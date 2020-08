Samsung julkisti muun muassa Samsung Galaxy Note20:n, Galaxy Watch3:n ja Galaxy Buds Liven

Samsung on julkistanut virallisesti tänään illalla järjestetyssä Galaxy Unpacked -tapahtumassa yhtiön tulevan malliston, johon lukeutuvat muun muassa uusi Samsung Galaxy Note20, Galaxy Watch3 sekä Galaxy Buds Live -kuulokkeet.

Illan suurin ja odotetuin julkistus oli uusi Note-sarjan kaksi uutta jäsentä: Samsung Galaxy Note20 sekä Note20 Ultra. Ensiksi mainitussa on 6,7 tuuman Full HD+ -resoluutiolla ja 60 Hz virkistystaajuudella varustettu näyttö, kun taas Ultrassa on isompi ja laadukkaampi 6,9 tuuman WQHD+ -resoluutioinen 120 Hz näyttö.

Järjestelmäpiirinä molemmissa toimii Samsung Galaxy S20:stä tuttu 5G:llä varustettu Exynos 990, jota tuetaan Note20-mallissa 8 gigan RAM-muistilla ja 256 gigan tallennustilalla. Note20 Ultrassa RAM-muistia on 12 gigaa ja tallennustilaa joko 256 tai rajatussa erikoiserässä 512 gigaa. Akut ovat vastaavassa järjestyksessä 4 300 mAh ja 4 500 mAh, minkä lisäksi molemmat tukevat 25 W pikalatausta sekä langatonta pikalatausta.

Kamerajärjestelmät koostuvat Galaxy Note20:ssä 12 megapikselin f1.8 pääkamerasta, 64 megapikselin f2.0 telelinssistä ja 12 megapikselin f2.2 ultralaajakulmasta. Note20 Ultrassa vastaavat ovat 108 megapikselin f1.8 pääkamera, 12 megapikselin f3.0 ultralaajakulma ja 12 megapikselin f2.2 telelinssi.

Galaxy Note20 Ultrassa on lisäksi Ultra-Wideband-teknologialle, joka mahdollistaa nopean tiedostojen siirron muiden UWB:tä tukevien laitteiden välillä.

Samsung Galaxy Note20 -mallien ennakkomyynti on alkanut Suomessa tänään ja kauppoihin uudet mallit saapuvat 21. elokuuta. Note20 on saatavilla pronssin, harmaan ja vihreän värisenä suositushintaan 1 099 €, ja Note20 Ultra pronssisena ja mustana joko 256-gigaisena mallina 1 349 € suositushintaan tai pronssisena 512-gigaisena mallina 1 449 € suositushintaan.

Kaipaatko jotain pienempää? Lue arvostelumme Samsung Galaxy S20:stä

Uudet puettavat

Älypuhelinten lisäksi Samsung esitteli tapahtuman aikana seuraavan sukupolven Galaxy Watch3 -älykellon sekä Galaxy Buds Live -kuulokkeet.

Galaxy Watch3 on ruostumattomattomalla teräsrungolla ja nahkaremmillä varustettu päivitys yhtiön suosittuun älykelloon, joka saapuu 45 mm ja 1,4 tuuman näytöllä sekä 41 mm ja 1,2 tuuman näytöllä varustettuna mallina. Näyttö on 360 x 360 -resoluutioinen SuperAMOLED, joka tukee Always On -toimintoa. Lisäksi siinä on IP68-luokitus.

Täysin langattomat Galaxy Buds Live -nappikuulokkeet ovat puolestaan valmistettu yhteistyössä AKG:n kanssa, ja ne tukevat aktiivista vastamelutoimintoa. Kuulokkeiden akun väitetään kestävän käytöstä riippuen noin 8 tuntia.

Galaxy Watch3 saapuu Suomessa myyntiin niin ikään 21. elokuuta. 45 mm -mallin suositushinta on 509 € ja 41 mm 479 €. Galaxy Buds Live -kuulokkeiden suositushinta on puolestaan 189 € ja ne tulevat saatavilla pronssisena, mustana ja valkoisena.

Ja kannettavat

Lopuksi tapahtumassa esiteltiin myös uudet Galaxy Tab S7 ja S7+ -tabletit, joista jälkimmäisessä on myös 5G-tuki. Galaxy Tab S7:ssä on 11 tuuman 2 560 x 1 600 -resoluutioinen LTPS-TFT -näyttö ja Tab S7+:ssa 12,4 tuuman 2 800 x 1 742 -resoluutioinen AMOLED-näyttö. Molemmat tukevat 120 Hz virkistystaajuutta. Kaikissa malleissa on 128 gigaa tallennustilaa.

Molempien mukana tulee lisäksi S Pen -kynä.

Samsung Galaxy Tab S7 saapuu Suomessa myyntiin 21. elokuuta Wifi-mallina 799 € ja 4G-mallina 899 € suositushintaan. Tab S7:n suositushinnat ovat vastaavasti 999 € ja 5G-mallissa 1 249 €.

Yhtiö julkisti tapahtumassa virallisesti myös seuraavan taitettavan puhelinmallinsa, Galaxy Z Fold2:n, jossa on kaksi Infinity-O-näyttöä. Toinen näistä on 6,2 ja toinen 7,6 tuumaa. Puhelimen tarkempaa julkaisuikkunaa ei sen sijaan vielä kerrottu.