El Galaxy Z Fold 5 debería haber sido un plegable muy diferente

¿Te has preguntado alguna vez por qué esperamos que los mejores teléfonos se actualicen cada año? Siempre insistimos en que Apple lanzará el iPhone 15 como un reloj, y sabemos que Samsung anunciará el Galaxy S24 en febrero. La historia nos guía, pero ¿cuándo empezó esta historia? Yo diría que la empezó Samsung, y su agresivo ritmo anual se ha convertido finalmente en un problema para la compañía con el decepcionante Galaxy Z Fold 5.

Vale, 'decepcionante' puede ser un término injousto. En realidad es asombroso. Si me hubieran enseñado el Galaxy Z Fold 5 en el 2007 mientras hacía cola para el primer iPhone, me habría desmayado allí mismo. Mi diminuto cerebro no podría comprender el cristal plegable, las enormes pantallas, el bloque de objetivos de la cámara. Si encima sacas el Pen y haces círculos en el aire, te habría llamado Gandalf y te habría seguido hasta Mordor.

(Image credit: Future)

Por otro lado, si me enseñas ahora el Galaxy Z Fold 5 mientras tengo en la mano mi Galaxy Z Fold 4, me costaría diferenciarlos. ¿El Fold 5 tiene un procesador más rápido? Mi Z Fold 4 ya era bastante rápido. ¿El Fold 5 se puede plegar en plano? Mola, pero, ¿eso es todo? Porque, en lo que a actualizaciones se refiere, eso es un poco... Ya sabes, aburrido.

Y sé que hay un laboratorio lleno de ingenieros trabajando en vidrio plegable cuyas cabezas acaban de explotar cuando he llamado "aburrido" a su último año de trabajo. Vale, ha sido un arrebato. No es aburrido. Estoy seguro de que se necesitó un nivel de logro técnico que no puedo comprender para pasar de un hueco en forma de lágrima a una costura completamente plana. Los ingenieros trabajan en mundos que se miden en micrómetros. Pero yo sólo quiero comprarme un teléfono nuevo.

Un teléfono nuevo y caro. Puede que lo más sorprendente del Galaxy Z Fold 5 no sea la falta de mejoras, sino que no haya bajado de precio. Si el teléfono no va a mejorar mucho, ¿no podría al menos ser un poco más barato? Es difícil entender cómo se justifica el precio del año pasado. Al menos con el Galaxy Z Flip 5 tiene una pantalla de cubierta mucho más grande. El Galaxy Z Fold 5 acaba de mejorar... un poquito.

(Image credit: MySmartPrice)

El Pixel Fold ha demostrado cómo deben plegarse los móviles grandes

El problema es el Google Pixel Fold, y los próximos teléfonos como el OnePlus Open. Todos los fabricantes de teléfonos plegables actuales trabajan con un panel interno rectangular de unas 7,6 pulgadas. Puedes doblar ese rectángulo por la mitad de dos maneras, y cómo lo doblas da forma a la pantalla de la cubierta. Si doblas la pantalla hacia un lado, tendrás una cubierta alta y estrecha como la del Galaxy Z Fold 5. Si la doblas hacia el otro lado, tendrás una cubierta más ancha y bajita. Si se dobla hacia el otro lado, se obtiene una pantalla ancha y achaparrada como la del Pixel Fold y el próximo OnePlus Open.

Resulta que una de esas disposiciones es mucho, mucho más útil que la otra. Ambas pantallas tienen más o menos la misma superficie, pero la Z Fold 5 es demasiado estrecha para un uso diario cómodo. Te cansas de que las aplicaciones y los sitios web se vean aplastados para encajar en la estrecha pantalla. El teléfono es demasiado alto para estirar el pulgar de abajo a arriba con una mano.

Un Pixel Fold (izquierda) y un Galaxy Z Fold 4 (derecha) (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung ha cometido un error, uno bien gordo, y hemos tardado cuatro generaciones en darnos cuenta porque no ha habido ningún otro gran teléfono plegable digno de consideración, antes del Pixel Fold. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El Pixel Fold se pliega como debe ser. El Galaxy Z Fold 5 es un error.

Es posible que Samsung arregle el error y simplemente ordene pantallas internas dobladas hacia el otro lado. No fue posible que Samsung hiciera esto entre el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Fold 5. Aunque cada año se lanzan nuevos teléfonos, se tarda mucho más de un año en diseñar y fabricar un nuevo teléfono. Incluso la actualización más sencilla puede llevar 18 meses o más de principio a fin.

El Galaxy S23 se empezó a diseñar probablemente a mitad del primer año del Galaxy S21. El eventual iPhone 17 de Apple probablemente se encuentre ahora en las fases iniciales de desarrollo, mientras que el rumoreado iPhone 15 se prepara para su lanzamiento en un par de meses. Esta es la cadencia normal para el desarrollo de teléfonos.

Si Samsung vio el Google Pixel Fold y, como todo el mundo, se dio cuenta de su error, entonces un teléfono Galaxy Z Fold que solucione el problema saldría 18 meses después del Pixel Fold. El candidato más probable sería un Galaxy Z Fold 7, si llegamos a ese punto.

Las actualizaciones anuales de los móviles son un invento de Samsung

Esta decepción es culpa de Samsung. No hay ninguna razón por la que necesitemos que se lance un nuevo teléfono cada año. Como analista de tecnología, personalmente necesito móviles nuevos cada año para poder mantener mi trabajo. Pero quizá los compradores no necesiten una nueva actualización cada año.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Apple lo comprendió pronto y dejó de producir grandes actualizaciones cada año a partir del cuarto iPhone. El iPhone 4 fue un gran rediseño para Apple, un aspecto totalmente nuevo para el iPhone. El siguiente iPhone 4S fue sólo una actualización menor, sin cambios de diseño. A partir de ese año, Apple lanzaba un nuevo diseño un año, lo que ahora llamamos un año "Tic", y luego lo actualizaba al año siguiente, el año "Tac". Tic-Tac.

Samsung vio esto como una debilidad. Se duplicó y luego se duplicó de nuevo. Samsung no sólo actualizó sus teléfonos cada año con nuevos diseños, sino que también añadió otra categoría de productos para poder lanzar un nuevo modelo de teléfono dos veces al año. En el primer semestre había un nuevo Galaxy S. En el segundo, un Galaxy Note y ahora un Galaxy Z. Tic-Tic-Tic-Tic.

Cuando una Galaxia tenía este aspecto, todas empezaban a tenerlo. (Image credit: TechRadar)

¿Cómo podía mantener ese ritmo tan agresivo? No podía. Durante un tiempo, los teléfonos no eran muy buenos. Los diseños eran de plástico barato y las características eran raras. Para que los mejores teléfonos de Samsung mejoraran y pudieran competir con los mejores iPhones, Samsung tenía que darse cuenta de su error. Los teléfonos empezaron a parecerse, tanto año tras año como entre familias de productos.

Aun así, se marcó un ritmo agresivo. Las expectativas de los medios y los clientes estaban fijadas. Apple es una empresa aburrida que lanza el mismo teléfono año tras año. Samsung es la innovadora, que prueba nuevos conceptos y ofrece algo nuevo a los compradores.

Samsung debería tratar esto como un error y arreglarlo

Hasta ahora, Samsung no había cometido un gran error (aparte del desastre de la batería del Note 7, claro), nada que no pudiera corregirse en una generación o así. Utiliza los mejores componentes, y sigue añadiendo y perfeccionando funciones. ¿Qué podría salir mal? El plegado salió mal.

Samsung tiene que cambiar la relación de aspecto del Galaxy Z Fold lo antes posible. Va a ser un cambio importante, y tardará un par de generaciones en solucionar el problema. Hasta entonces, no debería lanzar un nuevo Galaxy Z Fold. Debería vender el mismo dispositivo e ir bajando el precio poco a poco. Ni siquiera un salto de procesador el año que viene.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El mensaje de Samsung este año fue que no podía reconocer un defecto de diseño fundamental y hacer un gran cambio. Si lanza otro teléfono con el mismo problema el año que viene, esto sólo agravaría el error.

Mira a tu alrededor, Samsung. El resto del mundo de la telefonía se ha dado cuenta de que la relación de aspecto más amplia es mejor. No hay otros teléfonos plegables que intenten doblarse como se dobla el Galaxy Z Fold 5. Esto no se debe a que Samsung haya encontrado una fórmula mágica que otros no puedan copiar. Es porque el diseño de Samsung es simplemente erróneo, y nadie más está cometiendo el mismo error.