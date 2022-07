5 consejos de un pro de Instagram que han mejorado enormemente mis fotos con el S22 Ultra

Olvida todo lo que hayas escuchado: no necesitas una réflex para sacar fotos increíbles para el Instagram. De hecho, la variedad de cámaras que encontramos en un smartphone pueden hacer mucho más, y es bastante más cómodo.

Y cuando hablamos de fotografía en un móvil, el Samsung Galaxy S22 Ultra tiene uno de los sistemas más avanzados del mercado, ofreciendo un zoom imbatible, una estabilización excelente, muchas funciones y un modo noche muy destacado para las fotos con poca luz.

Para poder ver de lo que es capaz el Galaxy S22 Ultra, Samsung me ha invitado a conocer al creador digital Rob Mulally (opens in new tab) y hacer un tour por Cockatoo Island, en Sidney, donde este profesional de Instagram me enseñará sus trucos para mejorar mis fotos.

Estos son los 5 consejos que he aprendido:

Dale la vuelta a tu móvil para conseguir fotos más dinámicas

A diferencia de las grandes réflex, las lentes de tu móvil son lo suficientemente pequeñas como para que se puedan poner bastante cerca del suelo cuando le des la vuelta al dispositivo.

Esto me ayudó a conseguir la dramática imagen de arriba, dando la impresión del tipo de foto que se sacaría Ant-Man, ya que esa sería su perspectiva.

Además, los bordes planos del S22 Ultra permiten que el terminal se quede sujeto por sí mismo. Esto, combinado con el S Pen y el Bluetooth, me permitieron hacer esta foto desde lejos sin tener que preocuparme por quién sujetaría el móvil.

Y gracias al enfoque mejorado del S22 Ultra, el teléfono es lo suficientemente inteligente para saber qué objeto del encuadre debe enfocar (de lejos, debería de ser la persona que está al fondo). Evidentemente, este enfoque mejorado se puede desactivar para que tú enfoques lo que quieras.

A post shared by Stephen Lambrechts (@ssslambrechts) (opens in new tab) A photo posted by on

S Pen + Modo Noche = es un match

Es bien sabido que el S Pen puede actuar por Bluetooth de disparador del S22 Ultra, lo que les da a los usuarios la ventaja de poder hacer fotos desde lejos. Lo que puede que no supieras es que esa función puede mejorar increíblemente la calidad de tus fotos con el Modo Noche.

Normalmente, el S22 Ultra ajusta automáticamente el tiempo de exposición del Modo Noche dependiendo de cómo de quito esté el teléfono y la oscuridad que te rodea. Para la mayoría de fotos en modo automático, la cámara suele reducir la exposición a 2-3 segundos para minimizar un posible resultado borroso.

Aun así, dándole al temporizador y poniéndolo al máximo, el tiempo de exposición del S22 Ultra se puede extender hasta 30 segundos cuando el dispositivo está totalmente quieto, y lo único que tienes que hacer es apoyarlo en una superficie y activar el disparador con el S Pen. Esto permitirá que puedas capturar más luz y lo que antes era oscuro y tenebroso sea brillante y deslumbrante.

Image 1 of 2 Una habitación oscura con el Modo Noche desactivado... (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2

...y la misma habitación con el Modo Noche activado. (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2



Lleva tu propia iluminación

Aunque está muy bien encontrar sitios bien iluminados, puedes conseguir grandes resultados con tu propio foco o fuente de iluminación. Y no, no quiere decir que tengas que gastarte un dineral en un equipo profesional, una linterna portátil puede tener un gran impacto en tu fotografía.

Si vuelves a echarle un ojo a la primera imagen de arriba, te darás cuenta de que la silueta de la persona se ha conseguido poniendo una linterna en el suelo detrás de ella, un efecto bastante fácil de conseguir.

Además, hay que decir que el Modo Noche del S22 Ultra amplificará cualquier luz que lleves contigo, algo que funciona muy bien con las luces de colores. Para demostrarlo, nuestro profesional de Instagram Rob trajo un LED azul portátil que tenía muy poca luz (no molestaba a los ojos), pero que quedó muy bien cuando hicimos la foto con larga exposición y el Modo Noche.

En las primeras dos imágenes, la luz LED estaba puesta delante del modelo, iluminando toda la habitación. En la segunda, pusimos la luz detrás del sujeto, haciendo que pareciera que acababa de salir de una serie de los 80 o de una portada de Kavinsky. En otras palabras, una luz portátil puede marcar enormemente la diferencia.

Image 1 of 2 (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2 (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2

El zoom de 3x está más cerca de tu visión real

¿Has hecho alguna vez una foto con tu móvil en 1x y te has preguntado por qué parecías tan pequeño y de tan lejos? Bueno, según mi nuevo amigo fotógrafo, tu móvil necesitas hacer un poco de zoom para encajar con la longitud focal de la perspectiva del ojo humano.

A diferencia de nuestra visión, que es curva, los sensores de la cámara son planos, lo que quiere decir que para aproximarse a cómo percibimos las cosas, la longitud focal de la cámara necesita ajustarse. En el caso del S22 Ultra, se puede conseguir usando el zoom 3x, que puede tener algo más de zoom que la forma natural que tienes tú de ver las cosas.

Así que, la próxima vez que quieras hacerle una foto a alguien de pie en frente de un monumento, no te acerques a la persona, aléjate y usa el zoom de 3x para capturar una imagen que se acerque más a la visión de tus propios ojos. Esto mejorará el fondo, que se quedará prominente, en lugar de pequeño y alejado.

Para probarlo por mí mismo, he hecho las dos fotos de abajo. La primera está hecha usando el zoom 3x alejados, mientras que la segunda se ha hecho acercándonos a la puerta y con el 1x. Mira cómo se queda el fondo de pequeño en la segunda imagen, ahora ya sabes cómo evitarlo.

Image 1 of 2 Sacada de lejos usando el zoom 3x del S22 Ultra (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2 Sacada de cerca usando el zoom 1x del S22 Ultra (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts ) Image 1 of 2

No tengas miedo de hacer el ridículo

Puede que la lección más importante que he aprendido en el tiempo que he pasado con Rob sea que si no estás dispuesto a hacer el ridículo por tu foto, el resultado no será muy interesante.

Las mejores fotos siempre serán las que han requerido algo de tiempo, y normalmente vas a parecer algo raro para la gente que te rodea. A pesar de ello, la práctica hace al maestro, y tendrás que experimentar y ponerte creativo para conseguir los mejores resultados. Recuerda, no tengas miedo a quedar en evidencia un minuto por hacer una foto, porque parecerás ridículo un momento, pero habrás conseguido una imagen fantástica que durará para siempre.