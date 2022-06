Apple no ha sido capaz de solucionar mi mayor problema con el MacBook Air

El MacBook Air de Apple con chip M1 (opens in new tab) lleva siendo todo un éxito desde que se puso a la venta en noviembre del 2020, y aunque sin dudas es uno de los mejores portátiles del mercado (opens in new tab), eso no quita que no cuente con algunos inconvenientes. Y francamente, me decepciona un poco que Apple no haya sido capaz de solucionar uno de los mayores problemas que tiene el modelo predecesor (al menos para mi), ahora que ha lanzado su nuevo y rediseñado MacBook Air (2022) (opens in new tab).

El esperado chip M2 (opens in new tab)fue anunciado en la keynote de la WWDC (opens in new tab)del 6 de junio, y llegó haciendo equipo con un modelo renovado de MacBook Air (opens in new tab) y un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (opens in new tab). Llevábamos mucho tiempo esperando esos dos portátiles nuevos, pero lamentablemente, una de las cosas que más ilusión nos hacían, no se han cumplido. Hablamos de los colores. ¿Cuántas veces habíamos escuchado últimamente que los nuevos portátiles llegarían en maravillosos y numerosos colores nuevos (opens in new tab)?

Pues nada, seguimos prácticamente con lo mismo que siempre. Pero bueno, fuera de bromas, tampoco quiero sonar aquí a una loca que dice que no se va a comprar el nuevo y reluciente MacBook Air con M2 solo por no poder comprármelo en color naranja, verde o púrpura. Lo cierto es que hay otro motivo que todavía me hace dudar de si quiero comprarme el portátil o no, y esta razón no se basa en los gustos estéticos de cada uno.

¿De qué estoy hablando? Pues el tema es que mientras que los modelos más potentes de MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Max (opens in new tab) pueden soportar hasta tres pantallas externas con una resolución de hasta 6K, y una pantalla externa adicional con una resolución de hasta 4K a 60Hz, lamentablemente los dispositivos que utilizan la versión estándar del chip M1 solo soportan una única pantalla externa con una resolución de hasta 6K a 60Hz.

Y esto es algo que Apple no ha conseguido mejorar, a pesar de todas las mejoras que la compañía ha dicho que el M2 trae respecto a su predecesor. Y francamente, esto no es suficiente para cumplir con mis necesidades enfocadas a la productividad.

No terminas de convencerme Apple

Nuestro equipo de TechRadar pudo sostener en la mano el nuevo MacBook Air con M2 durante la WWDC. (Image credit: Future)

Lo sé, lo reconozco, me gusta mucho lo de tener varias pantallas. Para mí, cuantas más pantallas pueda tener en mi configuración, más productiva puedo ser en mi trabajo. Esto es algo que depende de cada persona; a muchos les valdrá con usar solo la pantalla propia del portátil, mientras que otras con un monitor externo les será suficiente, pero a mi me encanta poder trabajar con mis dos monitores de 27 pulgadas adicionales junto con la pantalla del portátil.

Limitar el MacBook Air a una sola pantalla externa es una decisión un tanto extraña, y no creo que Apple lo haya hecho intencionadamente para limitar el dispositivo (obviamente), pero no puedo evitar pensar que el gigante de la manzanita podría haber encontrado alguna manera para poder ofrecer esto de forma nativa.

Yo, como he dicho, todavía me tengo que pensar si querré comprarme el nuevo MacBook Air, pero si tú ya te has decidido, y lo vas a compras, y planeas conectar dos pantallas externas, tendrás que comprarte por separado un hub Thunderbolt. Y por supuesto, también tendrás que descargarte los controladores adecuados para que tu portátil reconozca las pantallas adicionales. Configurar esto puede ser frustrante, y más para la gente que le cuesta un poco más aclararse con la tecnología y el uso de varios monitores.

¿De verdad que era tan difícil dotar al nuevo MacBook Air (M2) (opens in new tab) de soporte para poder conectar dos pantallas externas? ¡No hacía ni falta que ofrecieran la mejor resolución del mercado! No todo el mundo necesita algo tan potente como un monitor 6K y, la mayoría se apañará perfectamente con resoluciones de 1080p o 1440p. Y esto es especialmente cierto teniendo en cuenta que el Air es la línea de portátiles de Apple más económica (bueno, económica para ser Apple) y es un modelo que es muy popular entre estudiantes y jóvenes profesionales, que pueden no tener tanto dinero de sobra como para gastárselo en pantallas más grandes y de mayor calidad.

Apple afirmó durante su keynote del 6 de junio que el MacBook Air es el portátil más vendido del mundo, y estamos de acuerdo, tal y como podéis ver en nuestro ranking de mejores portátiles del mercado (opens in new tab), donde el MacBook Air (M1) ocupa el primer puesto desde hace mucho tiempo. Pero en mi caso, no puedo limitarme a usar una sola pantalla externa. Mi trabajo es así, y eso reduciría mi productividad, y creo que no seré la única que piense esto, y que se sintió decepcionada ayer cuando nos dieron la lista de especificaciones del nuevo portátil y vimos que seguimos sin poder conectar un segundo monitor de forma nativa.

Ojalá puedan poner solución a esto, aunque sea a posteriori. Tal vez para ello Apple tenga que lanzar un nuevo Dock especializado, aunque claro, costará un ojo de la cara. De momento, yo seguiré esperando a que Apple me dé una alegría, y que la próxima actualización del MacBook Pro de 16 pulgadas (opens in new tab)venga en un surtido abanico de colores llamativos para poder alegrarme la vista mientras trabajo con mi portátil y con mis múltiples pantallas adicionales.

