El gobierno chino prohíbe las criptomonedas

Una nueva orden de tres organizaciones financieras líderes en China ha ordenado a todos los bancos que prohíban a sus clientes acceder al comercio o almacenamiento de criptomonedas, deteniendo todos los intercambios de criptomonedas en el país.

El medio The Register informa que, además de prohibir el acceso a las criptomonedas, la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, también han pedido a las instituciones financieras que no ofrezcan seguros a las empresas o inversiones de criptomonedas.

La orden también advierte a los ciudadanos chinos sobre los peligros de la criptomoneda, diciendo que la moneda virtual constituye una mala inversión, ya que puede manipularse fácilmente.

Además se ha pedido a las plataformas web que no presten espacio de alojamiento a ninguna empresa de criptomonedas. La cuerda se tensa incluso más al haber prohibido también cualquier anuncio para cualquier actividad comercial relacionada con las criptomonedas, incluidas las operaciones de cripto-mining.

Blockchain sin cripto

La fuerte oposición de China a las criptomonedas se produce incluso cuando el país alberga muchas grandes operaciones mineras de Bitcoin. De hecho, algunos de los dispositivos para minería de criptomonedas más rápidos del mundo están fabricados por empresas chinas como Linzhi y Bitmain.

Según se informa, la nueva orden se deriva de una decisión del Banco Popular de China de 2019 que pedía bloquear el acceso a todos los intercambios de criptomonedas y los servicios de oferta inicial de monedas.

A pesar de su aparente aversión por todo lo relacionado con las criptomonedas, CNBC informa que el país no ha tenido ningún problema con su tecnología blockchain subyacente.

De hecho, en el año en que su banco central pidió una prohibición, el presidente chino, Xi Jinping, elogió la tecnología blockchain y pidió que el país "aproveche las oportunidades" que presenta.

Será interesante ver cómo el país ahora innovará con la tecnología después de prohibir uno de sus casos de uso más importantes.

