Applella on lisää paljastettavaa ensi viikolla – iPhone 12 näyttäisi olevan vuorossa

iPhone 12 näyttäisi olevan viimein virallisesti totta. Apple on vahvistanut esittelevänsä uusia iPhone-puhelimia lokakuun 13. päivä, eikä yhtiöltä todennäköisesti ole luvassa muuta kuin uudet lippulaivapuhelimet.

Kyseessä on kuluvalle vuodelle tyypilliseen tapaan virtuaalinen tapahtuma, joka käynnistyy Suomen aikaa kello 20.

Apple ei ole virallisesti vielä vahvistanut, että kyseessä on iPhone 12 -malliston julkistus, mutta kaikki muu olisi valtaisa yllätys.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?)