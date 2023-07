El nuevo HONOR 90 llega a Europa con una cámara de 200MP y una excelente pantalla

Cumpliendo su promesa, Honor trae a Europa su último móvil de gama media, el HONOR 90.

Y sí, se cataloga entre la gama media, pero en cuanto empieces a mirar un poco más a fondo, te darás cuenta de que hay algo más. Para empezar, el HONOR 90 tiene una pantalla AMOLED curvada de 6,7 pulgadas con una resolución de 2664 x 1200 píxeles. La frecuencia de actualización puede alcanzar los 120Hz y, por si esto no fuera suficiente para que las películas se vean fantásticas en el teléfono, también es compatible con HDR10 Plus para un rendimiento extra.

Sin embargo, el aspecto más interesante de la pantalla es que incluye un gran conjunto de funciones de protección ocular. Cuenta con la misma tecnología Circadian Night Display del HONOR Magic 5 Pro para filtrar "la luz azul y promueve la secreción natural de melatonina para mejorar la calidad del sueño".

Además, dispone de atenuación dinámica que simula "la luz natural para aliviar la fatiga ocular". HONOR incluso afirma que el teléfono tiene "la frecuencia de atenuación de modulación por ancho de pulso (PWM) más alta del sector, de 3840Hz", para ayudar a minimizar la fatiga ocular cuando la pantalla está a bajo brillo.

Mejora del rendimiento

En la parte trasera tenemos un sistema de tres cámaras liderado por una enorme lente de 200MP, exactamente la misma resolución que se encuentra en la cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra. Pero ahí acaban las comparaciones con el S23 Ultra. Las otras dos lentes no son tan potentes. Está el ultra gran angular de 12MP y la lente macro, además de un sensor de profundidad de 2MP para ayudar a la cámara principal a medir la distancia. Por desgracia, no hay opción con teleobjetivo, por lo que las fotografías con zoom no tendrán la mejor calidad.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Bajo el capó se encuentra el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 "Accelerated Edition". Según la compañía, esta versión concreta del chip ofrece "un 20% más de rendimiento de la GPU y un 30% más de rendimiento de la IA en comparación con su predecesor". La actualización también introduce una "cámara de vapor un 147% más grande" para mantener el teléfono refrigerado. Es probable que los usuarios ocasionales no saquen mucho partido de las funciones de rendimiento adicionales. Parece que todo esto está pensado para los gamers que buscan una experiencia óptima.

Pero algo que apreciarán los usuarios más casuales es la gran batería de 5000mAh que alimenta el HONOR 90 para que dure "hasta 19,5 horas de streaming de vídeo continuo" con una sola carga. Y gracias a HONOR SuperCharge de 66W, una carga rápida de 15 minutos puede devolver la batería al 45%.

Disponibilidad

Hay mucho más en el HONOR 90 de lo que acabamos de mencionar, así que si quieres saber más, no dejes de leer nuestro análisis del smartphone publicado recientemente. Aprenderás todo lo que nos gustó de él, como la fantástica pantalla, así como lo que no nos gustó, como la falta de carga inalámbrica.

En España, el dispositivo de 8GB de RAM cuesta 549€, mientras que la versión de 12GB cuesta 599€. Los usuarios pueden elegir entre el color Emmerald Green o el Midnight Black. Sin embargo, si vas a una tienda HONOR en persona, puedes conseguir el teléfono en Diamond Silver.

No se sabe nada sobre un posible lanzamiento del Honor 90 Pro. Nos hemos puesto en contacto con HONOR para obtener más información. Este artículo se actualizará si tenemos respuesta.

Mientras tanto, asegúrate de leer la guía de TechRadar de los mejores teléfonos del 2023 si estás buscando comprar uno.