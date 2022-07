Un Apple Watch 8 de 2 pulgadas suena ridículo, pero sin dudas es el que deberías comprar

Ve preparándote para ver pantallas más grandes en tu muñeca: el último rumor del mundo de los smartwatch dice que el próximo Apple Watch 8 (opens in new tab) contará con una enorme pantalla de 50mm (tal y como ha compartido 9to5Mac (opens in new tab)), y esto supone un incremento notable respecto al tamaño original.

Ese tamaño de pantalla supone un panel de casi 2 pulgadas, y para mucha gente, esto es sencillamente demasiado.

Te garantizo que si le dices a ese amigo tuyo aficionado a la tecnología que el nuevo Apple Watch va a tener ese tamaño, se pondrá a decir algo como "es absurdo, pero hoy en día todo es enorme; desde las televisiones (opens in new tab)hasta los móviles (opens in new tab)".

Si entonces le preguntas qué tipo de dispositivo usa, seguramente te mostrará un teléfono algo más pequeño que la media. Tal vez incluso tenga un iPhone SE (opens in new tab) con su reducida pantalla de 4.7 pulgadas.

Pero yo recuerdo perfectamente aquellos días en que se lanzaron los primeros móviles con pantallas que pasaban de las 5 pulgadas allá por 2010, y todas las bromas que se hicieron en su momento sobre que parecía que te ponías una tabla de planchar en la oreja para hablar con alguien. Estaba claro: pasarse de 5 pulgadas era una locura, demasiado grande, y era algo que jamás se vendería...

¿Veis por dónde voy no? Volvamos a 2022. Resulta que ahora un teléfono de 5 pulgadas se considera pequeño, por lo que creo que un Apple Watch 8 con una pantalla de 2 pulgadas seguramente se considere algo pequeño dentro de poco, y seguramente pasaría a ocupar uno de los mejores puestos en nuestro ranking de mejores smartwatch (opens in new tab) del mercado.

Esta noticia sobre el tamaño del próximo Apple Watch proviene del analista Ross Young, que ha afirmado esto a través de Twitter, y basándonos en las respuestas, parece que a más de uno le gustaría tener un smartwatch con una pantalla de ese tamaño.

¿Un Apple Watch de 50mm es demasiado grande?

Claro que hay gente que se mostraría reacia a un diseño tan voluminoso. Al fin y al cabo, hay una razón por la que Apple crea una versión más pequeña de 40/41mm de su reloj, ya que hay personas a las que no les gusta Apple Watch más grande porque abulta demasiado.

Por otro lado, el mundo de la moda lleva años a tope con las pulseras de gran tamaño, y me imagino perfectamente a Apple haciendo una campaña de marketing de un Apple Watch bien grande, en la que se afirme que tenerlo va de la mano con ir a la moda y tener estilo.

Puede que el Apple Watch 8 de 2 pulgadas se tratara de una pieza de moda, pero también vendría con un montón de beneficios tecnológicos. Un cuerpo tan grande significaría que podría tener una batería más grande, y eso debería permitir una mayor duración de la batería. Eso sí, no se acercará a los mejores relojes deportivos (opens in new tab) de Garmin: el Fenix 7 (opens in new tab) lo puedes usar hasta tres semanas sin tener que preocuparte por cargarlo, y un Watch 8, con una pantalla incluso más grande, no podría ofrecer eso.

Por otro lado, y esto es obvio, una pantalla tan grande también permitiría poder ver más métricas y cifras en la pantalla en un solo vistazo a aquellos que quieran exprimir el Watch 8 a nivel deportivo. Y esto sería especialmente cierto si se confirma el rumor de que habrá una versión del Watch 8 más enfocada al deporte.

Las pantallas más grandes son habituales en el mundo de los relojes deportivos de élite; y Apple podría añadir algunos milímetros. (Image credit: Andrew Williams)

Si estás corriendo a todo lo que puedes, o en una situación en la que el deporte que estés practicando solo te permita un par de segundos para echar un vistazo al reloj (por ejemplo, si estás haciendo surf, y tu tiempo se limita a mirar entre ola y ola), entonces una pantalla más grande resulta mucho más práctica.

Por supuesto, si finalmente hay un smartwatch de Apple tan grande, eso le permitirá a la compañía cobrar un buen pico más por él. Un Apple Watch de 50mm sobrepasará fácilmente los 500€ (si nos basamos en que el Watch 7 de 45mm parte de 459€).

Hace unos años, hubiera pensado que un precio tan elevado hubiera supuesto un fracaso total de esa variante del producto, pero teniendo en cuenta lo populares que son los teléfonos más grandes de la gama de Apple (los iPhone 12 Pro Max (opens in new tab) y 13 Pro Max se han vendido bien, y siguen siendo muy demandados), parece que todo indica que, cuando se trata de dispositivos de Apple, cuanto más grande, mejor.

No sabremos si realmente habrá un nuevo Apple Watch 8 de un tamaño más grande hasta que sea evento de lanzamiento del smartwatch, pero si finalmente se confirma, a mí me parece una idea genial, y tú también deberías plantearte hacerte con uno.