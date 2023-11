Las 14 mejores aplicaciones del año para iPhone, iPad y Apple Watch, según Apple

Por ligeramente aterrador que pueda ser, nos acercamos rápidamente al final de 2023, y eso significa que Apple se está preparando para repartir algunos App Store Awards a sus aplicaciones favoritas del año para iPhone, iPad, Apple Watch y más.

Apple acaba de anunciar la fase de "finalistas" de sus App Store Awards, lo que significa que tenemos listas de posibles ganadores en varias categorías. Aunque Apple premia las aplicaciones para Mac, Apple TV y los juegos, en esta guía nos hemos centrado en los contendientes que no son juegos para iPhone, iPad y Apple Watch.

Así que si buscas un resumen de las mejores aplicaciones del año en esas categorías, con las opiniones de TechRadar sobre cada una de ellas, no busques más. Puedes navegar por la lista utilizando los enlaces de sección de la izquierda y, al final, también hemos incluido las aplicaciones no relacionadas con juegos seleccionadas para el "Premio al impacto cultural" de Apple.

No cabe duda de que Apple anunciará pronto los ganadores finales de estas candidaturas, pero ya puedes ir eligiendo tus favoritas.

Aplicaciones del año para iPhone

1. AllTrails

Apple ha nominado a AllTrails por "ayudar al mundo a encontrar su camino al aire libre" después de haber estado en gran parte encerrada durante los últimos años, y apoyamos la decisión. Puede que AllTrails sea ya una de las aplicaciones de seguimiento de actividad más populares, pero esa popularidad es bien merecida porque es muy fácil de usar para excursionistas y corredores.

2. Duolingo

Duolingo es otra aplicación de la que probablemente ya hayas oído hablar, pero es otro merecido miembro de la lista de Apple. Puede que no encabece nuestra lista de las mejores aplicaciones para aprender idiomas (ese puesto es para Babbel), pero es la mejor aplicación móvil para aprender español, francés, chino u otro idioma para tu próximo viaje. Sin embargo, lo más emocionante es que Duolingo ha añadido a la aplicación sus nuevos cursos de Música y Matemáticas actualizados para estimular tu cerebro.

3. Flighty

Este compañero de aeropuerto ya fue muy elogiado por Apple a principios de este año en sus Apple Design Awards 2023, y ahora Flighty también ha entrado en la lista de finalistas.

Apple dice que ha sido nominado por "mantener a los viajeros a tiempo y sin estrés en el aeropuerto". Para ello, ofrece mapas de vuelos, navegación por el aeropuerto y previsiones de retrasos, y también se integra fácilmente con Apple Maps, Siri Shortcuts y Live Activities.

Aplicaciones del año para iPad

4. Concepts

Si alguna vez ha habido una aplicación hecha para tu nuevo Apple Pencil, esa es este cuaderno de bocetos basado en vectores. No hemos analizado Concepts en TechRadar, pero tiene una impresionante puntuación de 4,7 estrellas en la App Store, y ahora Apple la ha preseleccionado como aplicación del año para iPad.

Concepts no es una aplicación de dibujo como Procreate, sino que está diseñada para capturar ideas, notas, mapas mentales e incluso bocetos o diseños de productos. Su creador afirma que la utilizan creadores de Disney, Playstation y Apple, entre otros, así que si es lo bastante buena para ellos, merece la pena probarla (si puedes soportar su coste de suscripción).

5. DaVinci Resolve

DaVinci Resolve ha sido durante mucho tiempo una aplicación de escritorio popular para los editores de vídeo, pero este año finalmente llegó a iPad, y eso fue una gran victoria para YouTubers móviles y creadores de contenido.

De DaVinci Resolve elogiamos sus herramientas de etalonaje en tiempo real, audio multipista y edición en línea de tiempo. Algunas potentes herramientas de IA también ayudan a editar vídeos rápidamente sin comprometer la exactitud o la precisión. Sin duda, un firme aspirante al primer premio.

6. Prêt-à-Makeup

Tenemos que confesar que Prêt-à-Makeup no es una aplicación para iPad que hayamos probado, pero parece una herramienta muy útil para los maquilladores, y Apple la elogia por "dar vida a los diseños de maquillaje para todos los entusiastas de la belleza".

Los artistas utilizan los gráficos faciales de la aplicación para probar, planificar o hacer un seguimiento de los productos y combinaciones utilizados en los distintos looks que han diseñado. Prêt-à-Makeup es una aplicación de suscripción para profesionales, pero merece la pena echarle un vistazo si estás en el sector.

Aplicaciones del año para Apple Watch

7. Planny

El Apple Watch ya cuenta con una generosa ración de aplicaciones de productividad, pero Apple ha añadido Planny a su lista de candidatos a los premios por "ayudar de forma inteligente a los usuarios a mantenerse al tanto de las tareas".

Planny se autodenomina "calendario, lista de tareas pendientes y herramienta de productividad", todo en una sola aplicación, pero su principal habilidad es programar tus tareas de forma inteligente, en lugar de ponerte a la sombra de una lista de tareas pendientes montañosa. Somos grandes fans de Toggl Track para smartphones Android e iOS, pero Planny parece una buena alternativa para los fans del Watch.

8. SmartGym

Llevar la cuenta de tus entrenamientos en un smartwatch puede ser complicado. Somos grandes fans de la función de entrenamientos personalizados integrada en el Apple Watch, pero Apple también ha elegido SmartGym para su lista de candidatas a los premios de aplicaciones.

Ha sido nominada por "crear entrenamientos inteligentes y específicos para cualquier nivel de habilidad" y, aunque existe desde hace tiempo, este año la aplicación se ha rediseñado a fondo, añadiendo funciones como un nuevo Resumen Mensual y rutinas y ejercicios renovados. La función Year in Review de la aplicación también actúa como un Spotify Wrapped para tus entrenamientos.

9. Tide Guide

Puede sonar un poco nicho, pero Tide Guide ha sido considerada durante mucho tiempo una de las mejores aplicaciones de iOS para comprobar los horarios de las mareas locales, por lo que es muy útil para los aficionados a los deportes acuáticos y los fotógrafos que buscan planificar sus tomas.

Ahora, la versión para Apple Watch de la aplicación ha sido nominada para el premio de Apple a la aplicación para smartwatches, y con razón. La aplicación está muy bien diseñada y se ha actualizado recientemente para los principiantes con una nueva guía de consejos y trucos.

Premio al impacto cultural

El año pasado, Apple introdujo un "Premio al Impacto Cultural" para aplicaciones menos convencionales que las demás, pero posiblemente más influyentes. Este año ha vuelto a nominar a varias aplicaciones por su excelente labor en campos que van desde las finanzas personales a los cuentos para dormir sobre mujeres heroicas.

A continuación se enumeran las cinco aplicaciones de la lista que no son juegos. Balance ha sido nominada por "hacer que el apoyo a la menopausia sea más inclusivo y accesible para todos", mientras que Copilot (que tiene una impresionante calificación de cinco estrellas en la App Store) ha sido elogiada por su capacidad para ayudarle a controlar y presupuestar su dinero.

Por otra parte, Proloquo es una aplicación de CAA (comunicación aumentativa y alternativa) que, según describen sus creadores, está diseñada para "satisfacer las diversas necesidades de las personas que no hablan y pueden utilizar un iPad de forma independiente".

Rebel Girls es una buena adaptación del premiado podcast "Good Night Stories for Rebel Girls", que ofrece a los niños historias de mujeres reales que inspiran y refuerzan la confianza en sí mismas. Y por último, nuestro favorito, Too Good to Go recibe un merecido guiño por ayudarnos a reducir el desperdicio de alimentos en restaurantes, panaderías y supermercados.