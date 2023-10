El Pixel 8 tendrá 7 años de actualizaciones: así aguanta un teléfono de hace siete años

Un teléfono debería durar mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo es demasiado para que un móvil siga existiendo? El Google Pixel 8 recibirá actualizaciones importantes del sistema operativo y nuevas funciones durante los próximos siete años, pero quizá sea demasiado tiempo. ¿Cómo se comparará el teléfono con los teléfonos del 2030? Eché un ojo a mis teléfonos favoritos de hace siete años, incluido un Galaxy S7 que todavía funciona, para preguntarme si las prioridades de Google con su Pixel han ido demasiado lejos.

¿Qué teléfonos se lanzaron hace siete años? El 2016 fue un año enormemente importante para los smartphones. Samsung lanzó el Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge, que consolidaron su nueva posición en la cima de los smartphones. Apple volvió con el iPhone 7, que sería el último buque insignia con botón de inicio antes de lanzar el iPhone X al año siguiente.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lo más interesante es que el 2016 fue el año en que Google abandonó su marca Nexus en favor de la nueva línea Google Pixel. Rompiendo con Huawei, que creó el Nexus 6P el año anterior, Google se esforzó por construir su propio teléfono desde cero. El Pixel y el Pixel XL se lanzaron hace siete años, un mes después del iPhone 7 de Apple.

Por supuesto, eso significa que si Google hubiera prometido los mismos años de soporte para el Pixel original que ha prometido al Pixel 8, el Pixel original estaría recibiendo su última actualización de software justo ahora. ¿Podría un teléfono Pixel original soportar Android 14? Echemos un vistazo más de cerca.

¿Qué ha cambiado en siete años? Casi todo

En primer lugar, considera los mayores cambios en los últimos siete años. El Galaxy S7, con su pantalla de 5,1 pulgadas, fue el teléfono más grande de estos tres. El iPhone 7 tenía una pantalla de 4,7 pulgadas, y el Pixel se lanzó con una de 5 pulgadas. Tanto el Pixel como el Galaxy utilizaban OLED, mientras que el iPhone seguía usando una LCD IPS de alta calidad.

El Galaxy S7 de ese año tenía una de las pantallas de teléfono más nítidas de todos los tiempos. Presumía de una densidad de 577 ppi (píxeles por pulgada), mientras que la llamada pantalla "Retina" del iPhone 7 solo tenía 326ppi. Incluso el Pixel 8 actual, con su gran pantalla Actua, solo tiene 428ppi. Está claro que la mayor densidad de píxeles era innecesaria.

El Galaxy S7 y el teléfono Pixel original tenían un puerto para auriculares, pero el iPhone 7 fue el primer iPhone en prescindir de él, arruinando así para siempre toda la industria de la electrónica de consumo. En serio, Apple, ¿por qué tuviste que eliminar el puerto de auriculares? Es el puerto más antiguo y venerado de todos. ¡Lo queremos de vuelta, por favor!

¡Mira qué bonito era el puerto de auriculares! (Image credit: Future / Philip Berne)

El iPhone 7 utilizaba un conector Lightning, introducido en el iPhone 5. El Galaxy S7 usaba microUSB. El Pixel usaba USB-C, uno de los primeros teléfonos con nuestro conector contemporáneo. Tuvieron que pasar siete años para que todos los principales fabricantes de teléfonos se unieran en un puerto de carga, pero estamos felices de que finalmente esté aquí.

Debido a que los teléfonos eran mucho más pequeños en ese entonces, las baterías también eran más pequeñas. Mientras que el Pixel 8 actual tiene una célula de 4.575mAh en su interior, el Pixel original solo usaba una batería de 2.770mAh. Todavía me gustaría ver a algunos fabricantes de teléfonos ir a por todas y darnos una batería enorme en el interior: cuanta más potencia, mejor. Quizá dentro de siete años veamos otro salto de tamaño.

¿Podría un teléfono de siete años ejecutar Android 14 o iOS 17?

¿Cuál es el rendimiento actual de estos teléfonos? ¿Podrían ejecutar iOS 17 y Android 14? El iPhone 7 se actualizó durante cinco años y llegó a iOS 15 antes de ganarse un descanso. Solo tenía 2GB de RAM, pero Apple utiliza la RAM de forma más eficiente en sus teléfonos. El problema es que iOS 17 depende en gran medida de la más reciente tecnología Bluetooth y UWB (banda ultra ancha) para sus mejores funciones de uso compartido y localización. Los iPhones más antiguos no podrían acceder a ellas.

En el lado de Android, la historia es mucho más grave. El Galaxy S7 comenzó en Android 6 y solo se actualizó a Android 8. El Pixel fue el primer teléfono con Android 7 y obtuvo actualizaciones solo hasta Android 10. El primer Pixel recibió tres actualizaciones, pero Google jura que el Pixel 8 recibirá siete.

El Pixel original tenía unos respetables 4GB de RAM, y hoy en día puedes encontrar nuevos teléfonos en oferta que tienen la misma memoria a bordo. Hay teléfonos Nokia baratos, por ejemplo, que vienen con 4GB de RAM, aunque Nokia utiliza procesadores mucho más nuevos y presumiblemente más rápidos.

¿Sólo una cámara? ¿Cómo hemos sobrevivido? (Image credit: Future / Philip Berne)

El mayor cuello de botella puede estar en el almacenamiento. Los teléfonos del 2016 venían con 32GB de almacenamiento en el modelo base. Podías comprar hasta 256GB o más, pero la mayoría de la gente se quedaba con el tamaño más pequeño. En los teléfonos actuales, 32GB de almacenamiento sería irrisorio. El sistema One UI de Samsung en el Galaxy S23 ocupa más de 16GB de espacio de almacenamiento. Eso está bien en un teléfono que tiene 128GB en total, pero en uno de 32GB sería desastroso.

Otros archivos del teléfono también han aumentado de tamaño. Las fotos y los vídeos son mucho más grandes hoy en día, gracias a las cámaras de mayor resolución. Los juegos son más grandes, y las aplicaciones tienden a mantener una mayor caché de datos ocultos que en el pasado, para tiempos de carga más rápidos y un mejor rendimiento.

En otras palabras, es posible que el Pixel 8 de 128GB no tenga suficiente almacenamiento para ser un teléfono efectivo que ejecute Android 21 dentro de siete años. Si el tamaño del sistema operativo crece a un ritmo lineal, los teléfonos tendrán que venir con 512GB de almacenamiento o más para el 2030.

Un buen teléfono también debería sobrevivir al paso del tiempo

(Image credit: Mark Pickavance)

Pase lo que pase dentro de siete años, mientras Google realmente ofrezca las actualizaciones de software de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro a tiempo, estaré contento de que la compañía haya cumplido su promesa. Dicho esto, hay una promesa mejor que podría haber hecho.

Si Google realmente quería mantener el Pixel 8 el mayor tiempo posible, debería haberlo hecho más duradero. Es posible hacer un smartphone insignia que sea lo suficientemente duradero para las pruebas de especificaciones militares. Echa un vistazo al Lenovo ThinkPhone si no me crees. Me encantaría que más fabricantes nos dieran teléfonos que nunca se rompieran. Esa sería la innovación que realmente hace que un teléfono funcione durante años.