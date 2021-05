Xiaomi Mi Pad 5: ¿qué sabemos de este dispositivo que llega para rivalizar con el iPad Pro?

Uno de los rumores tecnológicos más intrigantes de 2021 trata sobre el lanzamiento de una nueva tablet de Xiaomi. De ser cierto, marcaría el regreso del gigante tecnológico chino al mercado de las tablets desde que lanzó el Mi Pad 4 en 2018. Dado el nombre de ese último dispositivo, creemos que la nueva tablet podría llamarse Mi Pad 5.

Según las especulaciones, la nueva tablet que Xiaomi está desarrollando será potente y llegará para rivalizar con el iPad Pro o la Samsung Galaxy Tab S8 en términos de rendimiento, diseño y características, y lo mejor de todo, es que probablemente sea más económica.

El CEO de Xiaomi, Lei Jun, confirmó que lanzarán esta tablet en 2021, aunque no la compañía no ha dado más detalles desde entonces. Lo cierto es que la afirmación sobre la potencia que tendrá, proviene de las filtraciones y los rumores; esta información no ha sido anunciada de forma oficial.

Hemos reunido todo lo que se sabe sobre la próxima tablet de Xiaomi, o Mi Pad 5, tanto las noticias como las filtraciones, para que puedas hacerte una idea de cómo podría ser este nuevo dispositivo. Además, hemos incluido una lista de deseos de lo que nos gustaría ver.

Fecha de lanzamiento y precio

Amazon Fire HD 10 (Image credit: Future)

Como hemos dicho, el CEO de Xiaomi ha confirmado que la tablet existe y que saldrá en 2021, pero no ha dado pistas de cuándo se pondrá a la venta. Según una filtración, podría salir al mercado en julio.

Tampoco está claro todavía si la Mi Pad 5, en casa de llamarse así, se lanzará a nivel global. Xiaomi es una compañía china y muchas veces lanzan dispositivos de forma exclusiva en ese país.

Claro que con la popularidad que esta marca tiene hoy en día en España, esperamos que también podamos comprar aquí la nueva tablet.

No hay ninguna información sobre cuánto costará, la compañía ni siquiera ha dicho si será de gama baja, media o alta, aunque según los rumores se espera un dispositivo de gama alta.

Filtraciones y rumores

Samsung Galaxy Tab S7 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Han sido filtrados varios nombres en clave para distintas tablets de Xiaomi, y algunos de ellos parecen sugerir que el dispositivo contará con conectividad móvil. Además, esto también da a entender que llegarán varios modelos.

Todo lo demás que sabemos proviene de una enorme filtración, que ha dejado al menos una de las tablets al descubierto.

Aparentemente, contará con una pantalla de 10.95 pulgadas, resolución 2K y una tasa de refresco de 120Hz, lo que suena a tope de gama.

Según dicen, el procesador podría ser un Snapdragon 870, que es un chip potente que a menudo llevan los teléfonos de gama media; no llega a ofrecer lo mismo que el Snapdragon 888, pero se queda cerca.

A parecer, la tablet contará con dos cámaras traseras: una principal de 20MP y una auxiliar de 13MP, aunque no está claro para qué serviría esta segunda lente.

Qué queremos ver:

iPad 10.2 (Image credit: Future)

1. Que se lance a nivel global

Tal y como hemos comentado antes, no todos los dispositivos de Xiaomi se ponen a la venta fuera de China, por ejemplo, el Mi Mix Alpha y el Mi Mix Fold solo los puedes comprar allí.

Esperamos que esto no pase con la nueva tablet de la compañía; sería fantástico poder comprar una tablet de gama alta a un precio reducido, que es lo que suele pasar con los dispositivos Xiaomi.

2. Que sea compatible con lápiz inteligente y con teclado

Las razones por las que las tablets de Samsung y de Apple son consideradas las más productivas del mercado no se debe solo a su hardware; entran también en juego los periféricos.

El Apple Pencil y el S Pen, junto con los teclados propios de cada compañía, así como las fundas, convierten a estos dispositivos en máquinas todoterreno portátiles.

Para que Xiaomi realmente pueda competir con estos gigantes, la compañía tiene que ofrecen alternativas similares de forma que la tablet ofrezca las mismas posibilidades. Por esto, queremos ver que el Mi Pad 5 se ponga a la venta junto con un lápiz inteligente para poder tomar notas y dibujar, y un teclado para poder teclear más fácilmente.

Claro que solo la tablet también valdría; podrías usarla para ver películas en streaming o navegar por las redes sociales, pero si Xiaomi quiere ofrecer un dispositivo útil también para trabajar o para jugar, cualquier extra será bienvenido y aumentará sus posibilidades de triunfar.

3. Que ejecute una versión MIUI específica para tablets

Uno de los problemas típicos de Android para tablets, es que no está optimizado para este tipos de dispositivos. Incluso iOS era imperfecto, y por eso Apple diseñó iPadOS, una versión del sistema que refleja mejor los casos de uso típicos en tablets.

Xiaomi usa su propia capa de personalización basada en Android llamada MIUI en sus dispositivos, y si implementa una versión especializada para tablets, fácilmente podría ganar a la competencia.

Tal vez podría contar con un menú de inicio especialmente diseñada, como iPadOS, o doble pantalla mejorada, o menús de navegación del tipo que se suele ver en los portátiles.