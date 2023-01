TikTok se enfrenta a una multa enorme por información insuficiente sobre las cookies

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL (opens in new tab)), organismo responsable de la protección de datos en Francia, ha impuesto una multa de 5 millones de euros a TikTok UK y TikTok Irlanda por no proporcionar información suficiente sobre el uso de cookies en su sitio web.

Tras una serie de sesiones que formaban parte de una investigación contra la plataforma web online de TikTok (no la aplicación), en una capacidad no registrada, se descubrió que TikTok no ofrecía una opción suficientemente clara para optar por el uso de cookies, a pesar de ofrecer una solución de un solo clic para optar, desalentando así a los usuarios a optar por no hacerlo.

La investigación que tuvo lugar entre mayo del 2020 y junio del 2022 también descubrió que el propósito de las cookies en el sitio no era lo suficientemente preciso en el banner de información de primer nivel, ni tampoco lo era cuando los usuarios hacían clic en un enlace dentro de ese banner.

Cookies de TikTok

Se detectaron varias infracciones del artículo 82 de la Ley de Protección de Datos, que, según Bleeping Computer (opens in new tab), coincide con el GDPR vigente en la UE, por lo que la CNIL impuso a TikTok una multa de 5 millones de euros.

El importe de la multa se basó en "las infracciones detectadas, el número de personas afectadas (incluidos menores) y las numerosas comunicaciones previas de la CNIL sobre el hecho de que debe ser tan sencillo rechazar las cookies como aceptarlas", según un extracto de la página web de la CNIL.

En los últimos meses, la CNIL ha cuestionado las prácticas en línea de muchas otras empresas, imponiendo una multa de 8 millones de euros a Apple (opens in new tab) por los anuncios de la App Store, otra de 60 millones de euros a Microsoft (opens in new tab) por la recopilación de cookies y otra de 800.000 euros a Discord (opens in new tab) por incumplimiento de determinadas normas del GDPR, todas ellas desde noviembre del 2022.

Un portavoz de TikTok dijo a TechRadar:

"Estos hechos se relacionan con prácticas pasadas que abordamos el año pasado, incluyendo facilitar el rechazo de cookies no esenciales y proporcionar información adicional sobre los propósitos de ciertas cookies. La propia CNIL destacó nuestra cooperación durante el curso de la investigación y la privacidad del usuario sigue siendo una prioridad para TikTok."