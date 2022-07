YouTube intensifica la lucha contra los suplantadores de canales

Últimamente, los comentarios de spam en YouTube se están volviendo más numerosos y la plataforma ha decidido contraatacar.

A través de un hilo de Twitter (opens in new tab), YouTube ha revelado que está trabajando en tres nuevas herramientas para combatir los comentarios de spam y a los infractores que suplantan a los creadores de contenido. Actualmente, la actualización incluye la eliminación de la posibilidad de ocultar el recuento de suscriptores, la mejora de la moderación de los comentarios y el cambio de las normas sobre los caracteres especiales en el nombre.

Limpieza de comentarios

YouTube afirma que la eliminación de la posibilidad de ocultar el número de suscriptores pondrá las cosas difíciles a los imitadores. Estos se han vuelto tan dañinos que YouTubers de renombre como Marques Brownlee han publicado vídeos (opens in new tab) que muestran la gravedad del problema. En su vídeo se ven, en lo que obviamente es una estafa, comentarios de spam con el logo del canal de Marques diciéndole a la gente que le mande un mensaje en Telegram para conseguir un premio. El cambio en el recuento de suscriptores se estrena el 29 de julio. Se desconoce si las otras herramientas se lanzarán también en esa fecha. Hemos pedido a YouTube que nos diga cuándo se lanzarán, pero no hemos conseguido respuesta. Si responden, añadiremos una actualización.

En cuanto a la moderación de los comentarios, los creadores pueden activar la opción "Aumentar el rigor" en la configuración de su canal para colocar los comentarios inapropiados, en un máximo de 100 idiomas, en una nueva pestaña "Retenido para revisión". Los comentarios en esta pestaña deben ser aprobados manualmente por el canal antes de que puedan aparecer en el vídeo. Los canales tienen hasta 60 días para revisar los comentarios, según la página de ayuda de YouTube (opens in new tab).

En cuanto a los caracteres especiales, YouTube está restringiendo la cantidad que puede colocarse en el nombre de un canal. Al parecer, los suplantadores de identidad podrían burlar la seguridad de YouTube cambiando las letras por un símbolo. Por ejemplo, en lugar de "TechRadar", podrías ver un imitador con "T€chR@d@r". Sin embargo, las cuentas de spam pueden ser más sutiles, como cambiar la letra "B" por "Ḃ". Ese pequeño punto sobre la "B" puede engañar a la gente para que haga clic en un enlace fraudulento. También hemos preguntado a YouTube cuántos caracteres especiales se permitirán ahora en un nombre, pero aún no hemos recibido respuesta.

La lucha contra el spam

Aunque estos cambios son mínimos, es bueno ver que YouTube está trabajando activamente en el problema del spam. La plataforma dijo (opens in new tab) que está trabajando en la mejora de sus sistemas y herramientas para detectarlo mejor, pero no entró en detalles sobre lo que son. Mucha suerte a YouTube, porque, como la hidra, si cortas una campaña de spam, aparece otra.

La plataforma ha luchado activamente contra el spam de comentarios ya desde 2017. Por aquel entonces, la plataforma implementó una nueva función que retenía los comentarios con URLs para su revisión. Pero ahora han pasado a poner URLs en los nombres de los canales. Y en el 2021, Google aplastó una campaña masiva de phishing que tenía como objetivo a los YouTubers.

Si tienes curiosidad por saber qué puedes hacer para protegerte, te recomendamos que te hagas con una VPN. TechRadar tiene una lista de las mejores VPN (opens in new tab) para ayudarte a decidir.