Apple AirTagsin huhuttu julkaisu näyttäisi viivästyvän ensi vuoteen

Apple järjestää ensi viikolla merkittävän tilaisuuden, jonka keskiössä on todennäköisesti iPhone 12 -puhelinmallisto. Aiemmat huhut ovat vihjanneet samassa yhteydessä paljastettavan myös Apple AirTags -paikantimet, mutta tuoreen vuodon mukaan näin ei ehkä sittenkään ole.

Apple AirTags on paikannuslaite, jonka voi lisätä esimerkiksi autonavaimeen, läppärilaukkuun tai muuhun omaisuuteen. Tämän jälkeen Find My iPhone -ominaisuus paikantaa esineen puolestasi, jolloin esimerkiksi avaimien löytäminen helpottuu kiireessä kummasti.

Tuotetta on huhuiltu jo alkuvuodesta 2019 asti, minkä jälkeen niistä on vihjailtu myös Applen omissa tuotantomateriaaleissa. Monet ovatkin odottaneet laitteen paljastuvan lokakuun 13. päivä pidettävässä tapahtumassa, mutta Jon Prosserin mukaan odottaminen jatkuu ensi vuoteen asti.

Aiemmin myös Prosser on huhuillut lokakuisesta julkaisusta, mutta tuorein sisäpiirilähde kertoo suunnitelman siirtyneen maaliskuulle 2021.

Ajankohta käy järkeen, sillä Apple on perinteisesti paljastanut maaliskuussa uutta teknologiaa. Tänä vuonna näin ei pandemian vuoksi tapahtunut, mutta yhtiö saattaa hyvinkin palata ruotuun vuonna 2021.

So, about AirTags.This one hurts my heart...I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01XyOctober 9, 2020