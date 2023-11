Las especificaciones de la cámara del OnePlus 12 nos dejan un sabor agridulce

Si esperabas que el OnePlus 12 ofreciera un gran impulso a la fotografía en comparación con los anteriores teléfonos de OnePlus, probablemente no vas a tener suerte, ya que las cámaras han sido detalladas por la compañía - y suenan sospechosamente similares a las del OnePlus Open.

En un post en Weibo (vía GSMArena), un ejecutivo de la compañía reveló que el OnePlus 12 tiene el mismo sensor Sony LYT-808 de 48MP que el OnePlus Open para su cámara principal. También tiene una cámara ultra gran angular de 48 MP y una cámara teleobjetivo de 64 MP con zoom óptico 3x.

Estas especificaciones coinciden de nuevo con las del OnePlus Open; como no se mencionan los sensores específicos, es posible que haya diferencias, aunque lo dudamos.

(Image credit: OnePlus)

Como referencia, el OnePlus 11 tiene una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 48MP y un teleobjetivo de 32MP con zoom óptico 2x. Así que en términos de números, el teleobjetivo es una mejora en el OnePlus 12 por lo menos.

Por supuesto, los números no son lo único que importa, se podría decir que las cámaras del OnePlus Open son las mejores que hay en un plegable, mientras que las del OnePlus 11 nos parecieron faltas de versatilidad en nuestro análisis del OnePlus 11, es probable que las cámaras del OnePlus 12 sean una mejora respecto a las de su predecesor.

Un mal año para las cámaras de los móviles

Es una pena que aparentemente no supongan también una mejora respecto a las del OnePlus Open, sobre todo porque las cámaras no suelen ser lo más destacado de los teléfonos plegables, así que el hecho de que el Open supere a sus rivales en este aspecto no es gran cosa.

Aun así, dado que Samsung ha equipado el Samsung Galaxy S24 Ultra con un zoom óptico de 5x en lugar de 10x y que, por lo demás, mantiene las cámaras muy parecidas a las del Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus podría tener menos competencia en cámaras de lo normal, por lo que el OnePlus 12 podría seguir destacando.

Tendremos una idea más clara el 5 de diciembre, ya que es cuando se presenta el OnePlus 12, aunque este lanzamiento es solo para China, y se espera un lanzamiento global a principios de 2024.