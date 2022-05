5 cosas más que no sabías que Google Maps podía hacer

Google Maps fue lanzado por primera vez en febrero del 2005, y en los últimos 17 años desde su lanzamiento las actualizaciones han ampliado constantemente su conjunto de características.

Algunas son herramientas en las que confiamos cada día para ir del punto A al punto B, mientras que otras quedan ocultas al usuario medio. Pero algunas de estas funciones secretas son increíblemente útiles, así que estamos aquí para destacar algunas de nuestras favoritas.

Ya te hemos contado cinco cosas que no sabías que Google Maps podía hacer, así que ahora vamos con otras cinco.

Crea tu propio mapa

Aunque no te hará sentir como un antiguo cartógrafo, puedes crear tu propio mapa con Google Maps.

Para ello, abre Google Maps en tu ordenador, pulsa el botón de menú de la esquina izquierda (las tres líneas) y luego Tus sitios. Desde esta pestaña, ve a Mapas y pulsa Crear mapa en la parte inferior (o haz clic en un mapa que ya hayas hecho).

El diseño puede ser un poco intimidante al principio, pero la mejor manera de aprender es ponerse manos a la obra y empezar a colocar marcadores en los lugares que quieres visitar.

Esta herramienta es fantástica si estás intentando planificar un viaje, especialmente si nunca has estado allí antes. Puedes colocar marcadores y clasificarlos en diferentes grupos (puedes agruparlos por el día en que los visitarás) para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo.

(Image credit: Shutterstock / Iryna Kalamurza)

Si vas a ir con amigos o familiares, puedes utilizar la opción Compartir de la función para añadirlos como colaboradores. De este modo, puedes destacar individualmente los lugares que te parezcan interesantes y compartirlos para ver quién más de tu grupo quiere acompañarte.

Encuentra a tus amigos

Si estás intentando quedar con tus amigos y no estás 100% seguro de dónde están, pueden utilizar Google Maps para que compartan su ubicación exacta contigo y así poder obtener direcciones.

Para ello, tu amigo solo tiene que abrir Google Maps en su móvil, tocar su foto de perfil y seleccionar Compartir ubicación en el menú. Si luego pulsa Compartir ubicación, Google Maps abrirá sus contactos y podrá elegir con quién quiere compartir su ubicación.

Es posible que tenga que cambiar la configuración de su ubicación para habilitarlo, pero una vez que haya compartido su ubicación, tendrás una actualización en directo de dónde se encuentra tu amigo mientras comparte sus datos. También podrás ver la carga restante de la batería de su teléfono.

Una vez que os hayáis encontrado, el uso compartido de la ubicación se puede desactivar volviendo a Google Maps y pulsando el botón de parada en la esquina inferior derecha de la pantalla de uso compartido de la ubicación.

Asegúrate de coger el último tren (o bus) a casa

En tu próxima salida nocturna, Google te ayuda a encontrar la hora más tardía a la que el transporte público podrá llevarte a casa antes de que los servicios cierren por la noche.

Para saber la hora del último tren (o autobús) que te llevará a casa, tienes que ir a Google Maps, buscar las direcciones entre los dos lugares a los que te diriges y cambiar a transporte público.

Verás que junto a una flecha hacia abajo aparece la opción "Salir ahora". Haz clic en ella y tendrás las opciones de Salir en, Llegar en y Último disponible. Selecciona la última y verás una lista de los últimos trenes o autobuses que puedes coger antes de quedarte tirado.

Pero ten en cuenta que quizá no quieras esperar a la última oportunidad para coger un transporte. Los datos de Google Maps no son siempre los más actualizados, y las cancelaciones de última hora pueden dejarte colgado.

Lo que nos gusta hacer es utilizar la hora del último tren para buscar opciones que salgan aproximadamente una hora antes. De este modo, te aseguras de que sigues aprovechando la noche, pero no es tan probable que tengas que buscar un sitio para dormir en el último minuto.

(Image credit: Shutterstock / CrispyPork)

Encontrar rutas accesibles para las sillas de ruedas

Aunque si viajas en transporte público, puedes abrir Opciones en Google Maps y pulsar Accesible en silla de ruedas para cambiar esta opción. Una vez seleccionada, la ruta y la hora de llegada cambiarán para representar mejor la duración de la ruta accesible.

No es perfecto (depende de la información de accesibilidad esté actualizada en Google) pero puede darte una idea mucho mejor de la duración de tu viaje. Con suerte, eso significa que no llegarás tarde a esa importante entrevista de trabajo o a esa cita especial.

Usar Maps sin conexión

Si quieres evitar consumir tus datos o vas a viajar al extranjero y no vas a tener servicio, no está todo perdido, ya que no necesitas WiFi para acceder a Google Maps si lo planeas con antelación.

Abre la aplicación de Google Maps en tu iPhone o smartphone Android y toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha. En este menú verás una opción de Maps sin conexión, tócala y podrás ver los mapas que ya tienes descargados o puedes elegir Seleccionar tu propio mapa.

Usando los mismos controles de pellizcar y arrastrar que usas con los mapas normales de Google, puedes moverte por el planeta y resaltar el área para la que quieres tener un mapa sin conexión. Una vez seleccionada, pulsa "descargar" y ya estás listo: la próxima vez que estés conectado a la red WiFi, el mapa se descargará.