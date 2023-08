Arvostelussa Huawei Watch 4 Pro

Huawei Watch 4 Pro on kokonaisvaltainen ja tyylikäs älykello, joka on erinomainen valinta arkeen, treeniin kuin juhlahetkiinkin. Laadukas muotoilu kattavien ominaisuuksien kera tekevät siitä varsin kalliin vaihtoehdon, minkä vuoksi moni saattaa saada edullisemmista malleista houkuttelevampaa iloa.

Pika-arviossa Huawei Watch 4 Pro

Huawei Watch 4 Pro on upeannäköinen älykello, joka parantaa valmistajan jo entuudestaan toimivaa menestysreseptiä kauttaaltaan. Tyylikäs rakenne tekee laitteesta houkuttelevan valinnan, sillä se kerää katseita kaikissa tilanteissa.

Titaaninen kehys sekä safiirikristallista valmistettu näyttölasi huokuvat laadukkuuden tuntua. Valmistaja myös aiheesta alleviivaa laitteen kestävyyttä, sillä 5ATM- ja IP68-luokitukset takaavat mielenrauhan kosteuden sekä pölyn osalta. Ainoastaan rannekehihnan kestävyys aiheuttaa nyrpistystä, sillä jo parin kuukauden käyttö saa sen tuntumaan heikentyneeltä. Onneksi näppärä lukitusmekanismi mahdollistaa hihnan vaihdon tarpeen mukaan.

Upea 1,5-tuumainen näyttö on todella kirkas sekä laadukas. Ruutua on ilo katsoa, sillä kelloon luodut persoonalliset ja avaruusteemaiset kellotaulut hivelevät silmää. Lisäksi erilaisia kellotauluja on saatavissa rutkasti aiempaa enemmän.

Kesällä 2023 julkaistun älykellon keskiössä ovat kattavat treeni- ja terveysominaisuudet. Tyystin uusi Terveyskatsaus-ominaisuus tarjoaa peräti seitsemän eri anturin lukemat, joiden pohjalta elimistön tilanteesta saa kattavan kokonaiskuvan vain minuutissa. Uusi hengitystä mittaava työkalu tuntuu aluksi erikoiselta, sillä harva on tottunut yskimään kelloaan kohden. Nyt tähän jopa kannustetaan.

Valtava valikoima erilaisia lajiseurantoja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen treenaamiseen. Olitpa lenkkipolkujen, pyöräreittien tai tanssilattioiden fani, sopivat työkalut kirjaavat tuloksesi tarkasti. GPS-paikannuksen tarkkuus teki arvostelujakson aikana vaikutuksen.

Kaikki mitatut tulokset kerätään näppärään ja helppokäyttöiseen Huawei Health -sovellukseen. Vaikka sovellus on lokalisoitu suomenkieliseksi vain osittain, on se onneksi toimivuudeltaan mainio. Sekä Android- että iPhone-puhelimien sovelluksesta näkee kerralla eri mittaustulokset sekä pidempiaikaiset trendit. Mikäli esimerkiksi unirytmissä on petrattavaa, on se helppo todentaa puhelimen avulla.

Kellossa itsessään on rutkasti ominaisuuksia, ja niistä saa pidempään ilon irti kuin aiemmin. Akku kestää perustilassa nelisen päivää, kun taas kehittynyt ultravirransäästötila tarjoaa jopa kolmen viikon akkukeston. Toisin kuin vielä edellisen Huawei Watch 3:n kohdalla harmittelimme, tällä kertaa virrankulutuksen minimointi ei tee älykellosta liian rajallista. Vaikka virrankäyttöä hillitään parhaan mukaan, käytössä olevien ominaisuuksien määrä on kasvanut merkittävästi.

Uudet sekä parannetut ominaisuudet näkyvät hintalapussa. Huawei Watch 4 Pro maksaa Suomessa 549 euroa, mikä on monille turhankin paljon. Tarjolla on onneksi satasen edullisempi Huawei Watch 4, joka voi olla hintansa puolesta houkuttelevampi. Toki samalla on sanottava, että Apple Watch Ultran kaltaiset yli tonnin älykellot ovat muuttaneet monien käsitystä siitä, paljonko puettavasta älylaitteesta ollaan valmiita maksamaan.

Huawei Watch 4 Pro on erinomainen älykello, josta on vaikea löytää puutteita. Olipa taskussasi Android- tai iPhone-puhelin, Huawein uusin lippulaivamalli tarjoaa kokonaisvaltaisen työkalun.

Kirkas näyttö sekä värikkyys hivelevät silmää. (Image credit: Future)

Huawei Watch 4 Pro - Hinta ja saatavuus

Julkaistiin kesällä 2023

Tarjolla Huawei Watch 4 sekä Huawei Watch 4 Pro

Pro-mallin hinta alkaen 549 €

Huawei Watch 4 Pro julkaistiin kesäkuussa 2023 yhdessä Huawei Watch 4 -perusmallin kanssa. Kellot ovat myynnissä useilla eri kotimaisilla jälleenmyyjillä.

Perusmallin hintalappu alkaa 449 eurosta, kun taas Pro-mallin kohdalla joutuu pulittamaan julkaisussa 549 €.

Huawei Watch 4 Pro - Muotoilu

Jos on tutustunut Huawein viime vuosien älykelloihin, Huawei Watch 4 Pro ei yllätä. Sen ulkonäkö on hyvin tutunlainen pyöreää runkoa sekä kahta painiketta myöten.

Jos on tottunut käyttämään Huawei Watch GT Runnerin kaltaisia keveyteen erikoistuneita urheilukelloja, voi Watch 4 Pro tuntua jykevältä. Kello on halkaisijaltaan 48 millimetriä ja paksuudeltaan 12,9 millimetriä. Laite painaa ranteessa ilman ranneketta 65 grammaa, mikä vaatii hieman totuttelua. Etenkin testijakson alussa kello kolahti muutamaan otteeseen ikävän oloisesti eri pintoihin ja kulmiin, kun oli tottunut pitämään selvästi ohuempaa aikarautaa.

Kello tavoittelee muotoilulla arvokasta olemusta, joka soveltuu erityisesti arkeen ja juhlallisiin hetkiin. 1,5-tuumainen ja aavistuksen kaareva AMOLED-näyttö yltää resoluutioon 466 x 466. Lisäksi se tukee LTPO-teknologiaa, eli käytännössä virkistystaajuus mukautuu tilanteen mukaan. Tämän ansiosta akkukestoa on saatu hieman parannettua, kun virkistystaajuus himmaa vauhtiaan paikallaan pysyvää näkymää katsottaessa. Taasen valikkojen selaaminen sekä muu aktiivinen käyttö nostaa kuvataajuuden korkeammalle.

Näyttö on todella kirkas ja tyylikäs. Sen lukeminen on helppoa kaikissa olosuhteissa eikä aktivointikaan aiheuta ongelmaa. Huawei Watch 4 Pro pyrkii erottumaan monista aiemmista malleista sen avaruusteemaisuudella, joka näkyy eri kellotauluissa. Näiden värit sekä animaatiot nousevat upealla tavalla eloon.

Myyntipakettiin sisältyy nahkainen ranneke, joka on ulkoisesti tyylikkään oloinen. Käytännössä se ei kuitenkaan täysin vakuuta. Nahkainen hihna tekee urheilukäytöstä epäkäytännöllistä, sillä sen kanssa hikoileminen ei suoranaisesti houkuta. Toinen huomio koskee sen kestävyyttä. Rannekkeeseen on parin kuukauden testijakson jälkeen muodostunut selvä kulumakohta, jonka kestävyys herättää huolta. Ranneke joutaakin todennäköisesti vaihtoon turhan nopeasti.

Onneksi rannekkeen vaihtaminen on helppoa. Pikalukituksella toimiva kiinnitys tekee vekslauksesta helppoa, ja kellon 22 millimetrin standardileveys tekee uuden hihnan valinnasta helppoa.

Vaikka kello on paksumman puoleinen, on sen reunoissa tyylikkyyttä. Kiiltäväpintainen metallirunko näyttää laadukkaalta, eikä se onneksi edes kerää sormenjälkiä vaikka ennakkoon tätä hieman pelkäsinkin.

Myös kestävyys on kunnossa. Huawei Watch 4 Pro on IP68- ja 5 ATM -luokiteltu vesi- ja pölytiiviinä. Valmistaja lupaa kellon kestävän vapaasukellusta 30 metrin syvyyteen.

Kellon oikeassa kyljessä on Huawein malleille tyypillisesti pyöriteltävä ja painettava kruunupainike sekä perinteinen pikanäppäin. Kruunupainikkeessa on reunoilla pienet urat, joiden ansiosta sen käyttäminen on helppoa. Kaikkinensa käyttöliittymä sekä muotoilu ovat erinomaisessa jamassa, mikäli kookas rakenne ja olemus ei ole haitaksi.

Rannekkeessa voi nähdä selvän taitoskohdan jo muutaman kuukauden täysipäiväisen käytön jälkeen. (Image credit: Future)

Huawei Watch 4 Pro - Ominaisuudet ja ohjelmisto

Huawei Watch 4 Pro on valmistajan lippulaivamalli arkipäivien tarpeisiin. eSim-korttipaikan avulla älykellolla voi vastaanottaa puheluita, kuunnella musiikkia ja ladata sovelluksia ilman aktiivista Bluetooth-yhteyttä puhelimeen. Mikäli vaihtaa rannekkeen sopivammaksi, toimii kello erinomaisesti treeniseurannassa myös ilman puhelimen mukanaoloa.

Mukana on runsaasti paperilla kiinnostavia ominaisuuksia. Valitettavasti kaikki näistä ei kuitenkaan toimi aivan toivotulla tavalla. Esimerkiksi NFC-tuki mahdollistaa teoriassa lähimaksamisen Huawei Wallet -lompakkosovelluksella, mutta valitettavasti tämä ei ainakaan tässä vaiheessa toimi vielä Suomessa.

Kuten älykellolta sopii odottaa, näkee ranteesta näppärästi puhelimeen tulevat ilmoitukset. Viesteihin voi vastata valmiilla viestipohjilla, jotka toimivat erityisesti työkäytössä hyvin. Takaisinsoitosta kertova viestipohja oli oman testijakson aikana kovassa käytössä. Halutessaan voi myös näpytellä ruudun mininäppäimistöllä kattavamman vastauksen, mutta tähän tarkoitusperään pieni näyttö on kovin pieni. Ennemmin vain kaivaa puhelimen taskusta ja näpyttelee tarvittavat runoilut vastapuolelle.

Vaikka Huawei on noussut älykellomarkkinoilla yhdeksi tämän hetken parhaista valmistajista, on yhtiöllä edelleen iso kivi kengässä. Siinä missä Wear OS- ja Apple Watch -kellot tarjoavat lähes loputtoman sovellustuen, Huawein AppGallery on nopeasti nähty. Sinänsä rajattu applikaatiovalikoima on laadukkaasti ja kohdennetusti tehty, mutta eihän siitä mihinkään pääse, että laatu ei aina korvaa määrää.

Onneksi sekä valmiit että ladattavat kellotaulut ovat erinomaisia. Ne yhdessä käytössä olevan HarmonyOS-ohjelmiston kanssa tekevät käyttökokemuksesta erittäin miellyttävän. Käytännössä kellon toimivuus pohjautuu perusnäyttöön sekä kruunupainikkeella avattavaan sovellusnäkymään. Kruunulla on helppo tarkentaa ja loitontaa näkymää, jolloin halutun sovelluksen valitseminen on vaivatonta.

Älykellon ominaisuuksia ja tietoja kerätään Huawei Health -sovellukseen, joka on saatavissa myös Android- ja iOS-puhelimille. Tosin on hyvä huomata, että sovellus ei ole ladattavissa suoraan Google Play Kauppa -latauspaikalta, vaan sieltä on ensin haettava AppGallery, josta Huawei Healthin saa käyttöönsä. Tämä on ylimääräinen vaiva muuten sutjakassa käyttöönotossa, mutta onneksi sitä ei tarvitse käytännössä tehdä enää uudelleen. Esimerkiksi testikäytössä kaverina ollut Honor Magic 5 Pro osasi päivittää Huawei Healthin tarvittaessa automaattisesti.

Erilaisia kellotauluja on useita, ja ne jopa paljastavat virrankulutuksen. Kalaisa unelma -näkymä oli oma suosikkini yksinkertaisen värikkään animaation vuoksi. (Image credit: Future)

Huawei Watch 4 Pro - Terveysominaisuudet

Vaikka kyseessä ei ole suoranainen urheilukello, Huawei Watch 4 Pro on erinomainen valinta aktiiviseen arkeen. Paitsi että se kerää päivittäistä tietoa ja asettaa tavoitteet käyttäjän kanssa yhteisymmärryksessä sopivalle tasolle, antaa se kattavan kuva käyttäjän terveystilanteesta. Mukana on myös kokonaan tuore hengityksen seuranta uusi Terveyskatsaus-työkalu.

Hengitysterveyden mittaus tapahtuu pääasiassa mikrofonia hyödyntämällä. Kello opastaa käyttäjää hengittämään syvään sekä yskäisemään kelloa vasten muutaman kerran. Tämän jälkeen laite antaa suuntaa-antavat tulokset.

Terveysseuranta on eittämättä mielenkiintoisin lisäys. Se antaa kokonaisvaltaisen kuvan käyttäjän kunnosta. Seitsemän eri mittaustulosta kattava ominaisuus huomioi leposykkeen, happisaturaation, ihon lämpötilan, stressitason, EKG:n, valtimoiden jäykkyydentunnistuksen sekä hengitystiedot.

Kuten älykellojen tapauksessa on tyypillistä, Huawei korostaa lukemien olevan nimenomaan suuntaa-antavia. Tuloksia kannattaakin vilkuilla pidemmän aikavälin puitteissa mahdollisia muutoksia seuraten. Jos lukemissa on isoja muutoksia tai ne ovat useamman kerran otannalla suositusrajojen ulkopuolessa, kannattaa ottaa yhteys terveydenhuoltoon. Koska kyseessä ei ole lääkinnällinen laite, esimerkiksi sykkeeseen liittyvät heilahtelut eivät kuitenkaan tarkoita, että olisi varattava ensitilassa aika pumppuoperaatioon.

Jo aiemmin mainittu Huawei Health on koti kaikille kerätyille tiedoille. Kunhan kello on kerännyt dataa muutaman viikon ajan, tarjoaa se erilaisia trendituloksia sekä kommentteja. Esimerkiksi heinäkuun raportti muistutti päivärytmin tärkeydestä, kun yöunien kesto vaihteli neljän ja kymmenen tunnin välillä. Sen siitä saa, kun niputtaa työ- ja lomaviikot samaan raporttiin.

Aivan aukottomaksi uniseurantaa ei voi silti kutsua. Itselläni on paha taipumus mennä sänkyyn kohtuullisen ajoissa, mutta nukahtamista edeltää kohtuuttoman pitkäksi venähtävä surffailu verkossa tai videoiden katselu. Vaikka tietäisi kellon olleen pitkälle yli aamukaksi ennen nukahtamista, saattaa seuranta väittää nukkumisen alkaneen jo puolilta öin.

Älykellojen treeniseurannat ovat nykyisin kauttaaltaan erinomaisia, eikä Huawei Watch 4 Pro tee tähän poikkeusta. Mukana on yli sata eri urheilutilaa, jotka kattavat kaiken lenkkeilystä pyöräilyyn, jääkiekosta BMX-pyöräilyyn ja tanssista biljardiin.

Etenkin ulkoaktiviteettien mittauksen keskiössä on laadukas GPS-paikannus sekä Huawein oma Petal Maps -karttapalvelu. Näiden ansiosta esimerkiksi juoksulenkistä saa kattavat ja tarkat tiedot talteen tulosten analysointia varten. Paikannus toimii tarkasti, eikä esimerkiksi mittaukseen käytetyt lenkit osoittaneet minkäänlaisia poikkeuksellisia piikkejä tai vääristymiä.

Huawei Health -sovellus pyrkii tekemään urheilun aloittamisesta mahdollisimman kevyttä. Tarjolla on erilaisiin kuntotasoihin soveltuvia juoksuohjelmia, joiden avulla voi vauhdittaa itsensä esimerkiksi kolmen, viiden tai kymmenen kilometrin kuntoon. Kovempaa treeniä etsivät voivat hyödyntää tekoälyn luomia puolikkaan sekä täyden maratonin ohjelmia. Näiden seuranta on hyvä tapa päästä vauhtiin, vaikkakaan ne eivät huomioi arjen jaksamishaasteita tai huonoja sääolosuhteita lieventävinä asianhaaroina.

Pohjassa olevat anturit keräävät monipuolisesti tietoa eri lukemista. (Image credit: Daniel Hessel)

Huawei Watch 4 Pro - Akkukesto

Huawei Watch 4 ladataan magneettisen laturin kautta, joka on tuttu aiemmista Huawein älykelloista. Muovinen latausalusta on helppokäyttöinen eikä kellon asettaminen virheellisesti paikalleen ole käytännössä mahdollista.

Akkukesto on yksi merkittävimmistä parannuskohteista, mutta täydellinen se ei vieläkään ole. Perus arkikäytössä laite jaksaa nelisen päivää, mikä on lukemana parempi kuin mihin Applen tai Samsungin kellot pärjäävät. Silti esimerkiksi viikon työreissu vaatii mukaansa laturin. Mikäli haluaa lisäksi treenata, on laturitarve selvästi akuutimpi.

Onneksi lataus itsessään on varsin nopea. Kelloon saa lisäpuhtia noin 25 prosentin verran vain vartin latauksella. Tämä tuntuu pääsääntöisesti riittävältä tavalta paikkaamaan akkukestoa. Jos kellon laittaa esimerkiksi laturiin aina aamu- ja iltasuihkun ajaksi, pysyy akku lähes jatkuvasti maireissa lukemissa. Tällöin kelloa ei tarvitse ottaa pois yöksi latausta varten. Tällä saralla Huawei on selvästi kilpailijoitaan edellä. Ja mikäli akku on tyhjentynyt kokonaan, täyttyy kello nollasta sataan noin 90 minuutissa.

Vaikka akkukesto itsessään on samalla viivalla Huawei Watch 3 -malliston kanssa, käytännössä näin ei kuitenkaan ole. Watch 4 Pron neljän päivän akkukesto koskee Smart Mode -tilaa, mutta lukeman voi venyttää Akun ultrapitkä kesto -tilalla jopa 21 päivään.

Merkittävin ero Watch 4 Pron ja Watch 3:n ultrasäästötiloissa koskee käytössä olevia työkaluja. Siinä missä edellisen sukupolven älykello poisti käytöstä lähes kaikki toiminnot, Watch 4 -malliston kohdalla rajaus on selvästi pienempi. Vaikka akkukesto on ajallisesti samansuuntainen, käytössä on esimerkiksi treenitilat, sykemittaus, lokaali musiikkitoisto sekä kompassi. Käytännössä tämä tekee Akun ultrapitkä kesto -tilasta merkittävästi hyödyllisemmän kuin mihin aiemmissa malleissa on totuttu.

Kannattaako Huawei Watch 4 Pro ostaa?

Osta jos...

Haluat tyylikkään älykellon

Huawei Watch 4 Pro näyttää ranteessa upealta. Se on älykello, jonka runko sekä ranneke kelpaavat niin arkeen kuin juhlahetkiin.

Kaipaat kokonaisvaltaista terveysmittausta

Älykellojen keräämät terveystiedot ovat tunnetusti vain suuntaa-antavia, mutta tästä huolimatta Watch 4 Pron laajat työkalut auttavat hahmottamaan elimistön tilaa niin nukkuessa kuin hereillä ollessa.

Haluat hyvän akkukeston

Huawein muutokset virransäästötilaan ovat erinomaisia. Siinä missä Samsungin ja Applen kellot väsähtävät jo roimassa päivässä, Huawei Watch 4 Pro porskuttaa täysillä ominaisuuksilla lähes koko arkiviikon.

Älä osta, jos...

Etsit edullista kelloa

Watch 4 Pro on varsin kallis kello, sillä siitä joutuu pulittamaan julkaisussa peräti 549 €. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, voi selvästi pienemmällä rahalla saada niin ikään laadukkaan kellon.

Kaipaat laajaa sovellustukea

AppGallery on laajentunut viimeisten vuosien aikana, mutta se on silti valtavasti Googlen ja Applen kauppapaikkoja jäljessä.