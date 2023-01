Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: comparativa – Esto es lo que nos han desvelado las filtraciones

El Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) todavía no ha sido presentado, aunque queda muy poco. El próximo buque insignia de la compañía será anunciado el 1 de febrero en el evento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab), y gracias a todas las filtraciones y los rumores, ya podemos hacernos una buena idea de lo que ofrecerá el nuevo móvil.

Con eso en mente, hemos elaborado esta comparativa, para que puedas averiguar las diferencias entre las especificaciones, diseño y características del Galaxy S23 y del Galaxy S22 (opens in new tab).

Por lo tanto, aunque nada de lo que digamos aquí sobre el Samsung Galaxy S23 está confirmado oficialmente todavía, es muy probable que la mayor parte de la información que se ha filtrado repetidas veces sea correcta, por lo que ya tenemos bastante claro cómo quedará el Galaxy S23 en comparación con su predecesor.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: precio y disponibilidad

El tema del precio que tendrá el Galaxy S23 es posiblemente el aspecto más incierto ahora mismo sobre el próximo móvil. Aun así, esto es lo que sabemos, y lo que creemos saber, a día de hoy.

El Samsung Galaxy S22 salió a la venta el 11 de marzo del 2022 en España, con un precio de lanzamiento de 859€ para su variante básica de 128GB de almacenamiento, y un precio de 909€ para la configuración con 256GB. Esos precios de lanzamiento fueron idénticos a los del Galaxy S21. Dicho eso, cabe señalar que a día de hoy ya puedes encontrar el móvil rebajado en la mayoría de vendedores, ya que ya lleva casi un año a la venta.

Respecto al Galaxy S23, la mayoría de las filtraciones han sugerido que el nuevo buque insignia costará más que el Galaxy S22, y una fuente sitúa el aumento entre el 10% y el 20% (opens in new tab). Al parecer, esto se debe principalmente a la inflación.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el S23 parta de 256GB de almacenamiento (opens in new tab), el doble que el S22. No todos los rumores coinciden en esto (opens in new tab), pero si es así, puede que este año recibas más por tu dinero, aunque también es posible que pagues más.

La fecha de presentación del Samsung Galaxy S23 está confirmada para el 1 de febrero, y esperamos que se ponga a la venta poco después.

Posiblemente el Galaxy S23 costará algo más que el Galaxy S22. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: diseño y pantalla

El Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S22 podrían parecerse mucho en muchos aspectos, ya que se espera que, al igual que su predecesor, el nuevo móvil tenga una parte trasera de cristal, un marco metálico y una pantalla plana con un pequeño hueco para la cámara frontal.

La pantalla también parece que se quedará igual: una AMOLED de 6.1 pulgadas con resolución 1080 x 2340 y una tasa de refresco de 120Hz. Y claro, al ser la pantalla del mismo tamaño, pues parece que ambos móviles también tendrán unas dimensiones y un peso muy similares.

Hay una pequeña diferencia en la pantalla que algunas filtraciones han comentado, aunque no todas coinciden en ello, por lo que no está claro si veremos esta mejora o no. Y es que, se ha rumoreado que la pantalla del Galaxy S23 podría ser capaz de bajar la tasa de refresco hasta los 24Hz (opens in new tab), o incluso a 10Hz, cuando no haga falta más, mientras que en el caso del Galaxy S22 sólo puede bajar hasta 48Hz. Una tasa de refresco más baja podría ayudar a ahorrar batería.

Sin embargo, el cambio más filtrado en el diseño, y que parece bastante asegurado, lo encontramos en el diseño de las cámaras traseras del Galaxy S23. Y es que muchas filtraciones coinciden en que en el nuevo móvil las distintas lentes de las cámaras saldrán de forma independiente de la parte trasera del teléfono, en vez de estar albergadas todas dentro de un módulo metálico ligeramente elevado (que es como estaban en el Galaxy S22). En otras palabras, el nuevo diseño de cámaras para el Galaxy S22 será como el del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

El diseño y los colores rumoreados para el Galaxy S23. (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

También encontraremos cambios en los colores en los que estará disponible el Galaxy S23. La mayoría de las filtraciones (opens in new tab) apuntan a que los colores serán "Cotton Flower" (blanco roto), "Misty Lilac" (rosa claro), "Botanic Green" (verde) y "Phantom Black" (negro), mientras que los colores del Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) son "Phantom White" (blanco), "Phantom Black" (negro), "Pink Gold" (oro rosa), "Green" (verde), "Graphite" (gris oscuro), "Cream" (un especie de amarillo pálido), "Sky Blue" (azul cielo), "Violet" (violeta) y "Bora Purple (morado claro).

Por lo tanto, parece que las opciones de color del Samsung Galaxy S23 podría ser mucho menos variadas que en el Galaxy S22, aunque hay que tener en cuenta que una fuente ha sugerido que se ofrecerán colores adicionales exclusivamente a través de la tienda de Samsung (opens in new tab), y eso nos cuadra ya que muchos de los colores mencionados del S22 son exclusivos de la web de Samsung.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: cámaras y batería

Se rumorea que el Samsung Galaxy S23 tendrá un sensor principal de 50MP, una cámara ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x. Si te suena esa configuración de cámaras, es porque el Samsung Galaxy S22 tiene exactamente la misma.

Es verdad que cabe la posibilidad de que haya algunos cambios en los sensores utilizados, pero de momento no es algo que esperamos ver.

Por lo tanto, la experiencia con las cámaras del Galaxy S23 podría ser muy similar a la del S22. Un cambio que sí que se rumorea es que el nuevo modelo contará con una cámara frontal mejor, que pasaría de la de 10MP del predecesor a una de 12MP (opens in new tab).

También podría haber nuevas funciones de software para la cámara del Samsung Galaxy S23, y las filtraciones han sugerido un modo Pro para la cámara selfie y la posibilidad de guardar fotos en formato RAW con una calidad de 50MP (opens in new tab)(en vez de 12MP que es lo que permite el Galaxy S22).

No esperes grandes cambios en las cámaras del Galaxy S23 en comparación con las del S22. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sin embargo, es muy probable que estas mejoras en el software que hemos comentado también lleguen al Samsung Galaxy S22 a través de una actualización, por lo que el S23 probablemente no va a ser mucho mejor para la fotografía.

Pasando a hablar de la batería, aquí sí que esperamos ver una pequeña mejora, ya que muchas filtraciones han apuntado a que el Galaxy S23 tendrá una batería de 3.900mAh (opens in new tab), frente a los 3.700mAh del Samsung Galaxy S22. Queda por ver si ese aumento de la capacidad realmente se traducirá en una mayor duración de la batería, y esperamos que sí, ya que la duración del S22 no es muy destacable.

Lamentablemente, es probable que la velocidad de carga no mejore, ya que las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy S23 cargará a 25W con cable (opens in new tab) y a 15W de forma inalámbrica, igual que el Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: especificaciones y características

Una de las mejoras más importantes del Samsung Galaxy S23 la encontraremos probablemente en su chip, ya que es casi seguro que equipará el nuevo Snapdragon 8 Gen 2. Y no cualquier versión, sino que se ha hablado mucho de que Samsung contará en exclusiva con una versión mejorada de dicho chip (opens in new tab), que ofrece más potencia que la versión original.

Pero tal vez la mejor noticia en este aspecto, es que parece que este año veremos un cambio que llevamos deseando ver desde hace años. Y es que Samsung vende sus Galaxy S con chips distintos según los compres en EEUU o en el resto del mundo. Debido a esto, el Galaxy S22 equipa el chip Snapdragon 8 Gen 1 si lo compras en EEUU, pero en España, y en la mayoría de países, el móvil equipa el Exynos 2200 propio de Samsung. Y resulta que el Snapdragon ha demostrado ser más potente.

Pues bien, se espera que este año Samsung por fin venda su Galaxy S23 con el mismo chip a nivel mundial, (opens in new tab) y sería el Snapdragon 8 Gen 2. Ese chip, en cualquiera de sus formas, es extremadamente potente y supone un salto generacional respecto al Snapdragon 8 Gen 1, por lo que el S23 podría ser significativamente más potente, y la diferencia será mayor todavía en los lugares donde el Galaxy S22 se vendía con el chip Exynos.

Una imagen filtrada del Samsung Galaxy S23 (Image credit: WinFuture / @rquandt)

Sin embargo, aunque esperamos ver una gran mejora en el rendimiento en relación con el chip, hay otras especificaciones y características que parece que no van a cambiar.

Por ejemplo, probablemente la RAM seguirá siendo la misma que en el Galaxy S22, es decir, 8GB. Por otro lado, si bien algunas filtraciones han sugerido que el almacenamiento podría aumentar, hay discrepancias al respecto: al menos una fuente afirma que el Samsung Galaxy S23 partirá de 256GB, pero varias otras han dicho que el almacenamiento de partida seguirá siendo de 128GB, igual que en el S22.

En cuanto al software, es probable que el Samsung Galaxy S23 ejecute Android 13 (opens in new tab), igual que el S22. Es verdad que podría venir con una versión más reciente de la interfaz One UI de Samsung, pero esa versión también llegará al S22, por lo que no encontraremos diferencias en ese aspecto. Sin embargo, es de esperar que el Samsung Galaxy S23 reciba actualizaciones de software durante más tiempo.

Por último, el Samsung Galaxy S23 también podría ofrecer una conectividad superior, ya que se rumorea que incorporarán comunicaciones de emergencia vía satélite (opens in new tab).

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: conclusión

En conclusión, según las filtraciones y los rumores, parece que el Samsung Galaxy S23 sólo supondrá una mejora generacional respecto al Galaxy S22.

El cambio más importante que se espera es el chip, que podría ser mucho mejor este año, pero lo cierto es que el Samsung Galaxy S22 ya tiene potencia de sobra.

Más allá de eso, es probable que el diseño se modifique ligeramente, que los colores disponibles sean diferentes, que el Samsung Galaxy S23 tenga una batería más grande y que haya otras pequeñas mejoras, como en la cámara selfie y la incorporación de comunicaciones vía satélite. La capacidad de almacenamiento inicial también podría ser mayor, pero no estamos tan seguros de ello.

Mientras tanto, las cosas más importantes como la pantalla, las especificaciones de las cámaras, la cantidad de RAM, la velocidad de carga y la mayoría de los demás aspectos serán probablemente los mismos que el año pasado, y por si fuera poco, es posible que el Galaxy S23 sea más caro que el Galaxy S22 en su lanzamiento.

Así que, aunque el Samsung Galaxy S23 tiene muchas posibilidades de convertirse en uno de los mejores móviles de Samsung (opens in new tab), puede que no sientas la necesidad de actualizarlo si ya tienes un Galaxy S22. Y si no lo tienes, tal vez prefieras ahorrarte dinero y hacer con el modelo de 2022, ya que tampoco habrá demasiadas mejoras notables en el nuevo Galaxy S23.