Más personas que nunca prefieren las noticias de YouTube y TikTok, pero aún no confían en ellas

Tras los informes de que TikTok e Instagram se están convirtiendo en los sitios de referencia para la gente que hace planes de vacaciones, hay nuevos hallazgos de que estas aplicaciones (junto con YouTube) se están convirtiendo cada vez más en una fuente de noticias para los jóvenes también.

Según un informe de Ofcom (opens in new tab) (organismo regulador de las comunicaciones en el Reino Unido), estas tres plataformas de medios sociales son las tres principales fuentes entre los adolescentes encuestados. Para las personas un poco más mayores de la categoría de 16 a 24 años, las redes sociales e Internet son también su forma favorita de ver las noticias, e Internet en general supera a las opciones más tradicionales (como la televisión, los periódicos y la radio) en los grupos de 25 a 34 y 35 a 44 años.

Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, las noticias procedentes de las redes sociales siguen siendo las menos fiables (lo que coincide con su clasificación en el 2020), ya que sólo un tercio de las personas que utilizan las redes sociales para informarse confían realmente en lo que leen en ellas. En comparación, alrededor del 75% de las personas que escuchan la radio local de la BBC confían en lo que oyen en esas noticias.

Aunque el término "fake news" ha sido adoptado por algunos para referirse a cualquier información que no les guste, sigue siendo una preocupación legítima. Las redes sociales y la accesibilidad de Internet han facilitado la difusión de información errónea, pero tanto si procede de plataformas nuevas como de las más tradicionales, ¿cómo evitar las noticias falsas?

Cómo evitar las noticias falsas en TikTok, YouTube y en todas partes

Uno de los factores más importantes para evaluar si la noticia es falsa o no es mirar la fuente de la información que se está comunicando.

Una gran ventaja de las noticias online (ya sea un sitio web como TechRadar o una plataforma de medios sociales) es que, por lo general, es fácil dar con el origen de la información. La televisión y la radio también suelen citar la fuente de sus datos, pero obviamente es un poco menos conveniente que pulsar un hipervínculo.

Por ejemplo, en lugar de creernos cuando decimos que Ofcom ha dicho lo que hemos escrito, puedes seguir un enlace al informe que hemos incrustado arriba (en azul) para verificar la información por ti mismo.

Pero aunque no citar las fuentes en cualquier tipo de informe de noticias puede ser una señal de alarma inmediata, también hay que desconfiar de quién o qué se está citando. Aunque Ofcom tiene un sólido historial de redacción de informes fiables y de corrección de sus errores, no todos son tan buenos. Si la información original procede de un lugar que se sabe que ha mentido en el pasado o de una fuente que tiene un historial muy corto, puede que no sea la más fiable.

Además, conviene entender el contexto de la información. Si se trata de un estudio, ¿cómo se financió? ¿Podría haber influencias externas en los datos? Por ejemplo, si una marca de bebidas dice que un estudio pagado por ella ha descubierto que su nuevo producto es la bebida con mejor sabor y más saludable jamás fabricada, es posible que prefieras dudar de esos resultados.

Esperamos que estos consejos y trucos te ayuden a evitar las noticias falsas en Internet y a saber en qué fuentes de noticias puedes confiar.

Si buscas otras formas de mantenerte seguro en Internet, quizá quieras consultar nuestras selecciones de las mejores VPN (opens in new tab) para que puedas navegar con más tranquilidad.