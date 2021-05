SpaceX se lleva al Dogecoin directo a la luna

La cada vez más popular criptomoneda basada en un meme, Dogecoin (DOGE) podría conseguir llegar a la luna, después de un anuncio desde SpaceX.

La marca, encabezada por el fan de las criptomonedas Elon Musk, ha revelado que planea lanzar un satélite el año que viene a la luna con temática dogecoin, y que la misión estará pagada por esa criptomoneda.

De todas formas, el propio DOGE ha sufrido su mayor caída después de la aparición de Musk en el popular programa estadounidense 'Saturday Night Live', donde dijo que la moneda era una 'estafa'.

El timo espacial

'Space X lanzará el satélite Doge-1 a la luna el año que viene, en una misión pagada por la primera criptomoneda en espacio y el primer meme en el espacio', ha tuiteado Musk.

La misión, preparada para el Q1 2022, estará gestionada por la Corporación de Energía Geométrica (GEC) e implicará el lanzamiento de un cubo de 40kg que compartirá viaje con una carga útil lunar del Falcon 9 de SpaceX.

'Esta misión demostrará la aplicación de la criptomoneda más allá de la órbita del planeta Tierra e implementará la fundación del comercio interplanetario', dijo el vicepresidente de ventas comerciales de SpaceX Tom Ochinero en una declaración.

La GEC añadió que la misión probará que el dogecoin es 'una rápida, fiable y criptográficamente segura moneda digital que opera cuando los bancos tradicionales no pueden y que es suficientemente sofisticada para financiar una misión comercial a la Luna por completo'.

'Habiendo hecho una transacción oficial con DOGE para un trato de esta magnitud, la GEC y SpaceX han hecho fuerte al DOGE como unidad de cambio para los negocios lunares en el sector espacial', dijo el jefe de energía geométrica Samuel Reid.

Musk, que tuiteó el mes pasado que SpaceX iba a poner un 'dogecoin, literalmente; en la Luna, literalmente' parece que no pilló el mensaje completo durante su aparición en SNL.

La criptomoneda ha perdido más de un tercio de su precio después de que Musk supuestamente la infravalorara en un sketch. Cuando se le preguntó '¿qué es dogecoin?' Musk decía 'es el futuro del dinero, es un vehículo financiero imparable que dominará el mundo.'

Pero cuando un miembro de SNL le dijo si era una estafa, un chistoso Musk respondió 'sí, es una estafa'.

TechRadar se mantiene gracias a su audiencia. TechRadar no aprueba ningún tipo de criptomoneda o servicios de blockchain y los lectores no deberían interpretar contenido de TechRadar como consejo para invertir. Nuestros informes solo muestran pequeñas cantidades de criptomoneda (por debajo de los 100€) para poder proporcionar análisis, y no tenemos acciones ni nada relacionado con compañías de criptomonedas.

Via Reuters