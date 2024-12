El tráiler de 28 Años Después tiene un cameo inesperado que me ha dejado con la boca abierta

¡Por fin está aquí! Estoy dando saltos con la secuela de 28 Semanas Después (que a su vez continúa a la maravillosa 28 Días Después), de Danny Boyle, que es una de mis películas de zombis favoritas de todos los tiempos. Se une a la película número uno de Prime Video, Apocalisis Z: El Principio del Fin, como recientes historias de muertos vivientes que estamos deseando ver.

Tiene todo lo que se puede desear: un paisaje urbano londinense desolado que impresiona, un poco de humor y también muchos momentos oscuros. Había escuchado que Cillian Murphy haría un cameo en la película, así que imagina mi sorpresa cuando apareció directamente en el tráiler de 28 Años Después. Sólo que esta vez tiene un aspecto... diferente.

La última vez que vimos al personaje de Murphy, Jim, había sobrevivido hasta el final de la primera película, 28 Días Después. Aunque no apareció en la segunda, 28 Semanas Después, ha hecho un cameo sorpresa en la tercera película. Y, ciertamente, ha visto días mejores.

Echa un vistazo al tráiler de la nueva película a continuación.

28 AÑOS DESPUÉS. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 20 de junio. - YouTube Watch On

¿Qué sabemos de 28 años después?

Cillian Murphy regresa por sorpresa en 28 años después. (Image credit: Sony Pictures)

28 Años Después se estrenará en los cines el 20 de junio de 2025, ¡así que nos toca esperar un poco! Pero no te preocupes, hay mucho por venir y puedes echar un vistazo a las nuevas películas más emocionantes que llegarán a los cines en diciembre de 2024 mientras esperas a que llegue la película de terror.

La trama sigue a un grupo de supervivientes que deben navegar por el aterrador mundo que una vez más ha sido asolado por los infectados con el ya icónico Virus de la Furia, que se descontroló en la primera película y aparentemente no va a ninguna parte.

En esta ocasión, el reparto está encabezado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes, así que nos espera otra alineación repleta de estrellas. Tengo muchas ganas de volver a sumergirme en este universo».

Aunque es demasiado pronto para un estreno en streaming, en un mundo ideal la secuela llegaría a Disney Plus junto a 28 Semanas Después, pero eso no está garantizado teniendo en cuenta que la película original no está disponible para streaming allí. Así que habrá que ver si llega a uno de los mejores servicios de streaming en los próximos meses.