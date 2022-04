Sony tiene previsto comprar más estudios, según Jim Ryan de PlayStation

El presidente y consejero delegado de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha declarado que la compañía tiene previstas más adquisiciones de estudios, además de las ya anunciadas en el 2021 y el 2022.

Ryan habló de las compras en una reciente aparición en el podcast de PlayStation (a través de VGC), diciendo: "Estamos en una posición realmente buena con PlayStation Studios ahora mismo y así ha sido durante los últimos años. El éxito de la crítica y el éxito comercial de los juegos que han estado haciendo nos ha dado el empuje para invertir fuerte en la creación de contenidos".

Ryan añadió: "Estamos haciendo crecer nuestros estudios de forma orgánica, pero también estamos creciendo mediante adquisiciones. Compramos cinco estudios en el transcurso del 2021, estamos en conversaciones con Bungie y tenemos más planeados. Esto nos está llevando a un ciclo positivo, en el que el éxito genera éxito."

La última adquisición de Haven Studios por parte de Sony se anunció el mes pasado. Esa fue la segunda adquisición importante del 2022 para la compañía, precedida por la adquisición del creador de Destiny, Bungie, en enero. Incluso antes de eso, a lo largo del 2021 Sony compró cinco estudios: Valkyrie Entertainment, Housemarque, Bluepoint, Firesprite y Nixxes.

No es la primera vez que Ryan se muestra muy sincero sobre las intenciones de Sony a la hora de adquirir estudios. Tras el anuncio de la intención de la compañía de adquirir Bungie en enero del 2022, por ejemplo, declaró a GamesIndustry.biz: "Debemos esperar más. No hemos terminado en absoluto. Con PlayStation, tenemos un largo camino que recorrer".

Preparando el terreno

Parece que Sony está muy ocupada mirando al futuro, y estas adquisiciones de estudios son una parte importante para sentar las bases de ese futuro. Aunque no sabemos qué estudios son los siguientes en los que Sony ha puesto sus ojos, parece probable que se trate de un estudio que pueda ayudar en sus planes para PlayStation, como lo han hecho otros.

Sabemos, por ejemplo, que Sony quiere dar un gran impulso a los juegos en vivo, con la promesa de lanzar 10 títulos de ese tipo para el 2026. Estos nuevos juegos no se han detallado explícitamente, pero el director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha declarado a GamesIndustry.biz que la compañía tiene "bastantes cosas en desarrollo o conceptualización".

El mes pasado, el director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, reafirmó el compromiso de Sony con los juegos para un solo jugador, y declaró a GamesIndustry.biz que, aunque la compañía está dando un gran impulso al servicio en vivo, "obviamente, siempre seguiremos creando estos juegos narrativos para un solo jugador, como Ghost of Tsushima, The Last of Us y Horizon Forbidden West".

A principios de este mes, Sony también anunció su nueva versión de tres niveles de PlayStation Plus que se lanzará en junio del 2022. A diferencia de Xbox Game Pass, este nuevo servicio de PlayStation Plus no tendrá los nuevos lanzamientos first-party de la compañía el primer día como parte de la suscripción.

Ryan también se refirió a esto en su entrevista en el podcast de PlayStation, diciendo que "poner estos juegos en un servicio de suscripción inmediatamente después de su lanzamiento rompería el ciclo positivo, y no seríamos capaces de invertir de la manera en que lo hacemos actualmente. Así que no lo haremos. Vamos a mantener el enfoque que tenemos y que nos ha servido durante muchos años".