Arvostelussa Huawei Watch 3

Huawei Watch 3 on yhtiön ensimmäinen uudella HarmonyOS:llä pyörivä älykello, joka on samalla erinomainen esimerkki uuden käyttöjärjestelmän kyvyistä. Suorituskyvyltään älykello on sulava ja siinä on huipputerävä AMOLED-näyttö. Myös treeniohjelmia on asennettu valmiiksi iso kirjo, mutta ylimääräisten sovellusten osalta se jää Applen ja Googlen jalkoihin. Rajallinen sovellustuki onkin harmi, joskin sen pitäisi parantua tulevaisuudessa. Siten Huawei Watch 3:ssa on vahvaa potentiaalia.

Pika-arvio

Huawei Watch 3 on upeannäköinen älykello, joka on samalla Huawein ensimmäinen yhtiön omaa HarmonyOS-käyttöjärjestelmää käyttävä laite. Käyttökokemus onkin sulava, joskaan ei täysin aukoton. Ylimääräisiä sovelluksia on tällä hetkellä myös vain kourallinen, minkä lisäksi tuki ulkopuolisten sovellusten kanssa on hyvin rajallinen.

Tästä huolimatta Huawei Watch 3 on kiinnostava älykello, etenkin jos sattuu omistamaan Android-puhelimen tai jonkin Huawein omista. Se todennäköisesti vain paranee entisestään, kun yhtiön oma ekosysteemi kehittyy entisestään.

Watch 3 on suunniteltu ensisijaisesti treenausta ajatellen, jota varten siinä on vakuuttavat työkalut käyttäjän terveyden ja aktiivisuuden seurantaan. Näihin lukeutuvat muun muassa unenseuranta, askelmittari ja happisaturaatio (SpO2), sekä iso liuta erilaisia harjoitteita. Sykemittari jää tosin aavistuksen epätarkaksi kiihkeiden treenien aikana ja rekisteröi yllättäviä piikkejä intervallitreenien aikana. Paikannus mitataan sen sijaan tarkasti, samoin kuin tahti ja askeleet.

Mielestämme Watch 3:ssa on siten paljon potentiaalia. Sen laitteisto on todella vakuuttava, erinomainen näyttö soveltuu loistavasti navigoimiseen ja harjoitteissa on animoidut ohjeet. Kunhan HarmonyOS-käyttöjärjestelmä pääsee tukevammin jaloilleen ja saa entistä laajemman sovellusvalikoiman, on Huawei Watch 3 todella varteenotettava vaihtoehto.

Huawei Watch 3:ssa on todella vakuuttava näyttö, ja monet vaihtoehtoiset kellotaulut tarjoavat paljon infoa pikaisella vilkaisullakin. (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Julkaistu jo

Myös Pro-versio saatavilla

Huawei Watch 3 saapui Suomessa myyntiin 3. elokuuta. Sitä myydään 399 € hintaan.

Perusmallin lisäksi älykellosta on saatavilla myös kalliimpi Huawei Watch 3 Pro -malli, joka maksaa 449 €. Sen erona on entistä tarkempi GPS-mittaus sekä huomattavasti parempi akkukesto.

Muotoilu

Pyöritettävä kruunu

Iso ruutu

Kirkas ja terävä AMOLED-näyttö

Muotoilun osalta Huawei Watch 3 eroaa huomattavasti kookkaasta Watch 2:sta ja muistuttaa enemmän Watch GT:tä. Siinä on iso lasinen ja lähes koko kellotaulun täyttävä näyttö sekä lasipinta, joka kaareutuu reunoilta kohti runkoa.

Testattavana ollut Huawei Watch 3 Active Editionissa on 46 mm runko ja saapuu mustan silikoniremmin kanssa. Jälkimmäinen ei ole aivan yhtä pehmeä kuin Apple Watch 6:ssa, mutta se tuntuu silti kädessä mukavalta. Remmissä on pika-avattavat nastat, jotka irrottamalla remmin voi vaihtaa nopeasti toiseen. Kiinnitys tapahtuu perinteisen soljen avulla.

Huawei Watch 3 active edition -mallissa on musta silikoniremmi, mutta se on saatavilla myös kudottuna ja nahkaisena versiona. (Image credit: Future)

Hivenen tyylikkäämpää ja arkisempaan käyttöön soveltuvaa kaipaaville Huawei Watch 3:sta on tarjolla myös Classic-malli, jonka kotelo on hopeinen ja ranneke valmistettu nahasta.

Watch 3:ssa on ainoastaan kaksi fyysistä painiketta: pieni nappi, jolla voi palata valikoissa taaksepäin tai alkuvalikkoon, sekä Watch 3:een uutena lisätty pyöritettävä kruunu, jolla valitaan ja liikutaan sovelluksissa sekä luetaan tekstejä.

Ratkaisu toimii mainiosti, ja painikkeiden avulla on nopeaa liikkua valikoissa, minkä lisäksi ne toimivat responsiivisesti. Ruutu on lisäksi riittävän iso, että Watch 3:n näytöllä olevaa näppäimistöä voi käyttää yllättävän hyvin hieman isommillakin sormilla. Mutta onneksi se tukee myös automaattista sanojen korjausta typojen varalta.

Huawei Watch 3:ssa on Apple-tyylinen pyöritettävä kruunu selailua ja tarkennusta varten (Image credit: Future)

Watch 3:n paras ominaisuus on kuitenkin sen 1,43 tuuman AMOLED-näyttö, joka on terävä ja värikäs. Näytöltä näkee nopealta vilkaisulla runsaasti dataa tai tekstiä ilmoituksia luettaessa. Lisäksi kelloon on saatavilla valtava määrä kellotauluja Huawei Health -sovelluksen kautta. Monet näistä on animoitu, mutta valtaosasta joutuu myös maksamaan.

Älykello-ominaisuudet

eSim-tuki

Hyviä aikaa säästäviä työkaluja

Toistaiseksi vähän sovelluksia

Huawei Watch 3 keskittyy ensisijaisesti fitness-harjoitteisiin, mutta siinä on samalla kattavat työkalut älykellon arkisiin tarpeisiin. Tämä koskee erityisesti Android-käyttäjiä ja niitä, jotka eivät halua Apple Watchia.

eSim-korttipaikan avulla älykellolla voi vastaanottaa puheluita, kuunnella musiikkia ja ladata sovelluksia ilman aktiivista Bluetooth-yhteyttä puhelimeen. Siten se toimii erinomaisesti treenatessa, jolloin puhelinta ei tarvitse aina kantaa mukana. Ilman eSim-korttipaikan hyödyntämistäkin Watch 3:ssa on paljon annettavaa.

Huawei Watch 3:n asennus on suoraviivainen toimenpide. Myös ladattavat kellotaulut hyödyntävät älykellon erinomaista näyttöä, vaikkakin useat näistä ovat maksullisia. (Image credit: Future)

Huawei Watch 3:ssa on erityisesti monia aikaa säästäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi sovellusten lähettämät ilmoitukset näkee kattavasti suoraan kellon ruudulta, eikä niitä varten tarvitse aukaista varsinaista puhelimessa olevaa sovellusta. Tulevat puhelut voi lisäksi vastaanottaa tai mykistää eleillä, jotka hyödyntävät kellon kiihtyvyysanturia: laittamalla käden nyrkkiin ja vapauttamalla sen vastataan puheluihin, kun taas rannetta kääntämällä puhelu mykistetään.

Puheluita voisi hallinnoida myös Huawein omalla Celia-ääniavustajalla, mutta tämä ei tue vielä suomea tai ole käytössä täällä. Sen avulla voisi kuitenkin tehdä yksinkertaisia hakuja ja hallinnoida älykelloon liitettyjä laitteita. Se ei ole kuitenkaan muun käyttöjärjestelmän lailla aivan niin kehittynyt kuin Google Assistant, Siri tai Amazon Alexa, mutta sillä on potentiaalia. Toivottavasti saamme sen joskus myös suomeksi.

Toinen lempiominaisuutemme on mahdollisuus tehdä nopeita äänitallenteita Notes-sovelluksen kautta. Tämän avulla nopeat ajatukset voikin tallentaa kätevästi ylös, jos muita muistiinpanovälineitä ei satu olemaan lähettyvillä.

Valitettavasti lisäsovelluksia etsiville Huawein AppGallery ammottaa tyhjyyttään. Tämä ei tietenkään ole suuri yllätys älykellolle, joka käyttää täysin uutta käyttöjärjestelmää, mutta toivottavasti Huawei saa lisättyä sovelluksia pikaisesti Watch 3:a varten. Ennen kaikkea haluaisimme saada Spotifyn ja Stravan kaltaiset palvelut treenikertoja varten.

Huawei Watch 3:ssa on runsaasti fitness-vetoisia seurantamahdollisuuksia, kuten sykealueen mittaus intensiivisten harjoitusten aikana. Valitettavasti ulkopuolisten kehittämien sovellusten tuki on rajallinen tällä hetkellä. (Image credit: Future)

Älykelloon valmiiksi asennetut sovellukset on kuitenkin tarkasti kuratoituja ja sisältävät tervetulleita turvallisuusominaisuuksia. Monien älykellojen, pyörätietokoneiden ja aktiivisuusrannekkeiden lailla Huawei Watch 3 voi hälyttää hätäkontaktille, jos se tunnistaa äkillisen törmäyksen esimerkiksi kaatuessa. Tämä käynnistää lähtölaskennan, jonka voi estää tarvittaessa.

Hätäpuhelut voi lisäksi aktivoida painamalla kruunua viisi kertaa peräkkäin. Vastaavanlainen ominaisuus on nähty myös Garmin Lilyssä, ja se luo turvaa liikkuessa yksin metsässä tai muualla.

Kuntoiluominaisuudet

Aktiviteettirinkulat suoritettavaksi

Vakuuttava valikoima eri harjoitteita

Tarkka GPS-seuranta

Huawei Watch 3:n tärkein fokus on kuntoilussa. Päivittäisen motivaation ylläpitämiseksi se tarjoaa Apple Watchin tyylisiä rinkuloita, jotka täytyisi täyttää joka päivä ennen nukkumaanmenoa. Lisäksi se huomauttaa liiallisesta paikallaolosta ja suosittelee liikkumaan hieman lähiympäristössä.

Harjoituksia varten siinä on kattava valikoima sisä- ja ulkoaktiviteettia, joihin lukeutuu myös triathlon-tila, joka pystyy seuraamaan uimisen, pyöräilyn ja juoksemisen samalla kertaa. Omat lempiharrasteet voi lisäksi priorisoida kustomoimalla valikon mieleisekseen, jolloin kaikkia aktiviteetteja ei tarvitse rullata joka kerta löytääkseen omat harjoitteet.

Sykemittari on päällisin puolin tarkka, mutta se mittaa toisinaan epätavallisia piikkejä intensiivisen treenin aikana. (Image credit: Future)

Testasimme Huawei Watch 3:a muutamien ulkona ja sisällä tehtyjen harjoitteiden ohella. Kellolla kesti hetki saada lukitus GPS:n osalta, mutta sen jälkeen kun paikannus saatiin, Watch 3 seurasi käyttäjänsä matkaa tarkasti. Meidän ennalta mitattu matka heitti vain muutamalla metrillä.

Kovatehoisessa spinning-sessiossa testasimme puolestaan älykellon sykemittausta. Laite tunnistaa melko nopeasti muutokset sykkeessä läpi treenin, joskaan ei aivan niin nopeasti kuin vyötärön ympärille kiinnitettävissä mittareissa. Tämä ei tosin ole yllättävää.

Valitettavasti varsinaiset tulokset olivat kuitenkin korkeammat kuin odottaisimme perinteiseltä sessiolta, ja erään lämmittelyn aikana se mittasi myös oudon piikin, jonka mukaan syke nousi yli 170 bpm:n.

Kellon voi asettaa myös ilmoittamaan käytetyn ajan, tahdin ja etäisyyden kilometrien välein, jolloin nämä toitotetaan kovaa ja selkeästi. Koska Watch 3:ssa on luotettava GPS, selkeä näyttö ja toimiva tekstin puheeksi muuttava ohjelmisto, se toimisi ideaalisesti juuri juostessa, pyöräillessä ja kävellessä navigoimiseen. Valitettavasti kirjoitushetkellä tällaista mahdollisuutta ei ole kuitenkaan olemassa.

Opastetut harjoitteet sekä animoidut ohjeet oikean asennon löytämiseksi olisivat niin ikään tervetullut lisä, ja toivomme näkevämme nämä tulevaisuudessa.

Useat treeni- ja terveystulokset vastasivat Garmin Instinct Solarin antamia tuloksia, myös VO2Maxin kohdalla (Image credit: Future)

Mitä tulee kalorien polttamiseen, otamme puettavien älylaitteiden antamat tulokset aina hieman epäileväisinä vastaan. Huawei Watch 3:n kertomat luvut vastaavat kuitenkin Garmin Instinct Solarin tuloksia. Maksimaalinen hapenottokyky (VO2 max) osoittautui niin ikään Garminin kanssa samaksi, joskin kannattaa huomioida, että nämä ovat vain suuntaa-antavia. Oikeat VO2 max -tulokset vaativat useita erikoislaitteita ja kontrolloidun ympäristön.

Unenseuranta toimii niin ikään melko tarkasti univaiheiden osalta. Tosin kun vertasimme tuloksia Oura-sormukseen, Watch 3 rekisteröi kaiken sängyssä vietetyn ajan uneksi, mikä johti unenlaadusta annetun pisteytyksen olevan jokseenkin yläkantissa.

Akkukesto

Magneettinen laturi

Kestää 2-3 päivää ilman latausta

Huawei Watch 3 ladataan magneettisen laturin kautta, mikä muistuttaa hyvin paljon Apple Watch 6:ssa olevaa. Mutta toisin kuin Applen laturit, Huawei käyttää USB-A-liitäntää USB-C:n sijaan.

Huawein omien lupausten mukaan heidän uusi älykello kestää noin 14 päivää virransäästötilassa ja kolme päivää kaikki ominaisuudet päällä, mikä vastaa jälleen Apple Watch 6:n lukemia. Tosin omissa testeissämme tämä ei pitänyt aivan paikkaansa, vaan virrat loppuivat noin kahdessa ja puolessa päivässä, kun teimme päivittäisiä harjoitteita ja pidimme askel- ja sykemittarin päällä.

Isompaa akkua kaipaaville Huawei Watch 3 Pro pidentää elinikää parilla päivällä, sillä testeissämme Pro-malli kesti noin neljä ja puoli päivää kaikille herkuilla. Virransäästötilassa tämän saa venymään peräti 21 päivään, mutta tällöin älykellosta menettää valtaosan sen tärkeimmistä ominaisuuksista.

Huawei Watch 3 käyttää hyvin samankaltaista magneettista laturia kuin Apple Watch 6, mutta siinä on USB-A-liitäntä USB-C:n sijaan (Image credit: Future)

Sovellus

Yhteensopiva HarmonyOS:n, iOS:n ja Androidin kanssa

Paljon selkeää dataa käyttäjän terveydestä

Erinomainen valikoima treeniohjelmia

Älykello liitetään Huawei Health -sovellukseen, joka on saatavilla iOS:lle ja Androidille. Laitteessa itsessään on yhtiön uusi HarmonyOS-käyttöjärjestelmä. Laitteen käynnistys vaatii oman tilin, jonka jälkeen siihen syötetään PIN-koodi ja annetaan lupa päästä käyttäjän puhelimeen.

Testasimme Watch 3:a Huawei P40 Pron, OnePlus 9 Pron ja Fairphone 3 Plussan kanssa. Kaikkiin laitteisiin liittäminen onnistui ilman ongelmia, joskin Android-sovellus ei välttämättä löydä uutta älykelloa. Tällöin yhtiö suosittelee päivittämään Huawei Health -sovelluksen puhelimen AppGalleryn kautta, mikä korjasi myös meillä ongelman.

Käyttäjän kaikki treeni- ja terveystiedot on nähtävillä vilauksella, minkä lisäksi Huawei Health -sovelluksessa on iso kirjasto käteviä treenioppaita (Image credit: Future)

Sovellus itsessään on selkeä ja helppo navigoida. Se tarjoaa päivittäisen ja pidempiaikaisen terveystiedon yhdestä kätevästä paikasta, eikä se sulje joitain tietoja maksumuurin taakse, kuten Fitbitin oma sovellus. Kaikki data onkin välittömästi saatavilla puhelimen näytöltä.

Huawei Health -sovellus tarjoaa myös laajan kirjon treeniohjelmia, jotka ovat niin ikään maksullisia Fitbitin sovelluksessa. Näihin lukeutuu niin aloitussessiot, HIIT-menetelmät ja intervallisessiot. Sovellus ei kuitenkaan suosittele käyttäjälle sopivaa treeniohjelmaa tämän tulosten perusteella, mutta valikoima on silti vakuuttava ja vastaa monia maksullisia palveluita.

Kannattaako Huawei Watch 3 ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat tyylikkään älykellon

Vaikka Watch 3 on hivenen kookas, se näyttää myös äärimmäisen upealta myös arkisessa käytössä. Rannekkeen voi tarvittaessa myös vaihtaa mukavammaksi treeniä varten.

Kuntoilet paljon

Älykellossa olevien harjoitteiden määrä on vakuuttava, minkä lisäksi eSIM-korttipaikka tekee tästä varteenotettavan itsenäisen laitteen ilman puhelinpakkoa.

Haluat hyvän akkukeston

Huawei Watch 3 kestää lähes kolme päivää kaikilla herkuilla, joten siitä riittää virtaa pidemmäksi aikaa. Pro-mallilla tämän saa kasvatettua melkein viiteen päivään.

Älä osta, jos...

Omistat iPhonen

Watch 3 ei toimi aivan yhtä hyvin iOS:n kanssa, jolle on vähemmän kellotauluja sekä entistä rajatummat ilmoitukset.

Haluat jotain halvempaa

Huawei Watch 3 on hinnaltaan älykellojen korkeammassa päässä, joten edullisempaa kaipaavien täytyy katsoa muita malleja.

Haluat paremman Android-yhteensopivuuden

Tuettujen sovellusten puute saa Watch 3:n tuntumaan toistaiseksi hieman torsolta – tällöin suosittelemme katsomaan jotain muuta Watch OS -laitetta.