GTA 6 contará con varias ciudades, incluida Vice City, según una fuente

GTA 6 volverá a Vice City y contará con otras localizaciones tras su lanzamiento, según ha declarado una fuente "cercana al asunto".

Así lo afirma un reportaje en profundidad sobre el desarrollo de GTA 6 (opens in new tab). Las fuentes que han hablado de forma anónima con Bloomberg (opens in new tab) afirman que la esperada secuela nos hará volver a Vice City, o al menos a una versión ficticia de Miami.

El juego está planeado para ser el mayor título de Grand Theft Auto de la historia y originalmente se diseñó para abarcar grandes regiones modeladas según América del Norte y del Sur, dice la fuente. Sin embargo, esos planes se redujeron posteriormente. En la actualidad, el mapa principal de GTA 6 incluirá Vice City y sus alrededores.

Una rápida expansión

(Image credit: Rockstar Games)

Parece que el mapa de GTA 6 tampoco permanecerá estático. Rockstar planea actualizar continuamente el juego tras su lanzamiento a través de parches de un alcance sustancialmente mayor que los que ha recibido GTA 5.

Según Bloomberg, Rockstar planea añadir nuevas misiones y ciudades al juego "de forma regular". Esto no sólo proporcionará a los gamers nuevas áreas que explorar después de haber completado la versión básica del juego, sino que se espera que el calendario de lanzamiento reduzca el tiempo de espera durante los últimos meses de desarrollo.

Sin embargo, el mapa de GTA 6 seguirá siendo grande en su lanzamiento. No sólo cubrirá una amplia zona, sino que también contará con más lugares interiores que los títulos anteriores. Junto con la primera protagonista femenina de la serie, parece que Rockstar está introduciendo algunos cambios importantes en la fórmula básica de GTA.

A pesar de estos detalles, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento concreta. Las últimas filtraciones sugieren que faltan al menos dos años para el lanzamiento de GTA 6. Por suerte, hay un montón de juegos como GTA a los que puedes jugar mientras esperas el juego de acción de Rockstar.

Aunque normalmente no informaríamos sobre un artículo de fuente anónima de otro medio, Jason Schreier de Bloomberg tiene un historial muy sólido en este tipo de periodismo, lo que lo hace más fiable que la mayoría.