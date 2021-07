Si el Magic 3 de Honor no te interesaba, este render filtrado hará que cambies de opinión

Aunque los smartphones de Honor han desaparecido del panorama en los últimos años, la compañía se está preparando para su gran vuelta, y ya sabemos que su serie de teléfonos Honor Magic 3 se lanzará el 12 de agosto.

Puede que no parezca un evento muy importante: al fin y al cabo, Honor sigue sin aportar nada en su nueva fase, y los dos primeros dispositivos de la serie Magic ni siquiera se lanzaron a nivel mundial. No obstante, podría haber una razón para no querer perdértelo.

Un usuario de la red social china 'Weibo' (vía MyDrivers) filtró hace poco información sobre el Honor Magic 3 y 3 Pro, incluyendo una gran imagen de uno de los smartphones, y nos dejó con la boca abierta.

Empecemos con la imagen, que es lo que realmente nos llama la atención. Por lo visto, esta nos muestra la versión Magic 3 Pro, y además de tres objetivos de cámara de aspecto normal, encontramos uno que es verdaderamente enorme. ¿Pero qué función tiene este ojo de cíclope? Pues no estamos seguros, pero la filtración asegura que el smartphone cuenta con un objetivo de periscopio para hacer zoom a larga distancia, así que probablemente sea eso.

También vemos que, en un lado del teléfono, encontramos un control de volumen grande y un botón de encendido, pero también hay un botón en el lado opuesto. Quizás podría tratarse de un botón para el Asistente de Google, un control deslizante para notificaciones, un botón para hacer fotos con la cámara... o algo completamente diferente.

Honor Magic 3: especificaciones

Según el filtrador, tanto el Honor Magic 3 como el Pro estarán equipados con el chip Snapdragon 888 Plus, un procesador que no hemos visto en un smartphone hasta la fecha.

Por lo que parece, el modelo 'estándar' tendrá 12GB de RAM, carga de 66W (tanto por cable como inalámbrica), dos cámaras frontales y cuatro traseras, y una pantalla en 'cascada' que se curva hacia los bordes.

Además, se dice que el Pro cuenta con una cámara selfie debajo de la pantalla, carga de 100W y carga inalámbrica de 50W; una cámara principal de 48MP y una pantalla FHD+, pero el mismo procesador y la RAM de la versión estándar.

Estas especificaciones hacen que la serie Magic 3 de Honor suene como si se tratase de smartphones Android impresionantes, sobre todo si las especificaciones que faltan por revelarse son tan premium como las que ya conocemos. Solo tenemos que esperar hasta el 12 de agosto para conocer la fiabilidad de esta filtración, así que siempre podrás volver a TechRadar para averiguar todo lo que necesitas saber sobre nuevos dispositivos.