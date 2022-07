GTA 6 contará con una protagonista femenina como parte de una pareja a lo 'Bonnie and Clyde'

GTA 6 contará con la primera protagonista femenina de la serie y se centrará en una pareja de personajes inspirados en el dúo de criminales estadounidenses Bonnie y Clyde, según ha declarado una fuente.

Los primeros detalles sobre los personajes de GTA 6 (opens in new tab) se han revelado en un reciente artículo de Bloomberg (opens in new tab), basado en entrevistas con una fuente "cercana al asunto". Son los primeros detalles que tenemos desde que Rockstar confirmó que la secuela está "muy avanzada" a principios de este año. La fuente del informe afirma que GTA 6 contará con una mujer latina como una de sus protagonistas. No está claro quién es el segundo personaje principal ni cuál será la naturaleza de su relación.

Bonnie y Clyde fueron una pareja romántica que emprendió una serie de robos a bancos durante la Gran Depresión estadounidense. Su vida como delincuentes de pueblo que llegaron a cometer atracos más grandes, para luego ser abatidos por la policía tras una persecución pública, ha sido idealizada en varios libros y películas después de su muerte.

La historia del famoso delincuente no está muy lejos de las historias de los anteriores juegos de GTA. Los queridos juegos de Rockstar se centran a menudo en personajes que tienen mala suerte y se dedican al crimen.

Aunque escribir sobre historias de fuentes anónimas de otros medios no es nuestra manera favorita de trabajar, el historial de Jason Schreier de información precisa en lo tocante a este tipo de historias es un aval suficiente.

¡En marcha!

(Image credit: Rockstar Games)

La fuente de Bloomberg afirma que los personajes de GTA 6 han sido creados con más sensibilidad política que las anteriores entregas de la serie. Mientras que Rockstar suele vender sus juegos como una sátira de la cultura estadounidense, burlándose de personas de todo el espectro político y de todos los grupos demográficos, el desarrollador ha tomado medidas para dirigir sus bromas con más cuidado esta vez.

Se dice que los desarrolladores del juego están siendo cautelosos para no dar golpes bajos y evitar que los grupos marginados sean los protagonistas de sus chistes. Ese sentimiento se extendió también al lanzamiento de GTA 5 en PS5 (opens in new tab) y Xbox Series X (opens in new tab)|S a principios de este año, cuando se eliminaron varios chistes transfóbicos del juego.

Un informe de Kotaku (opens in new tab) de hace varios años criticó la cultura del lugar de trabajo de Rockstar por sus largos períodos de horas extras obligatorias y el acoso a programadores. Sin embargo, en declaraciones a Bloomberg, algunos empleados sugieren que el desarrollador ha tomado medidas para cambiar esa imagen en un esfuerzo por convertirse en un empleador más amable. Con la introducción de una protagonista femenina en GTA 6, parece que algunos de esos cambios progresivos se han extendido más allá del lugar de trabajo de Rockstar y han llegado a su próximo lanzamiento.