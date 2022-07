La actualización de Instagram lo hace mucho mejor para planificar las vacaciones

Si estás buscando un nuevo lugar para comer o ir a la peluquería, olvídate de recurrir a Google Maps: es hora de usar Instagram.

La plataforma de redes sociales centrada en la fotografía y los vídeos cortos acaba de recibir una nueva actualización de su función de mapas que facilita aún más la búsqueda de lugares populares, tanto si están cerca como si se encuentran en un posible destino de vacaciones.

Para abrir el mapa actualizado de la aplicación, puedes utilizar Explorar para buscar servicios específicos o para buscar en una zona concreta, o puedes tocar una etiqueta de ubicación en una publicación o una historia para encontrar otros destinos cercanos.

Una vez en el mapa, puedes moverte para encontrar lugares y ver el contenido de Instagram que ha sido etiquetado allí, o, si buscas algo específico, puedes usar filtros para encontrar bares, hoteles o salones, entre otras cosas.

La actualización del mapa ya debería estar llegando a los usuarios de Instagram en Android y iPhone, por lo que es probable que la tengas descargada, pero para asegurarte te recomendamos que te dirijas a Google Play Store (opens in new tab) o App Store (opens in new tab) para comprobar si tu aplicación tiene una actualización pendiente de instalar.

Instagram es tu nuevo planificador de vacaciones

Con el enfoque de Instagram en la estética, puede ser una gran manera de buscar destinos de vacaciones, y con esta nueva actualización de los mapas podemos ver que se convierte en una opción aún mejor, ya que le permitirá encontrar cafés populares y joyas ocultas y restaurantes para ayudar a que su viaje se sienta un poco más especial. Y no sólo para las vacaciones: estas aplicaciones se están convirtiendo en las herramientas perfectas para todo tipo de eventos importantes.

Will you travel using Instagram or Google Maps? (Image credit: Shutterstock / Kite_rin)

No somos los únicos que empiezan a mirar más allá de las reseñas y búsquedas más tradicionales. Como señaló el vicepresidente senior de Google, Prabhakar Raghavan, durante el evento Brainstorm Tech 2022 de Fortune (opens in new tab), cada vez más personas recurren a las aplicaciones de estilo de vida para encontrar lo que buscan (según TechCrunch (opens in new tab)).

Raghavan reveló que, según los estudios internos de Google, "casi el 40% de los jóvenes" (entre 18 y 24 años) ya no recurren a Google Search o a Maps, sino que acuden a TikTok e Instagram.

Dada esta tendencia, no es de extrañar que Instagram quiera aprovechar este interés y mejorar funciones como los mapas. Tendremos que esperar a ver qué actualizaciones lanza a continuación, pero no te sorprendas si la capacidad de descubrimiento sigue recibiendo mucho amor.

¿Buscas razones para quedarte con Google Maps? Aquí tienes cinco grandes funciones ocultas que Google Maps puede ofrecerte.