Esta app para iPhone te devuelve la sensación de ver cintas VHS familiares, solo que ahora son los vídeos olvidados de tu smartphone

La aplicación Cassette es un reproductor de vídeo de estilo retro para iOS.

Reproduce vídeos aleatorios de tu pasado para ayudarte a redescubrir viejos momentos.

Cuenta con un diseño retro, con un reproductor de vídeo CRT y cajas de cintas VHS.

Antes de los vídeos digitales y mucho antes de los iPhones, la gente grababa vídeos en cintas VHS analógicas. Los fragmentos de vídeo se grababan sucesivamente y se agrupaban en una sola bobina, lo que significaba que, al volver a ver una cinta antigua de años atrás, nunca se sabía muy bien qué clip vendría a continuación.

Esa aleatoriedad y sensación de descubrimiento se ha plasmado en una nueva aplicación para iOS llamada Cassette, que restaura fielmente parte de la diversión de ver cintas en un viejo televisor CRT. Tanto si echas de menos los viejos tiempos del VHS como si nunca los has vivido en primera persona, es una distracción agradable y una nueva forma de ver —y redescubrir— los vídeos guardados en tu teléfono.

Cuando cargas Cassette, verás un pequeño televisor de estilo CRT en la parte superior de la ventana de la aplicación, con un montón de cajas de cintas de casete debajo. Cada una está etiquetada con un año o una colección que has creado en la aplicación Fotos de Apple. Selecciona una caja y una cinta saldrá de ella y se insertará en el televisor, que luego reproducirá el vídeo.

Si quieres ver una versión más grande del vídeo, solo tienes que pulsar sobre él. Cuando lo hagas, lo verás en pantalla completa, con un texto de estilo retro que indica la ubicación, la fecha y la hora del vídeo, todo ello en una fuente clásica monoespaciada. Es un auténtico viaje al pasado para cualquiera que haya visto imágenes como estas en años anteriores.

Revisitando el pasado

(Image credit: Future)

Un aspecto clave de Cassette es que la selección de vídeos es aleatoria. Toca una caja de cinta y la aplicación elegirá un vídeo de esa colección, y puedes profundizar aún más en esta idea seleccionando el botón aleatorio en el reproductor de vídeo o pulsando el botón «Llévame a algún sitio», que carga un vídeo aleatorio para que lo veas.

Si lo deseas, puedes pagar para desbloquear la posibilidad de elegir qué vídeo se reproduce. Pero esa aleatoriedad es una parte intencionada de la oferta de la aplicación.

En una entrada de blog, el desarrollador de Cassette explicó la motivación detrás de la creación de la aplicación: «¿Recuerdas aquellos días mágicos en los que grabábamos los eventos familiares con una videocámara? Más tarde, cuando poníamos la cinta VHS en el reproductor, obteníamos una secuencia aleatoria de instantáneas a lo largo del tiempo, un breve clip de un cumpleaños aquí, una montaña allá, y luego 10 minutos de un niño de 5 años haciendo muecas y fingiendo bajar unas escaleras imaginarias. Cassette te roba un poco de tu libre albedrío para elegir y lo sustituye por estos vídeos olvidados, como en los buenos viejos tiempos».

En otras palabras, se trata de redescubrir viejos vídeos que quizá ni siquiera recuerdas que existen, igual que cuando ves una cinta VHS y aparecen clips del pasado que, de otro modo, se habrían perdido entre todos los demás guardados en un casete en una estantería llena de polvo.

Todo eso hace que Cassette sea una pequeña distracción divertida. Lo he probado y me ha mostrado viejos momentos destacados de Call of Duty, vídeos de perros de amigos portándose mal, tomas en time-lapse de músicos en un estudio de grabación y mucho más. Sin Cassette, estos clips probablemente se habrían perdido con el tiempo entre los miles de otros que tengo en mi iPhone, sin volver a ver la luz del día. Eso hace que Cassette sea una forma entretenida de revisitar el pasado, tanto en estilo como en contenido.