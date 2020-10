Assassin's Creed Valhalla: tämän tiedämme uudesta viikinkiaiheisesta seikkailusta

Ubisoft on vahvistanut virallisesti Assassin's Creed -sarjan seuraavaksi osaksi Assassin's Creed Valhallan, joka vie pelaajat pitkään huhuiltuun viikinkiaikaan.

Studio esitteli pelin 30. huhtikuuta julkistustrailerilla, joka paljasti toimintapelisarjan menevän entistä verisimmille teille. Pelaajat pääsevät ohjaamaan viikinkisoturi Eivoria, joka johtaa oman heimonsa Norjasta Englantiin aikeinaan siirtyä asumaan uusille mannuille. Tapahtumat sijoittuvat pimeälle keskiajalle, joten odotamme miljööltä paljon.

Assassin's Creed Valhalla näyttäisikin luopuvan jossain määrin hiiviskelystä, mutta sen tilalle esitellään uusia toiminnallisuuksia, kuten ryöstöretket, siirtokunnan hallinnointi ja kustomointi. Pelivideon perusteella toiminta näyttäisi olevan pelisarjan verisin, joten emme malta odottaa saavamme pelin käsiin loppuvuodesta 2020.

Alle olemme koonneet kaiken tämän hetkisen tiedon Assassin's Creed Valhallasta, joten jos et meidän lailla malta odottaa loppuvuoteen, tutustu näihin tiedonjyväsiin.

[Päivitys: Assassin's Creed Valhallasta esitellään virallista pelikuvaa 7. toukokuuta järjestettävässä Inside Xbox -tapahtumassa]

Assassin's Creed Valhalla julkaistaan "pyhien 2020" aikana, eli loka- ja joulukuun välillä yhdessä PS5- ja Xbox Series X -konsolijulkaisujen kanssa.

Peli julkaistaan Xbox Series X:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, PS4:lle, Stadialle ja PC:lle, jolle se saapuu Epic Games Storen ja Ubisoft Storen yksinoikeutena. Lisäksi Assassin's Creed Valhalla tulee saatavilla Ubisoftin kuukausimaksulliseen UPLAY+ -palveluun.

Ubisoft julkaisi Assassin's Creed Valhallan ensimmäisen trailerin 30. huhtikuuta. Voit katsoa trailerin alta:

Pelistä nähdään ensimmäisen kerran varsinaista pelikuvaa 7. toukokuuta, jolloin se esitellään osana Xbox Series X:n pelitarjontaa.

Olemme koonneet alapuolelle kaikki suurimmat uutiset ja huhut Assassin's Creed Valhallasta:

Odotamme kuulevamme lisää 7. toukokuuta.

Microsoft järjestää tuolloin Inside Xbox -tapahtuman, jossa Assassin's Creed Valhalla on yksi esitellyistä peleistä.

Ubisoft on vahvistanut, että näemme tuolloin virallista pelikuvaa.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdFApril 30, 2020