Spotify y Apple Music podrían tener una gran competencia... ¿de TikTok?

TikTok podría estar trabajando en un rival de Spotify y Apple Music, según una nueva solicitud de marca que su empresa matriz ByteDance acaba de presentar en Estados Unidos.

La marca es para un servicio llamado TikTok Music. El nombre no sólo implica que será un rival de los mejores servicios de streaming de música del mundo, sino que la solicitud de marca lo explica con detalle. ByteDance llama a TikTok Music una aplicación para smartphones y ordenadores que "permite a los usuarios comprar, reproducir, compartir y descargar música", además de ofrecer la posibilidad de escuchar audio y vídeo no descargable (léase: en streaming).

Esta es la descripción de un clon de Spotify y Apple Music si alguna vez hemos oído una.

ByteDance también ha descrito el servicio como un servicio de publicidad, lo que quizá implique que habrá una opción con publicidad, como el nivel gratuito de Spotify. Sin embargo, tendremos que esperar a ver qué anuncia, si es que lanza el servicio.

Aunque es más que probable que veamos el lanzamiento de TikTok Music pronto, no podemos tomar esta marca como una garantía. ByteDance no sólo podría decidir desechar sus planes para el servicio, sino que también podría enfrentarse a algunos problemas de varios gobiernos.

Los legisladores de Estados Unidos (opens in new tab) y Reino Unido (opens in new tab) ya han expresado su preocupación por TikTok y sus conexiones con China. Si ByteDance no puede aliviar estas preocupaciones, podríamos ver cómo pierde su capacidad de operar en ciertas partes del mundo.

Si esto sucede, podemos decir adiós a TikTok y a cualquier plan de expansión potencial como TikTok Music.

¿Revolucionará TikTok la industria musical por segunda vez? (Image credit: Shutterstock)

TikTok Music podría cambiar el juego, de nuevo

Suponiendo que no haya obstáculos en el camino, TikTok Music parece un paso bastante lógico para la empresa de redes sociales. TikTok es una de las mejores maneras de descubrir nueva música, gracias a las tendencias de baile y memes que cogen fragmentos de canciones y los hacen virales.

Teniendo esto en cuenta, TikTok Music facilitaría la búsqueda de las versiones completas de las canciones más pegadizas, especialmente si buscas una versión o una remezcla en lugar de una canción original. En lugar de tener que desplazarse por las listas de canciones de los servicios rivales, podríamos ver a los usuarios pulsar un par de botones en TikTok y ser enviados al instante a la pista completa en TikTok Music.

Si tenemos suerte, puede que incluso veamos algo de la creatividad de TikTok en TikTok Music. La marca habla de dar a los usuarios la posibilidad de editar vídeo y audio, quizás permitiendo a la gente crear y compartir sus propios remixes y vídeos musicales.

Tendremos que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas y meses, pero Apple y Spotify querrán estar atentos. TikTok ya está tomando el relevo de Google Maps como la mejor forma de descubrir nuevos lugares que visitar, y estas otras aplicaciones pronto podrían ver cómo su base de usuarios es absorbida también por la aplicación.

(fuente: Business Insider (opens in new tab))