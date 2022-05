The Lord of the Rings: Gollum saldrá en septiembre, pero se retrasa para la Switch

The Lord of the Rings: Gollum, el próximo juego de sigilo de la Tierra Media protagonizado por el hobbit con problemas disociativos favorito de todos, ya tiene fecha de lanzamiento.

Anunciado por el desarrollador Daedelic en una nota de prensa, The Lord of the Rings: Gollum se lanzará el jueves 1 de septiembre para PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One y PC. También se lanzará para Nintendo Switch en una fecha no especificada más adelante en el año.

Aunque Deadelic reafirmó su ventana de lanzamiento prevista para "otoño del 2022" en un FAQ de Steam a principios de esta semana, los fans de El Señor de los Anillos estarán encantados de escuchar una fecha de lanzamiento concreta. The Lord of the Rings: Gollum iba a salir en el 2021, pero se retrasó a finales de este año. Este anuncio es una señal prometedora de que los desarrolladores confían en su inminente lanzamiento.

Más Tierra Media

Presentado como un juego de aventuras de sigilo, The Lord of the Rings: Gollum está ambientado en los primeros capítulos de La Comunidad del Anillo. Sigue el viaje del personaje titular a través de las Montañas Nubladas, las mazmorras de Barad-dûr y el Bosque Negro, mientras es capturado por Sauron e interrogado por Gandalf.

Como uno de los personajes más débiles del universo de Tolkien, tendrás que arrastrarte por la Tierra Media para evitar a los numerosos guardias orcos que se cruzan en tu camino. También te encontrarás con algunos personajes reconocibles de las novelas originales, así como decidirás si Gollum o su alter-ego hobbit Sméagol se hacen con el control de su psique.

Aunque Daedelic no ha dicho exactamente cuándo podremos ver algo de juego, el post de las preguntas frecuentes de Steam (opens in new tab) menciona que se actualizará con más detalles "a lo largo de las próximas semanas". Por el momento, tendremos que conformarnos con el último y breve tráiler general del juego (opens in new tab) y el tráiler cinemático (opens in new tab) que se publicaron el pasado mes de diciembre.