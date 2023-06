El servicio de autoreparación de Apple ahora incluye estos nuevos iPhones y MacBooks

Si has conseguido romper tu nuevo iPhone 14, MacBook o MacBook Pro recientemente y prefieres no enviarlo a reparar, Apple tiene buenas noticias: va a ampliar su servicio Self Service Repair para incluir algunos de los últimos modelos de esas gamas.

A partir del 21 de junio, podrás conseguir las mismas piezas, herramientas y manuales originales de Apple que utilizan las tiendas autorizadas de Apple para ayudarte a reparar cualquier modelo de la gama iPhone 14 y 14 Pro, además del Apple MacBook Air (M2, 2022) y el Apple MacBook Pro de 14 pulgadas (2023). Ahora también es posible autorreparar la cámara TrueDepth y el altavoz superior del iPhone 12 y el iPhone 13.

Cada uno de estos productos de Apple tendrá una lista de "piezas que se pueden pedir", que puedes encontrar consultando el manual de reparación correspondiente en la sección de soporte online de Apple. En ellos se indica qué piezas están disponibles para la autoreparación, se trata entonces de pedir las piezas correctas en la tienda de reparación de autoservicio y seguir las instrucciones.

Afortunadamente, Apple también ha simplificado la parte final de su proceso de autorreparación. Antes, tenías que ponerte en contacto con la tienda de reparaciones de autoservicio para iniciar lo que se llama "Configuración del sistema" para algunas reparaciones, como las relacionadas con pantallas, baterías y cámaras. Este software comprueba que has completado correctamente las reparaciones y que todo funciona correctamente.

Pero Apple dice que ahora puedes hacerlo tú mismo, sin tener que ponerte en contacto con la tienda. En su lugar, ahora puedes iniciar la Configuración del Sistema poniendo tu dispositivo en modo Diagnóstico y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Dicho esto, Apple no recomienda el autoservicio de reparación para la mayoría de la gente. Dice que "para la gran mayoría de usuarios que no tienen experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos, acudir a un proveedor de reparaciones profesional autorizado con técnicos certificados que utilicen piezas originales de Apple es la forma más segura y fiable de obtener una reparación". En otras palabras, repara por tu cuenta y riesgo.

Manejar con cuidado

(Image credit: Future)

La expansión del Autoservicio de Reparación de Apple llega justo un día después de que Samsung anunciara que su servicio equivalente llega al Reino Unido y Europa, para ayudar a rescatar teléfonos Galaxy y Galaxy Books.

Pero aunque son un avance positivo para el planeta y para los aficionados a los cacharros electrónicos, estos servicios siguen siendo ofertas relativamente de nicho debido a sus inconvenientes.

En primer lugar, no todos los componentes pueden autorrepararse y, en el caso de Apple, hay que alquilar un kit de reparación que luego hay que devolver a Apple. Dependiendo de lo que intentes arreglar, las reparaciones también pueden ser complejas, largas y no siempre más baratas que simplemente llevar tu teléfono o portátil estropeado a una tienda de reparaciones autorizada.

Además, si estás cubierto por AppleCare Plus o Samsung Care Plus, estos servicios de auto-reparación son en gran medida irrelevantes, ya que será mucho más barato utilizar tu plan de protección en su lugar.

Aun así, hasta que Apple no fabrique un equivalente del Fairphone 4 modular, esto es lo más cerca que estaremos de reparar nuestros propios iPhones, y eso ya es posible en varias generaciones, desde el iPhone 12 hasta el iPhone 14.