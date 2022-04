Wikipedia ya se ha hartado de las criptodivisas

La comunidad de editores de Wikipedia ha votado a favor de dejar de aceptar donaciones de criptomonedas tras un intenso debate de meses.

La votación (232 a favor, 94 en contra) hace que la propuesta pase ahora a la Fundación Wikimedia para su consideración, que no está obligada a aceptarla.

La discusión fue iniciada por la usuaria de Wikipedia Molly White, conocida como GorillaWarfare, que dirige el excelente blog Web3 is going just great, que destaca las frecuentes rarezas en el mundo de las criptomonedas.

Un enorme riesgo

"Las criptodivisas son inversiones extremadamente arriesgadas que solo han ido ganando popularidad entre los pequeños inversores", escribió White en enero del 2022. "No creo que debamos avalar su uso de esta manera".

Una de las razones principales era que Bitcoin y Ether, las dos monedas más populares, utilizan un modelo de prueba de trabajo que requiere enormes cantidades de potencia de cálculo.

Uno de los principales debates en el espacio de la Web3 en este momento es el de la prueba de trabajo frente a la prueba de participación, un modelo más nuevo y menos intensivo en energía al que, si todo va bien, Ethereum acabará cambiando.

En un email enviado a Ars Technica, la Fundación Wikimedia dijo: "Somos conscientes de la petición de la comunidad de que la Fundación considere poner fin a nuestra aceptación de donaciones en criptodivisas. Nuestro equipo de recaudación de fondos está revisando la solicitud y las discusiones relacionadas y proporcionaremos información adicional una vez que completen ese proceso."

Por encima de nuestras posibilidades

Un estudio popular (muy discutido, por otra parte) señala que Bitcoin consume alrededor de 200TWh de energía al año, lo mismo que 70 millones de personas en Tailandia.

A medida que la crisis climática se agrava, el consumo de tanta energía por un activo que es bastante inútil fuera de la especulación es algo muy cuestionable.

Los defensores de la aceptación de las criptodivisas en Wikipedia argumentaron que el uso de energía proviene de la minería de esta, no del uso de la moneda.

Debates similares han tenido lugar en Mozilla, otro de los favoritos de la web independiente, que recibió muchas críticas después de que un tuit hiciera referencia a la aceptación de donaciones en cripto.

La compañía se ha retractado y ha dicho que no aceptará este tipo de donaciones en el futuro.