy Note 20 -mallien ennakkomyynti alkoi Suomessa julkistuksen yhteydessä ja kauppoihin uudet mallit saapuvat 21. elokuuta. 5G-tuella varustettu Note 20 on saatavilla pronssin, harmaan ja vihreän värisenä suositushintaan 1 099 €.

Vaikka Note 20 onkin selvästi edullisempi kuin 1 499 euron hintalapulla varustettu Note 20 Ultra, ei kyseessä silti ole missään nimessä halpa puhelin. Mikäli kustannuserää haluaa nipistää 5G-tuen verran, 4G-tuellinen Note 20 maksaa 999 €.

Näyttö ja ulkonäkö

Mikäli olet käpistellyt Note-sarjan puhelimia aiemmin, Galaxy Note 20:n suuri näyttö ja laadukas tuntuma eivät tule yllätyksenä. Puhelimessa on järkälemäinen 6,7 tuuman näyttö, jonka ansiosta puhelin ei tunnu pieneltä edes vielä hitusen suuremman Note 20 Ultran vierellä.

Näyttö tuntuu erikoisesti pieneltä takapakilta Galaxy Note 10:een verrattuna. Ensinnäkin näytön reunoja ei ole pyöristetty, vaan etupuolessa on suorat reunat.

Toinen merkittävä vajaus on virkistystaajuus., joka on edelleen 60 Hz. Pysyminen vanhassa lukemassa on yllättävä, sillä suurin osa kilpailijoista sekä jopa Samsungin omista malleista on nostanut virkistystaajuuden 90 tai 120 Hz:iin.

Vaikka 60 Hz on edelleen pätevä lukema, ei käyttökokemus tunnu aivan yhtä sulavalta ja pehmeältä. Eron huomaa nopeasti esimerkiksi pelatessa tai jopa Facebook-seinää rullaamalla. Vajaavaisuus iskee silmiin erityisesti mikäli käytössä on ollut vaikkapa Samsung Galaxy S20 Ultra, jonka 120 Hz saa Note 20:n tuntumaan tältä osin vanhentuneelta.

Näyttö luottaa Full HD -resoluutioon, joka jää jälkeen Galaxy S20 -sarjan QHD-ruuduista. Videot ja käyttö tuntuu Note 20:llä hyvältä, mutta hintalappu oikeuttaisi vähän suurempaankin vau-elämykseen. Tämä jää tällä kertaa haaveeksi. Kokonaisuus jää lieväksi pettymykseksi, sillä Samsungin puhelimet ovat erikoistuneet viimeisten vuosien aikana markkinoiden parhaisiin näyttöihin.



Laitteen ulkonäkö ja rakenne tuntuu onneksi huomattavasti paremmalta. Laitteen metalliset reunat ovat kapeampia kuin aiemmin, minkä vuoksi kaarevan näytön puuttuminen todella tuntuu. Kyseessä on kuitenkin makuasia, joten osa voi hyvinkin olla tyytyväisiä valittuun ratkaisuun.

Selusta tuntuu hitusen keraamiselta Huawei P40 Pro Plussan tavoin, mutta kyseessä on todellisuudella hämäys. Samsung kutsuu pinnoitetta "Glasstic"-nimellä. Selkäpuoli koostuukin lasin sijasta polykarbonaatista.

Galaxy Note 20 on saatavana kolmessa eri värissä, joista pronssinen Mystic Bronze on uusi rohkeampi kokeilu. Muut tällä hetkellä tarjolla olevat vaihtoehdot ovat vihreä ja harmaa, mutta Samsung ilmoitti tuovansa tarjolle myöhemmin vielä uusiakin värivaihtoehtoja.

Note-mallistoa aiemmin käyttäneet huomaavat nopeasti, että S Pen -kosketuskynän paikka on vaihtunut. Pieni mutta sitäkin helpommin huomattava muutos on siirtänyt kynän pohjan oikeasta reunasta pohjan vasempaan reunaan.

Kosketuskynää on paranneltu monin tavoin aina lisäliikkeistä lähtien. Kokemus tuntuukin rutkasti paremmalta, sillä kynä on selvästi herkempi ja tarkempi. Esimerkiksi äänen nauhoittaminen omia muistiinpanoja kirjoittaessa toimii aiempaa sutjakammin. Tätä nykyä puhe ja kirjoitettu data synkronoituvat keskenään, jolloin muistiinpanot tuntuvat aiempaa interaktiivisemmilta.

Kamera ja akku

Toistaiseksi oleme päässeet kokeilemaan Galaxy Note 20:n kameraa hyvin pikaisesti. Ensituntuma on kuitenkin erittäin positiivinen, sillä laatu tuntuu olevan aivan yhtä erinomainen kuin mitä Galaxy S20- ja Galaxy S20 Plus -puhelimillakin.

Kamerajärjestelmät koostuvat Galaxy Note 20:ssä 12 megapikselin f1.8 pääkamerasta, 64 megapikselin f2.0 telelinssistä ja 12 megapikselin f2.2 ultralaajakulmasta.

Pääkamera ei ole aivan samanveroinen kuin Note 20 Ultran 108 megapikselin, mikä on tyypillinen eroavaisuus perus- ja Ultra-mallien välillä. Onneksi ero ei näy laadussa, vaan testikuvissamme otokset ovat olleet yksityiskohtaisia, puhtaita ja värimaailmaltaan juuri niin hyviä kuin mitä Samsungilta voi odottaakin.



Testituokioiden aikana saimme vain rajallisen mahdollisuuden kokeilla ultralaajakulmalinssiä, mutta onneksi jopa 30-kertaiseen tarkennukseen yltävä telelinssi teki vaikutuksen. Ensikokeilut ovat samanveroisia kuin Galaxy S20:n vastaavalla.

10 megapikselin etukameraa emme vielä päässeet kokeilemaan. Selfiekamera on sijoitettu keskelle laitteen yläosaa, jossa sille on varattu oma paikka näytön sisältä. Tämä miellyttänee erityisesti niitä, jotka eivät halua kohoumia laitteen muotoiluun.

Akunkestosta pitää huolen 4 300 mAh:n akku, jonka pitäisi piisata vaivatta koko päiväksi. Kunhan saamme puhelimen kunnolliseen arvosteluun, otamme asiasta väittämästä vielä tarkemmin selvää.

Note 20 tukee 25 W:n pikalatausta, mikä on riittävyydestään huolimatta silti hienoinen kompromissi. Kun Galaxy S20 Ultra sekä jopa Note 10 Plus tarjoavat mahdollisuuden 45 W:n pikalataukseen, tyytyminen pienempään tuntuu pettymykseltä. Onneksi plussan puolella on 15 W:n langaton lataus sekä käänteinen langaton lataus.

Suorityskyky ja sovellukset



Galaxy Note 20 jyllää markkina-alueesta riippuen kahdella eri järjestelmäpiirillä. Euroopassa käytössä on Exynos 990, kun taas Pohjois-Amerikassa myytävät mallit pyörivät Qualcomm Snapdragon 865 Plus -prosessorin avulla.

Olemme päässeet kokeilemaan molempia järjestelmäpiirejä eri puhelimien yhteyksissä, eikä sen perusteella ole aihetta huolelle. Kun molemmissa versioissa on vielä 8 gigatavua RAM-muistia, käyttökokemus on erittäin mukana. Tallennustilan määrä riippuu markkina-alueesta, mutta Euroopassa on onneksi tarjolla pääasiassa isompi 256 Gt:n malli.

Uudesta 5G-verkkoteknologiasta kiinnostuneille malli on yksiselitteisen kiinnostava. Markkinoille tuodaan pääasiassa 5G-tuellinen Note 20, joskin muun muassa Iso-Britanniassa tarjolla on myös "vain" 4G:hen kykenevä malli. Hintaa on siis mahdollista tiputtaa satasen verran luopumalla 5G:stä.

Kuten olettaa saattaa, Note 20 pyörii Googlen Android 10 -käyttöjärjestelmällä. Tämän päälle on ympätty vielä Samsungin oma One UI 2.5 -käyttöliittymä, minkä vuoksi puhelin toimii kuten Android-kännykän voi olettaakin.

Vaikka asiasta ei ole vielä virallista tietoa, odotamme Note 20:n saavan myöhemmin tänä vuonna Android 11 -päivityksen. Samsung ei tosin ole yleensä kiirehtinyt liiaksi käyttöjärjestelmäpäivitysten kanssa, joten tämän suhteen jäämme odottamaan virallista tietoa.

Ensiarvio



Galaxy Note -sarjan perusmalli ei ole enää viime vuonna julkaistun Plus-mallin jälkeen tuoteperheen terävin kärki. Tänä vuonna huomio taasen kiinnityy eittämättä enemmän Galaxy Note 20 Ultraan. Valokeilan siirtyminen pois Galaxy Note 20:stä on sääli, sillä kyseessä on kaikin puolin hyvältä vaikuttava puhelin.

Mikäli mielessä siintää kosketuskynällä toimiva tai isolla näytöllä varustettu puhelin ilman tolkutonta hintalappua, Note 20 saattaa olla tämän vuoden kärkivaihtoehto.

Jos haussa on kuitenkin Samsungin paras puhelin eikä rahasta ole puutetta, Galaxy Note 20 Ultra tai Galaxy S20-sarjan puhelin saattaa kuitenkin olla parempi valinta. Onko tilanne uudelle "Perus-Notelle" ihan näin tukala, siihen palaamme myöhemmin täydessä arviossamme.