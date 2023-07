3 razones para no comprar el iPhone 15 si ya tienes un buen iPhone

iPhone 14 (right) and iPhone 14 Pro (left)

Apple tiene previsto presentar el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max en septiembre de este año, pero estamos tranquilamente seguros de que ya sabemos lo que cada nuevo teléfono aportará a la mesa móvil antes de sus respectivas revelaciones.

Por supuesto, Apple todavía puede tirar de la manta bajo nuestras predicciones, pero los rumores y filtraciones del iPhone 15 han sido tan consistentes en los últimos meses que nos sentimos cómodos haciendo comparaciones preventivas entre la serie iPhone 15 y los mejores iPhones de Apple.

Con esto en mente, hemos elaborado esta lista de razones para no comprar el iPhone 15 si ya tienes un iPhone de gama alta (que, en general, consideramos que es cualquier iPhone de las excelentes líneas iPhone 13 o iPhone 14). O, dicho de otro modo, estas son las razones por las que la serie iPhone 15 podría decepcionarte.

Antes de eso, sin embargo, un descargo de responsabilidad: el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max serán casi con toda seguridad los mejores iPhones jamás fabricados, y este artículo no pretende ser una crítica general de los iPhones que aún no hemos visto.

Estamos seguros, por ejemplo, de que los cuatro dispositivos ofrecerán conectividad USB-C, diseños renovados, mejores cámaras y mejor duración de la batería que sus respectivos predecesores, y si alguno de esos elementos es críticamente importante para ti, entonces sin duda deberías considerar actualizarte en septiembre.

Pero como los modelos actuales de la compañía ya son tan avanzados tecnológicamente, es casi seguro que habrá cosas que los próximos iPhones de Apple no mejoren, lo cual es un hecho que vale la pena tener en cuenta en medio de la histeria anual por el iPhone.

1. Las pantallas seguirán siendo las mismas

El iPhone 14 Pro y el Pro Max cuentan con pantallas OLED Super Retina XDR (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Más allá de la incorporación de la Isla Dinámica -el elegante recorte de pantalla de Apple- en el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus, se espera que todos los modelos de la gama iPhone 15 mantengan la misma pantalla que su predecesor.

El iPhone 15 estándar, por ejemplo, probablemente mantendrá la pantalla OLED Super XDR de 6,1 pulgadas del iPhone 14, que ofrece la misma resolución de 2532 x 1170 píxeles y una frecuencia de actualización estática de 60Hz. También se espera que el iPhone 15 Pro mantenga la pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas del 14 Pro (que ofrece una resolución de 2556 x 1179 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa de 1-120Hz), mientras que el iPhone 15 Pro Max también parece que mantendrá el equivalente de 6,7 pulgadas de su predecesor.

Para que quede claro: todas estas pantallas son realmente excelentes, pero en su mayor parte no se han mejorado desde la línea iPhone 13, y no es probable que la línea iPhone 15 cambie eso. Así que, si eres de los que están entusiasmados con la perspectiva de una pantalla de iPhone más brillante y vibrante (si es que tal cosa es posible), probablemente tendrás que esperar al menos un año más.

2. No esperes grandes aumentos de rendimiento

El iPhone 14 Pro y Pro Max utilizan el chipset A16 Bionic (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

No te equivoques, el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max contarán con procesadores rapidísimos: se espera que los dos primeros teléfonos hereden el A16 Bionic y que los dos últimos reciban con toda seguridad el A17 Bionic (que podría alcanzar puntuaciones de referencia que rivalizarían con los mejores MacBook de Apple).

Sin embargo, las actualizaciones anuales del chip de Apple se han convertido más en una cuestión de longevidad que en un aumento real y tangible del rendimiento. La mayoría de los iPhones de gama alta siguen siendo dispositivos excepcionalmente rápidos capaces de hacer malabarismos con innumerables aplicaciones en cualquier momento, y no es probable que el iPhone 15 parezca más rápido que, por ejemplo, el iPhone 13 Pro.

Ni que decir tiene que los iPhones equipados con los procesadores A16 y A17 de Apple durarán más que los que llevan chip de generaciones anteriores, pero estamos hablando de diferencias marginales de potencia. Los iPhones son famosos por mantener niveles de rendimiento elevados mucho después de haber sido sustituidos por modelos de nueva generación, y no deberías pensar en actualizarte al iPhone 15 (o a uno de sus hermanos) desde uno de los mejores iPhones actuales sólo porque quieras una experiencia móvil más rápida y fluida.

3. El precio será más alto que nunca

(Image credit: Future / Apple)

Como ya hemos mencionado antes en este artículo, la línea iPhone 15 seguirá aportando valiosas mejoras en cuanto a diseño, cámara y duración de la batería, pero tendrán un coste.

Estamos seguros de que Apple subirá los precios de todos los teléfonos de la línea iPhone 15 con respecto a sus respectivos predecesores. Según un importante filtrador, la producción del iPhone 15 será un 12% más cara que la del iPhone 14, mientras que la del iPhone 15 Pro será un 20% más cara que la del iPhone 14 Pro. Ninguna de estas cifras es un buen augurio para el coste de producción del inevitablemente más avanzado iPhone 15 Pro Max, y este aumento de los costes seguramente repercutirá en el precio de compra de los cuatro modelos de iPhone 15.

Por cierto, un aumento de precios en toda la serie para la línea iPhone 15 marcaría el primero de su tipo en los Estados Unidos desde 2017. Los mercados internacionales han visto aumentos de precios tan recientemente como la línea iPhone 14 del año pasado, debido al aumento de los costes del IVA (impuesto sobre el valor añadido), pero los consumidores de estas regiones parece que también se verán afectados negativamente de nuevo.

Teniendo esto en cuenta, la cuestión de la relación calidad-precio será aún más importante con la serie iPhone 15, sobre todo porque su anuncio inevitablemente fomentará la bajada de precios de los modelos iPhone 13 y 14 existentes, que (como hemos mencionado) son teléfonos excelentes.

El iPhone 14 Pro Max ya es el iPhone más caro de la historia (Image credit: Future / Apple)

¿Cuánto costarán el iPhone 15 y sus hermanos? No podemos saberlo con certeza, pero si aceptamos que cada modelo será más caro que su predecesor, el precio de salida del iPhone 15 estándar será superior a 1.050€.

En cuanto a los modelos Pro, esperamos que Apple elimine las opciones de almacenamiento de 128GB para el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max este año, por lo que el primero seguramente comenzará a un precio superior a 1.400€ (es decir, el precio de la variante de 256GB del iPhone 14 Pro), mientras que el segundo probablemente costará más de 1.600€ (es decir, el precio de la variante de 256GB del iPhone 14 Pro Max).

¿Justificarán las mejoras de los nuevos iPhone de Apple estos aumentos de precio previstos? No lo sabremos con certeza hasta que no tengamos los teléfonos en nuestras manos, pero si eres de los que ya están contentos con la pantalla y el rendimiento de su iPhone, puede que quieras pensártelo dos veces antes de gastar tu dinero en un nuevo y reluciente iPhone el próximo mes de septiembre.