The Boys tendrá un spin-off al estilo de Los Juegos del Hambre

The Boys, la serie televisión más popular de Amazon Prime Video, tendrá un spin-off. En un comunicado de prensa, Amazon Studios confirmó que había dado luz verde a la nueva serie, que de momento no tiene título oficial ni fecha de lanzamiento.

Anunciada como "parte serie universitaria, parte Juegos del Hambre, con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys", el spin-off sin título se desarrollará en la única universidad exclusiva de EE. UU. para jóvenes superhéroes, que obviamente está dirigida por Vought International.

Amazon reveló que la serie de televisión seguirá "la vida de estos Sups, que ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades". Por lo tanto, no es sorprendente que la serie paralela, al igual que The Boys, tenga clasificación para adultos.

Michele Fazekas (Emergence, Agente Carter) será la showrunner y productora ejecutiva de la serie. El showrunner y productor ejecutivo de The Boys, Eric Kripke, también producirá la serie junto a personajes como Seth Rogen y Evan Goldberg. Los creadores de The Boys, Garth Ennis y Darick Robertson, también están involucrados como productores ejecutivos.

En una declaración que acompañó al anuncio, Kripke dijo: "Al igual que Mork & Mindy se separaron de Happy Days, nuestro spin-off existirá en el Universo Cinematográfico de Vought, pero tendrá un tono y un estilo propios. Es nuestra versión de una serie universitaria, con un grupo fascinante de jóvenes Sups, complicados y, a veces, letales."

"Michele y Tara son genios fríos como una roca, estamos encantados de que dirijan este barco y estamos agradecidos a Sony y Amazon por la oportunidad. Nos encanta esta serie y nos morimos de ganas de que lo veas. Además, Los Vigilantes de la Noche era un spin-off de Vigilantes de la Playa con vampiros. ¡Vampiros!"

Análisis: Amazon va por buen camino al construir el universo de The Boys

(Image credit: Amazon Prime Video)

Es difícil negarse al deseo de Amazon de crear producciones paralelas a The Boys. La adaptación del estudio de la amada serie de cómics de Ennis y Robertson es posiblemente el espectáculo más grande de su historia. Por ello, no es de extrañar que Amazon quiera sacar provecho de su producto más popular.

No solo eso, sino que Amazon habrá visto cómo otras compañías y plataformas de streaming han empezado a construir universos cinematográficos de acción en vivo a partir de sus respectivas producciones internas. Netflix ha logrado mucho éxito con su adaptación de The Witcher y, basándose en esa aceptación, ha hecho varios spin-offs. El gigante del streaming ya ha lanzado una película de precuela animada llamada Nightmare of the Wolf, mientras que el rodaje de Blood Origin está actualmente en curso.

Recientemente, Netflix también confirmó que se están desarrollando dos producciones más de Witcher, otra película animada, así como una serie para toda la familia, mientras que The Witcher ha renovado para hacer una tercera temporada.

Mientras tanto, las series de Marvel en Disney+ han sido muy bien recibidas por la base de fans del UCM. '¿Qué pasaría si...' ? ha dado nueva vida a la franquicia, mientras que 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Loki' han tomado la fórmula de las películas del estudio y la han adaptado al formato televisivo con gran acierto.

Por ello, en un intento por mantenerse al día, Amazon Studios necesita sus propias franquicias a gran escala que pueda continuar desarrollando y construyendo. Como su serie más popular, The Boys, que es su mejor opción, y Amazon puede hacer mucho con el marial de la serie, incluso después de que termine.

Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que The Boys tenga un spin-off. Y, sinceramente, no nos sorprendería que también llegaran más historias de ese universo en el futuro. Y si la serie de superhéroes para adultos The Boys es un éxito para Amazon Prime Video, seguramente habrá nuevas franquicias en camino.