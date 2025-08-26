Android Auto va a recibir una útil actualización de Gemini, además de un aspecto renovado

Gemini podría llegar a Android Auto con acceso preciso a la ubicación

La actualización haría que Gemini fuera más útil en la carretera

También se han detectado cambios en el aspecto de los colores en Android Auto

Sabemos que Gemini llegará a Android Auto en un futuro próximo, y cuando finalmente se produzca el lanzamiento, parece que el asistente de IA traerá consigo una útil mejora: el acceso a la ubicación precisa de tu vehículo.

Este ajuste fue descubierto por el equipo de 9to5Google, oculto en el código de la última versión beta de la aplicación Android Auto, v15.1. Parece que los usuarios podrán elegir si desean compartir o no los detalles exactos de su ubicación en la configuración de Android Auto.

Las ventajas obvias de dar a Gemini acceso completo a tu ubicación son, por supuesto, navegar de A a B y encontrar lugares cercanos, por ejemplo, si necesitas parar a repostar o quieres encontrar la mejor cafetería de la zona.

Puedes utilizar Google Maps en Android Auto para estas tareas sin Gemini, pero si necesitas control por voz y quizás un poco de ayuda adicional de la IA, Gemini te resultará muy útil si sabe exactamente dónde te encuentras en todo momento.

El cambio de colores

Android Auto (Image credit: Android Authority)

Gemini está sustituyendo al Asistente de Google en todas las aplicaciones y dispositivos de Google, y según algunas pistas que han dado los ejecutivos de Google en el evento de lanzamiento del Pixel 10, el bot de IA debería llegar a Android Auto antes de que termine el año.

Ya hemos visto un avance de cómo podría verse Gemini en los salpicaderos de los vehículos y, en gran medida, la IA de Gemini funcionará exactamente igual que en el teléfono, solo que en una pantalla más grande.

Mientras tanto, el equipo de Android Authority ha descubierto algo más en el último código de Android Auto: una paleta de colores menos vibrante y no tan saturada, con un color primario extraído del fondo de pantalla seleccionado.

Es posible que recibamos la actualización de Gemini y las opciones de temas de color revisadas al mismo tiempo, pero tendremos que esperar para ver exactamente cómo encajan en la interfaz actual. Tan pronto como Google comience oficialmente el lanzamiento, te lo haremos saber.