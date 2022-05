Si el iPhone 14 tuviera una pantalla Always On bien diseñada, superaría a cualquier Android

Parece que el iPhone 14 va a traer muchos cambios con respecto al iPhone 13, algo que nos alegra a todos nosotros, y una cosa que me encantaría ver sería una pantalla Always On (siempre encendida)... si Apple sabe diseñarla para que quede bien, no como los intentos fallidos de muchos fabricantes en Android.

Una pantalla Always On es una función que muestra la información importante en la pantalla de tu móvil cuando no se está usando. Normalmente, se puede ver la hora, el porcentaje de batería y los iconos de las apps que tienen notificaciones nuevas y que debes de saber.

Una gran cantidad de fabricantes de Android ofrecen esta función, y es algo que Apple incorporó en sus Apple Watch más nuevos, aunque los iPhones o iPads actuales no ofrecen.

Pero si el próximo iPhone es compatible con esta función, Apple necesitará aprender de sus rivales en Android.

La táctica del Always On

Cuando funcionan bien, las pantallas Always On pueden ser muy útiles; cuando no, son una función increíblemente irritante que quiero desactivar a la mayor brevedad posible. Hasta ahora, no creo que haya probado un solo móvil que haya clavado esta función.

He probado algunos en los que no es tan mala, como los Google Pixel, donde le das al icono de notificación y ves algo más de información, así te ahorras el tener que desbloquear el móvil para saber si ese WhatsApp es de tu madre y solo quiere saber cómo se envía un sticker; o si es de un grupo que está reuniendo dinero para el cumpleaños de un amigo.

El LG G5 con la pantalla Always On (Image credit: Future)

Muchas pantallas Always On ofrecen mucha personalización: el Oppo Find X5 Pro y el OnePlus 10 Pro te dejan crear un dibujo a líneas basado en retratos, y lo ponen de fondo en la pantalla Always On. La mayoría de marcas también te dejan poner imágenes, ya sean las tuyas propias o unas prediseñadas, y así crear un fondo único.

Peor hay un montón de problemas en el aspecto de la pantalla Always On. Pueden aumentar el gasto de batería significativamente en ciertos teléfonos, y también ha habido dispositivos que fallaban a la hora de cargar la información, todo el tiempo.

Hasta ahora nadie ha encontrado un equilibrio entre funcionalidad y diseño, y para que una pantalla Always On sea perfecta, deben estar las dos por igual. Ahí es donde entraría Apple.

La pantalla Always On del iPhone 14

Apple ha mostrado desde hace años un claro afán por conseguir la máxima funcionalidad en su software, introduciendo los widgets en iOS 14 y haciéndolos más útiles con el paso del tiempo. Pero el diseño también ha sido muy importante: mira iPadOS, la evolución de iOS para el iPad con una interfaz mejor diseñada y adaptada a una tablet, además del modo oscuro en todos sus dispositivos.

Si Apple pudiera entrar en esos puntos de interés, ¿podría diseñar una pantalla Always On que funcionara y se viera bien?, ¿es mucho pedir?

No está claro si Apple estrenará o no una pantalla Always On en el iPhone 14, a pesar de que los cambios en la tecnología de los paneles hacen su incorporación mucho más necesaria. Pero es un área donde Apple no se ha puesto al día con sus rivales de Android, debido a la posible inutilidad de la función. Eso sí, saldremos de dudas en solo unos meses.