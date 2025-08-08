Si el Google Pixel 10 Pro Fold recibe esta supuesta actualización, lo recomendaré por encima de cualquier otro plegable

La serie Google Pixel 10 está a punto de llegar: el evento Made by Google de este año está programado para el 20 de agosto, y esperamos ver las revelaciones completas del Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL y Google Pixel 10 Pro Fold.

Por supuesto, ya hemos oído suficientes rumores como para hacernos una idea bastante clara de cómo podrían ser estos cuatro teléfonos, y uno de ellos me ha llamado más la atención que todos los demás juntos.

Como informamos recientemente, se ha sugerido que el Google Pixel 10 Pro Fold podría lanzarse con una clasificación de resistencia al polvo y al agua IP68.

La clasificación IP (siglas de «ingress protection», protección contra la entrada de partículas) define la capacidad de un dispositivo para evitar que el polvo (primer número) y el agua (segundo número) entren en su carcasa.

IP68 en el Google Pixel 9

Las clasificaciones IP68 han sido durante mucho tiempo el estándar para los teléfonos insignia, y sugieren que un dispositivo está totalmente sellado contra el polvo y puede sobrevivir a la inmersión en agua dulce.

En el caso de los teléfonos plegables, las clasificaciones IP68 han permanecido hasta ahora fuera de alcance. Esto se debe a la dificultad de sellar un mecanismo de bisagra móvil contra el polvo.

A modo de referencia, el Google Pixel 9 Pro Fold tiene una clasificación IPX8, que ofrece la misma protección contra el agua, pero ninguna protección contra el polvo.

El teléfono plegable que más se ha acercado a la «puntuación perfecta» es el Samsung Galaxy Z Fold 7, que cuenta con una clasificación IP48 relativamente impresionante que garantiza la protección contra el polvo de más de 1 mm de diámetro, lo que sigue sin ser muy útil si se derrama, por ejemplo, harina o café molido sobre el teléfono, o si se quiere llevar el teléfono plegable a una playa de arena, como hizo nuestro editor jefe Lance Ulanoff el año pasado.

Un éxito automático

Google Pixel 9 Pro

En resumen, si Google lanza el Pixel 10 Pro Fold con una clasificación IP68, ganará instantáneamente mi recomendación frente a cualquier otro teléfono plegable del mercado.

El Google Pixel 9 Pro Fold se lanzó con un precio inicial de más de 2.000€ por lo que esperamos que el Google Pixel 10 Pro Fold cueste al menos lo mismo (si no más). A este precio, ¿qué podría ser más importante que la posibilidad de utilizar el teléfono con más frecuencia, en una mayor variedad de entornos, sin temor a dañar sus componentes internos? La usabilidad siempre ocupa el primer lugar.

Para bien o para mal, nuestros teléfonos están con nosotros todo el tiempo: nadie quiere pensar en sacar su teléfono del bolso o del bolsillo solo porque el entorno esté un poco polvoriento.

Esta mejora también sería muy beneficiosa para la usabilidad del Google Pixel 10 Pro Fold, así como para la posición de Google en el mercado de los teléfonos plegables.

Samsung Galaxy Z Fold 7

El primer Google Pixel Fold se libró de un escrutinio técnico excesivo por ser el primer competidor ampliamente disponible de la línea Samsung Galaxy Z Fold, pero eso no durará para siempre: la serie ha tenido hasta ahora problemas con chipsets de poca potencia y cámaras algo decepcionantes, y necesita innovar para mantenerse al día con su rival coreano.

Una clasificación IP68 podría compensar seriamente estas características si el Pixel 10 Fold no logra ponerse al día, al tiempo que ofrece a los fans y críticos algo que señalar como una ventaja clara y objetiva sobre el Galaxy Z Fold 7.

Y aunque nuestra lista de los mejores teléfonos plegables puede incluir un modelo diferente en el primer puesto, el Pixel 10 Fold se ganará mi recomendación personal si este rumor resulta ser cierto. Lo sabremos con certeza el 20 de agosto.