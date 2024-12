Un nuevo benchmark del Samsung Galaxy S25 Plus desvela un sorprendente (y preocupante) chip

Samsung Galaxy S24 Plus

Un nuevo benchmark del Samsung Galaxy S25 Plus muestra que utiliza un chipset Exynos 2500

Esto contradice otras filtraciones recientes, que sugerían que sólo se utilizaría el Snapdragon 8 Elite.

Las puntuaciones obtenidas en este benchmark son inferiores a las de los modelos que utilizan el Snapdragon 8 Elite

Justo cuando empezaba a parecer que todos los modelos Samsung Galaxy S25 utilizarían un chip Snapdragon 8 Elite en todas las regiones, de repente no estamos tan seguros, ya que un nuevo benchmark indica que el Samsung Galaxy S25 Plus utiliza un chipset Exynos 2500.

Descubierta por el filtrador @Jukanlosreve (a través de NotebookCheck), esta lista de Geekbench menciona además 12GB de RAM, y el teléfono obtiene un resultado de un solo núcleo de 2.358 y un resultado multinúcleo de 8.211.

A modo de comparación, el Samsung Galaxy S24 Plus tiene unas puntuaciones medias en Geekbench de 2.125 y 6.571 para un solo núcleo y multinúcleo respectivamente. Así pues, los resultados del Samsung Galaxy S25 Plus son significativamente superiores, sobre todo en lo que respecta al multi-núcleo, pero siguen sin ser lo que esperábamos ver.

(Image credit: Geekbench)

Como hemos señalado al principio de este artículo, las filtraciones más recientes sugerían que toda la serie Samsung Galaxy S25 utilizaría exclusivamente el chipset Snapdragon 8 Elite, y los resultados de los benchmarks de ese modelo son significativamente superiores; de hecho, en un reciente benchmark del Samsung Galaxy S25 Plus (con el chip 8 Elite), el teléfono obtuvo un resultado de 3.160 en un solo núcleo y de 9.941 en varios núcleos.

Así pues, esperábamos que la gama Samsung Galaxy S25 utilizara el Snapdragon 8 Elite en todos sus modelos, pero este nuevo análisis sugiere lo contrario.

Aún podrías tener un Snapdragon

Hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, este nuevo benchmark corresponde a un modelo europeo, así que para los que estéis en EE.UU., es muy probable que se siga utilizando Snapdragon; de hecho, cuando Samsung utiliza diferentes chip en distintas regiones, EE.UU. suele seguir recibiendo un modelo Snapdragon.

En segundo lugar, el hecho de que este benchmark aparezca ahora no significa que no se trate de un prototipo antiguo, con un chip que Samsung ha decidido no utilizar. Por tanto, sigue siendo perfectamente posible que todos los modelos Galaxy S25 utilicen el Snapdragon 8 Elite.

Y en tercer lugar, incluso si se planea una división del chip, es probable -basándose tanto en las filtraciones como en el pasado- que Samsung utilice el Snapdragon 8 Elite en todos los modelos Samsung Galaxy S25 Ultra. Por lo tanto, si compras el teléfono superior, probablemente seguirás teniendo el chip superior, estés donde estés en el mundo.

Dicho esto, para quienes no quieran o no puedan permitirse el Galaxy S25 Ultra, este último benchmark es una señal preocupante.

Pronto sabremos con certeza qué chip (o chips) utilizará la línea Samsung Galaxy S25, ya que se prevé que estos teléfonos aterricen el 22 de enero.